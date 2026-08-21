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విజయం వెంటనే రాకున్నా నిరాశొద్దు: విలియం ఆర్ధర్ వార్డ్ స్ఫూర్తి వచనం

వెంటనే వచ్చే ఫలితాలను బట్టి కాకుండా, మనం పెట్టే శ్రమను బట్టి రోజు సాధకబాధకాలను అంచనా వేయాలని ప్రముఖ రచయిత విలియం ఆర్ధర్ వార్డ్ పేర్కొన్నారు. సుదీర్ఘ లక్ష్యాల సాధనకు ఈ స్ఫూర్తి వచనం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

Published on: Aug 21, 2026, 07:47:12 IST
By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ అనుకున్న ఫలితాలు వెంటనే రాకపోవచ్చు. అంతమాత్రాన పడ్డ శ్రమ వృధా అయినట్లు కాదు. "మీరు కోసే పంటను బట్టి కాకుండా, నాటే విత్తనాలను బట్టి ఆ రోజు విలువను అంచనా వేయండి" అని ప్రముఖ అమెరికన్ రచయిత విలియం ఆర్ధర్ వార్డ్ చెప్పిన మాటలు ఇప్పటికీ కోట్లాది మందికి మార్గదర్శకంగా నిలుస్తున్నాయి.

విజయం వెంటనే రాకున్నా నిరాశొద్దు: విలియం ఆర్ధర్ వార్డ్ స్ఫూర్తి వచనం
విజయం వెంటనే రాకున్నా నిరాశొద్దు: విలియం ఆర్ధర్ వార్డ్ స్ఫూర్తి వచనం

ఈ కోట్ వెనుక ఉన్న చరిత్ర

విలియం ఆర్ధర్ వార్డ్ (1921-1994) అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ స్ఫూర్తిదాయక రచయితల్లో ఒకరు. ఆయన తన జీవితకాలంలో 4,000 కంటే ఎక్కువ సందేశాత్మక వ్యాఖ్యలను రాశారు. ఈ వాక్యం మొదటిసారిగా మే 1963లో 'ఒక్లహామా సిటీ స్టార్' పత్రికలో ప్రచురితమైంది.

అయితే, రాబర్ట్ లూయిస్ స్టీవెన్సన్ అనే స్కాటిష్ రచయిత ఈ మాటలు చెప్పారని చాలామంది పొరబడుతుంటారు. నిజానికి ఆయన మరణించిన దశాబ్దాల తర్వాత మాత్రమే ఈ వాక్యం వెలుగులోకి వచ్చింది.

విత్తనాలు నాటడం అంటే ఏమిటి?

వ్యవసాయ రంగాన్ని ఉదాహరణగా తీసుకుని వార్డ్ ఒక గొప్ప సూత్రాన్ని ఆవిష్కరించారు. పంట అనేది గతంలో చేసిన కష్టానికి లభించే తక్షణ ప్రయోజనం. కానీ విత్తనాలు నాటడం అనేది భవిష్యత్తు విజయం కోసం చేసే నిశ్శబ్ద శ్రమ.

"ప్రతి రోజూ పెద్ద విజయం సాధించలేకపోవచ్చు. కానీ భవిష్యత్తులో సాధించబోయే గొప్ప విజయాలకు పునాది వేసే రోజే నిజమైన మంచి రోజు" అని ఈ మాటలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

సమాజంలో దీని ప్రాముఖ్యత

వెంటనే ఫలితాలు రావాలని కోరుకునే ధోరణి పెరుగుతున్న సమయంలో, పునాదులు నిర్మించడానికి పట్టే సమయాన్ని చాలామంది వృధాగా భావిస్తుంటారు. అయితే ఈనాటి విజయాలన్నీ గతంలో పడ్డ శ్రమ ఫలితమేననే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.

కెరీర్, నైపుణ్యాలు లేదా మానవ సంబంధాలు వృద్ధి చెందడానికి నిరంతర నిబద్ధత అవసరం. ఫలితాలు నెమ్మదిగా వస్తున్నంత మాత్రాన ప్రగతి లేదని అనుకోవడం పొరపాటు.

ఈ మాటల ద్వారా నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు

కనిపించని శ్రమకు విలువ ఇవ్వండి: విత్తనం నాటిన రోజే పంట చేతికి రాదు. ఫలితం వెంటనే కనిపించకపోయినా శ్రమ ఎప్పటికీ వృధా పోదు.

సుదీర్ఘ ప్రయాణానికి సిద్ధపడండి: శ్రమ అనేది రోజురోజుకూ తోడవుతూ పోతుంది. కాలానుగుణంగా అది పెద్ద ఫలితాన్ని ఇస్తుంది.

నిలకడతో కూడిన ప్రయత్నం: ఒక్క విత్తనంతో మార్పు రాదు. రోజురోజుకూ ప్రయత్నాలు పెంచుకుంటూ పోతేనే భవిష్యత్తులో ఆశించిన లక్ష్యాలు నెరవేరుతాయి.

పనిపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టండి: ఫలితాలు ఎప్పుడూ మన చేతుల్లో ఉండవు. కానీ మనం చేసే ప్రయత్నం, అనుసరించే విధానం పూర్తిగా మన నియంత్రణలోనే ఉంటాయి.

  • HT Telugu Desk
    ABOUT THE AUTHOR
    HT Telugu Desk

    హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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Home/Lifestyle/విజయం వెంటనే రాకున్నా నిరాశొద్దు: విలియం ఆర్ధర్ వార్డ్ స్ఫూర్తి వచనం
Home/Lifestyle/విజయం వెంటనే రాకున్నా నిరాశొద్దు: విలియం ఆర్ధర్ వార్డ్ స్ఫూర్తి వచనం
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