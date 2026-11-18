ప్రీ-సీఓపీడీ: రిపోర్టు నార్మల్గా ఉన్నా ఊపిరితిత్తులు బాగున్నట్టు కాదు
సాధారణ శ్వాస పరీక్షల్లో అంతా బాగానే ఉన్నట్లు కనిపించినా, ఊపిరితిత్తుల్లో నష్టం ముందే మొదలయ్యే దశనే ‘ప్రీ-సీఓపీడీ’ అంటారు. దీర్ఘకాలిక దగ్గు, ఆయాసం వంటి లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని హైదరాబాద్ యశోద హాస్పిటల్స్ పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ వై. సోమ సాయి కిరణ్ సూచిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్: శ్వాస తీసుకోవడంలో తీవ్ర ఇబ్బందికి గురిచేసే దీర్ఘకాలిక ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ (సీఓపీడీ). సాధారణంగా ఇది నెమ్మదిగా అభివృద్ధి చెందుతూ, కాలక్రమేణా శ్వాసనాళాలు, ఊపిరితిత్తుల కణజాలాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. అయితే, ఒక వ్యక్తికి సీఓపీడీ వ్యాధి నిర్ధారణ కావడానికి అవసరమైన ప్రమాణాలు కనిపించకముందే ఊపిరితిత్తుల్లో మార్పులు మొదలవుతాయి. వైద్య పరిభాషలో ఈ ప్రారంభ దశను ‘ప్రీ-సీఓపీడీ’ (Pre-COPD)గా వ్యవహరిస్తున్నారు. మారుతున్న జీవనశైలి, పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యం నేపథ్యంలో ఈ ముందస్తు దశపై అవగాహన పెంచుకోవడం ఎంతో అవసరమని హైదరాబాద్ యశోద హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ క్లినికల్ అండ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ వై. సోమ సాయి కిరణ్ స్పష్టం చేశారు.
ప్రీ-సీఓపీడీ అంటే ఏమిటి?
ఒక వ్యక్తిలో శ్వాసకోశ లక్షణాలు కనిపించడం, ఊపిరితిత్తుల్లో ప్రారంభ నిర్మాణ మార్పులు చోటుచేసుకోవడం లేదా ఊపిరితిత్తుల పనితీరులో అసాధారణతలు ఉండటాన్ని ప్రీ-సీఓపీడీ స్థితిగా పరిగణిస్తారు. అయితే, ఈ దశలో స్పైరోమెట్రీ పరీక్ష ద్వారా సీఓపీడీని నిర్ధారించడానికి అవసరమైన స్థాయిలో గాలి ప్రవాహ అడ్డంకి (ఎయిర్ఫ్లో అబ్స్ట్రక్షన్) ఇంకా బయటపడదు.
సరళంగా చెప్పాలంటే, సాధారణ శ్వాస పరీక్ష (రొటీన్ బ్రీతింగ్ టెస్ట్) నార్మల్గా కనిపించినప్పటికీ, ఊపిరితిత్తుల్లో అప్పటికే నష్టం జరిగిన సంకేతాలు మొదలై ఉండవచ్చు. అయితే, ప్రీ-సీఓపీడీ ఉన్నంత మాత్రాన ఆ వ్యక్తికి భవిష్యత్తులో కచ్చితంగా సీఓపీడీ వస్తుందని అర్థం కాదని డాక్టర్ సోమ సాయి కిరణ్ వివరించారు. కొందరిలో ఇది పూర్తిస్థాయి వ్యాధిగా ముదిరితే, మరికొందరిలో తగిన జాగ్రత్తల వల్ల అక్కడితోనే ఆగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
ఊపిరితిత్తుల్లో ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతాయి?
ప్రీ-సీఓపీడీ దశలో శ్వాసనాళాలు, ఊపిరితిత్తుల కణజాలంలో పలు ప్రారంభ మార్పులు సంభవిస్తాయి.
చిన్న శ్వాసనాళాల సమస్య: ఊపిరితిత్తుల్లోని చిన్న శ్వాస మార్గాల్లో వాపు రావడం లేదా అవి కుంచించుకుపోవడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల గాలి స్వేచ్ఛగా లోపలికి, బయటకు కదలడం కష్టమవుతుంది.
అధికంగా కఫం ఉత్పత్తి: శ్వాసనాళాలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా శ్లేష్మాన్ని (మ్యూకస్) ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఇది నిరంతర దగ్గు, కఫం సమస్యలకు దారితీస్తుంది.
