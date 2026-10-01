WhatsApp : పిల్లల అకౌంట్ కంట్రోల్స్ ఇక పెద్దల చేతుల్లో! వాట్సాప్ కొత్త ఫీచర్లు..
టీనేజర్ల భద్రత కోసం వాట్సాప్ కొత్త పేరెంటల్ కంట్రోల్స్ ఫీచర్లను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తోంది. ప్రైవసీ సెట్టింగులు, గ్రూప్ వివరాలను తల్లిదండ్రులు పర్యవేక్షించేందుకు వీలుగా వీటిని రూపొందించారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
ప్రముఖ సోషల్ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ టీనేజర్ల భద్రత లక్ష్యంగా సరికొత్త 'పేరెంట్ కంట్రోల్స్' ఫీచర్లను ప్రవేశపెడుతోంది. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో పిల్లలకు సురక్షితమైన వాతావరణాన్ని కల్పించాలని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వాలు, రెగ్యులేటరీ సంస్థల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మెటా యాజమాన్యం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
పిల్లల వాట్సాప్ తల్లిదండ్రుల కంట్రోల్లో!
ఈ నూతన టూల్స్ ద్వారా పిల్లల వాట్సాప్ వాడకాన్ని తల్లిదండ్రులు మరింత మెరుగ్గా పర్యవేక్షించే వీలుంది. టీనేజర్లు ఏదైనా గ్రూప్లో చేరినా లేదా గ్రూప్ నుంచి బయటకు వచ్చినా ఆ సమాచారం తల్లిదండ్రులకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో అందుతుంది!
వీటితో పాటు పలు కీలక ప్రైవసీ సెట్టింగులను నియంత్రించే అధికారం తల్లిదండ్రులకు లభిస్తుంది. అవి..
- పిల్లల ప్రొఫైల్ ఫోటోను ఎవరెవరు చూడవచ్చు అనే అంశాన్ని నిర్ణయించడం.
- వారిని ఏయే అపరిచిత వ్యక్తులు గ్రూప్లలో యాడ్ చేయవచ్చో పరిమితులు విధించడం.
- ప్రముఖులు, సంస్థలు సమాచారాన్ని పంపే 'ఛానెల్స్' ఫీచర్ను టీనేజర్లు ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారో పర్యవేక్షించడం.
చాటింగ్లు, మెసేజ్లు చూడొచ్చా?
అయితే, పిల్లలు పంపే లేదా పొందే వ్యక్తిగత మెసేజ్లను, కాల్స్ను చూసేందుకు తల్లిదండ్రులకు అవకాశం ఇవ్వలేదు. ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ విధానం యథాతథంగా కొనసాగుతుందని, పిల్లల మెసేజ్లు పూర్తి గోప్యంగా ఉంటాయని వాట్సాప్ స్పష్టం చేసింది.
మరోవైపు, యాప్లోని మెటా ఏఐ అసిస్టెంట్ను వాడే క్రమంలో డిఫాల్ట్ 13+ సెట్టింగ్తో పాటు మరింత కఠినమైన "లిమిటెడ్ కంటెంట్" ఆప్షన్ను ఎంచుకునే సదుపాయం కల్పించారు. తల్లిదండ్రులు ఒక ప్రత్యేక పిన్ సెట్ చేసుకోవడం ద్వారా ఈ నియంత్రణలను నిర్వహించవచ్చు. టీనేజర్లు ఈ కంట్రోల్స్ను ఆఫ్ చేయాలన్నా ఆ పిన్ తప్పనిసరి.
విమర్శలు.. నిపుణుల అభిప్రాయం
ఈ కొత్త సెట్టింగులు నిర్బంధం కాకుండా ఆప్షనల్ మాత్రమే కావడంపై సోషల్ మీడియా విశ్లేషకులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"తమ ప్లాట్ఫామ్పై చైల్డ్ సేఫ్టీ సిస్టమ్ ఉందని రెగ్యులేటర్లకు చూపించుకోవడానికి మెటాకు ఇది అనుకూలమైన మార్గం. బాధ్యత మొత్తాన్ని తల్లిదండ్రులు, టీనేజర్లపైకి నెట్టివేస్తున్నారు. అసలు ఎంతమంది కుటుంబాలు దీనిని ఉపయోగిస్తారనేదే ప్రధాన ప్రశ్న," అని ప్రముఖ సోషల్ మీడియా విశ్లేషకుడు మాట్ నవర్రా పేర్కొన్నారు.
గ్లోబల్ ట్రెండ్.. పెరిగిన ఒత్తిడి..
బ్రిటన్ వంటి దేశాల్లో 16 ఏళ్లలోపు పిల్లలపై సోషల్ మీడియా వాడకాన్ని నిషేధించే దిశగా చట్టాలు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. కాకపోతే, వాట్సాప్ను కేవలం మెసేజింగ్ సేవగా పరిగణించి ఈ నిషేధాల నుంచి మినహాయింపునిచ్చారు. అయినప్పటికీ, అపరిచితుల నుంచి వచ్చే సైబర్ బెదిరింపులు, అశ్లీల కంటెంట్ ఉన్న గ్రూపుల్లో పిల్లలను చేర్చడం వంటి సమస్యల నుంచి రక్షణ కల్పించేందుకు వాట్సాప్ ఈ మార్పులు చేపట్టింది.
భారత్లోనూ కోట్లాది మంది టీనేజర్లు వాట్సాప్ వాడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ ఫీచర్లు ఇక్కడి తల్లిదండ్రులకు కూడా ఉపయోగపడనున్నాయి.
ఈ ఫీచర్లు లాంచ్ ఎప్పుడు? ఇండియాలో ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తాయి? వంటి వివరాలను సంస్థ వెల్లడించాల్సి ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More