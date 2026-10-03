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వాట్సాప్‌లో పేరెంటల్ కంట్రోల్స్ ఫీచర్లు ఎలా పనిచేస్తాయి?

టీనేజర్ల కోసం వాట్సాప్ కొత్తగా 'పేరెంటల్ కంట్రోల్స్' ఫీచర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. గ్రూప్ యాక్టివిటీ, ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్, మెటా ఏఐ వాడకాన్ని తల్లిదండ్రులు పర్యవేక్షించేలా ఈ సదుపాయాన్ని రూపొందించారు.

Published on: Oct 3, 2026, 15:41:17 IST
By HT Telugu Desk
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సోషల్ మీడియా, మెసేజింగ్ యాప్‌లలో పిల్లల డిజిటల్ భద్రతపై ఆందోళనలు పెరుగుతున్న వేళ మెటా యాజమాన్యంలోని వాట్సాప్ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. టీనేజర్ల రక్షణ కోసం ప్రత్యేకంగా 'పేరెంటల్ కంట్రోల్స్' (Parental Controls) సదుపాయాన్ని పరిచయం చేసింది. పిల్లల అవసరాలకు అనుగుణంగా తల్లిదండ్రులు, టీనేజర్లు కలిసి ఈ సెట్టింగ్స్‌ను ఎంచుకోవచ్చని కంపెనీ వెల్లడించింది.

వాట్సాప్‌లో పేరెంటల్ కంట్రోల్స్ ఫీచర్లు ఎలా పనిచేస్తాయి?
వాట్సాప్‌లో పేరెంటల్ కంట్రోల్స్ ఫీచర్లు ఎలా పనిచేస్తాయి?

మెటా వేదికల వల్ల పిల్లలపై పడుతున్న ప్రభావం, అంతర్జాతీయంగా పెరుగుతున్న ఒత్తిళ్లు మరియు న్యాయపరమైన సవాళ్ల నేపథ్యంలో వాట్సాప్ ఈ మార్పులు చేపట్టింది.

తల్లిదండ్రులు ఏమేం పర్యవేక్షించవచ్చు?

వాట్సాప్ తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త ఫీచర్లు తల్లిదండ్రులకు పలు నియంత్రణ అధికారాలను ఇస్తాయి:

ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్: టీనేజర్ల ప్రొఫైల్ ఫోటోను ఎవరు చూడాలి, వారిని ఏ గ్రూప్‌లలో చేర్చాలనేది తల్లిదండ్రులే నిర్ణయించవచ్చు. ఒకవేళ టీనేజర్లు ఈ నిబంధనలను మార్చాలనుకుంటే, తల్లిదండ్రులు సెట్ చేసిన పిన్ (PIN) అనుమతి తప్పనిసరి.

గ్రూప్ నోటిఫికేషన్లు: పిల్లలు ఏదైనా కొత్త గ్రూప్‌లో చేరినా, గ్రూప్ నుంచి బయటకు వచ్చినా లేదా ఆ గ్రూప్‌‌లో సభ్యుల సంఖ్య ఉన్నట్లుండి పెరిగినా తల్లిదండ్రులకు తక్షణ సమాచారం అందుతుంది.

స్టేటస్, ఛానెల్స్ కంట్రోల్: పిల్లలు ఎవరి స్టేటస్‌లు చూడాలి, వారి స్టేటస్‌ను ఎవరికి చూపించాలి, ఛానెల్స్‌ను ఎలా ఉపయోగించాలనే అంశాలను నియంత్రించవచ్చు.

మెటా ఏఐ (Meta AI) వాడకం: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్ వాడకంలో '13+' డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ లేదా మరింత కఠినమైన 'లిమిటెడ్ కంటెంట్' (Limited Content) సెట్టింగ్‌ను ఎంచుకునే వెసులుబాటు ఉంది.

మెసేజ్‌ల భద్రతకు ఢోకా లేదు

ఈ కంట్రోల్స్ పూర్తిగా ఐచ్ఛికం (Optional). కుటుంబ అవసరాలను బట్టి వీటిని ఎప్పుడైనా మార్చుకోవచ్చు లేదా నిలిపివేయవచ్చు. పేరెంటల్ కంట్రోల్స్ ఆన్‌లో ఉన్నప్పటికీ, పిల్లల వ్యక్తిగత మెసేజ్‌లు, కాల్స్ 'ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్' పరిధిలోనే ఉంటాయని వాట్సాప్ స్పష్టం చేసింది. అంటే ఆ సంభాషణలను తల్లిదండ్రులు లేదా వాట్సాప్ కూడా చూడటం సాధ్యపడదు.

మెటాపై పెరుగుతున్న ఒత్తిడి

ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్ వంటి ప్లాట్‌ఫామ్‌లతో పిల్లల మానసిక ఆరోగ్యం దెబ్బతింటోందంటూ మెటా సంస్థపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇటీవల అమెరికాలోని 29 రాష్ట్రాలు దాఖలు చేసిన దావాను పరిష్కరించుకోవడానికి మెటా $18 బిలియన్ల జరిమానా చెల్లించేందుకు అంగీకరించింది.

ఈ పరిణామాల తర్వాత పిల్లల భద్రత పెంచే దిశగా మెటా చర్యలు వేగవంతం చేసింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆత్మహత్యాయత్నం లేదా స్వయంకృతాపరాధానికి సంబంధించిన అంశాలను పిల్లలు సెర్చ్ చేసినప్పుడు తల్లిదండ్రులకు హెచ్చరికలు పంపడం, వాట్సాప్‌లో ప్రీ-టీన్ అకౌంట్లు తదితర రక్షణ చర్యలను ప్రవేశపెట్టింది. భవిష్యత్తులో వినియోగదారుల ఫీడ్‌బ్యాక్ ఆధారంగా మరిన్ని భద్రతా ఫీచర్లను అందుబాటులోకి తెస్తామని వాట్సాప్ తెలిపింది.

  • HT Telugu Desk
    ABOUT THE AUTHOR
    HT Telugu Desk

    హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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Home/Lifestyle/వాట్సాప్‌లో పేరెంటల్ కంట్రోల్స్ ఫీచర్లు ఎలా పనిచేస్తాయి?
Home/Lifestyle/వాట్సాప్‌లో పేరెంటల్ కంట్రోల్స్ ఫీచర్లు ఎలా పనిచేస్తాయి?
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