ప్రారంభ ఎంఫిసెమా మార్పులు: గాలి ప్రవాహంలో అడ్డంకి స్పష్టంగా కనిపించకముందే, కొందరిలో ఊపిరితిత్తుల్లోని అతి సూక్ష్మమైన గాలి తిత్తులు (ఎయిర్ సాక్స్) దెబ్బతినడం మొదలవుతుంది.
పనితీరులో క్షీణత: వైద్య పరీక్షల్లో ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం తగ్గడం, గాలి లోపలే చిక్కుకుపోవడం (ఎయిర్ ట్రాపింగ్) లేదా అంచనా వేసిన దానికంటే వేగంగా శ్వాస సామర్థ్యం పడిపోవడం వంటి మార్పులు కనిపిస్తాయి.
ఊపిరితిత్తుల పనితీరు అంచనా పరీక్షలు, ఎంపిక చేసిన కేసుల్లో ఛాతీ సీటీ ఇమేజింగ్ (స్కానింగ్) ద్వారా ఈ మార్పులను వైద్యులు గుర్తిస్తారు.
ఎవరికి ముప్పు ఎక్కువ?
సీఓపీడీ, ప్రీ-సీఓపీడీ రావడానికి ధూమపానం (స్మోకింగ్) ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి. అయితే, ఈ సమస్య కేవలం పొగతాగే వారికే పరిమితం కాదని డాక్టర్ సోమ సాయి కిరణ్ హెచ్చరించారు. ఇతరులు తాగే సిగరెట్ పొగ పీల్చడం (సెకండ్ హ్యాండ్ స్మోక్), బయటి వాయు కాలుష్యం, వంట ఇంధనాల వల్ల ఇంటి లోపల వెలువడే పొగ, పని ప్రదేశాల్లోని దుమ్ము లేదా రసాయనాలకు గురికావడం కూడా ఊపిరితిత్తులను దెబ్బతీస్తాయి. వీటికి తోడు గతంలో ఆస్తమా ఉండటం, ఇంతకుముందు ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడటం, కొన్ని జన్యుపరమైన కారణాలు కూడా ఈ ముప్పును మరింత పెంచుతాయి.
ఈ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు
నిరంతర దగ్గు, తరచూ కఫం పడటం, శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు పిల్లికూతలు (వీజింగ్), ఛాతీ బిగుతుగా అనిపించడం, రోజువారీ సాధారణ పనులు చేసేటప్పుడే ఆయాసం రావడం, వ్యాయామం చేసే సామర్థ్యం తగ్గిపోవడం వంటివి ప్రారంభ శ్వాసకోశ సమస్యలకు సంకేతాలు కావచ్చు. వయసు పెరగడం వల్ల వచ్చే సాధారణ మార్పులుగా వీటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కొట్టిపారేయకూడదు.
గుర్తించడం, నియంత్రించడం ఎలా?
ఒక వ్యక్తిలో కనిపించే లక్షణాలు, కాలుష్యం లేదా పొగకు గురైన నేపథ్యం, స్పైరోమెట్రీ ఫలితాలు, ఇమేజింగ్ నివేదికలను విశ్లేషించి వైద్యులు ఊపిరితిత్తుల్లోని ప్రారంభ మార్పులను అంచనా వేస్తారు. సీఓపీడీ నిర్ధారణకు స్పైరోమెట్రీ ఇప్పటికీ అత్యంత కీలకమైన పరీక్ష. రోగి ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి వైద్యులు అదనపు పరీక్షలను సూచిస్తారు.
ప్రస్తుతం ప్రీ-సీఓపీడీ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరినీ కచ్చితంగా గుర్తించే ఒకే ఒక్క నిర్దిష్ట పరీక్ష అందుబాటులో లేదని, దీనికి అత్యుత్తమ చికిత్సా విధానంపై ఇంకా పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయని డాక్టర్ సోమ సాయి కిరణ్ తెలిపారు. అయినప్పటికీ, పొగాకు ఉత్పత్తులకు దూరంగా ఉండటం, కాలుష్య కారకాలకు గురికావడాన్ని తగ్గించుకోవడం, శ్వాసకోశ లక్షణాలు కొనసాగితే వెంటనే వైద్య సలహా తీసుకోవడం ఎంతో అవసరం. ప్రీ-సీఓపీడీ దశలోనే సమస్యను గుర్తించడం వల్ల ప్రమాద కారకాలను ముందే కట్టడి చేసి, ఊపిరితిత్తులకు తీవ్ర నష్టం జరగకముందే ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
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