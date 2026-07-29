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    హైటెక్ సిటీ యశోద హాస్పిటల్స్ సరికొత్త రికార్డు: 4 ఏళ్లలోనే 400కి పైగా కిడ్నీ మార్పిడి చికిత్సలు

    హైదరాబాద్‌లోని యశోద హాస్పిటల్స్ (హైటెక్ సిటీ) ముఖ్యమైన మైలురాయి దాటింది. ప్రారంభించిన నాలుగేళ్లలోనే 400 కంటే ఎక్కువ కిడ్నీ మార్పిడి (Renal Transplants) చికిత్సలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంది. నిపుణులైన వైద్య బృందం, సాంకేతికతతో రోగులకు పునర్జన్మను అందించినట్లు యాజమాన్యం వెల్లడించింది.

    Published on: Jul 29, 2026, 16:08:55 IST
    By HT Telugu Desk
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    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖ వైద్య సేవలందిస్తున్న యశోద హాస్పిటల్స్ (హైటెక్ సిటీ) కిడ్నీ మార్పిడి చికిత్సల్లో సరికొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది. గత నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో 400 కంటే ఎక్కువ కిడ్నీ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలను అత్యంత విజయవంతంగా నిర్వహించినట్లు బుధవారం ప్రకటించింది.

    హైటెక్ సిటీ యశోద హాస్పిటల్స్ సరికొత్త రికార్డు: 4 ఏళ్లలోనే 400కి పైగా కిడ్నీ మార్పిడి చికిత్సలు
    హైటెక్ సిటీ యశోద హాస్పిటల్స్ సరికొత్త రికార్డు: 4 ఏళ్లలోనే 400కి పైగా కిడ్నీ మార్పిడి చికిత్సలు

    నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, అనస్థీషియా, క్రిటికల్ కేర్, నర్సింగ్ విభాగాల సమన్వయంతోనే ఈ ఘనత సాధ్యమైంది. అవయవ మార్పిడి చేయించుకున్న రోగులలో దాదాపు 95% మంది ఆరోగ్యకరమైన కిడ్నీ పనితీరుతో సాధారణ జీవితాన్ని గడుపుతుండటం ఈ ప్రోగ్రామ్ విజయాన్ని చాటుతోంది.

    వైద్య నిపుణుల వ్యాఖ్యలు

    డాక్టర్ రాజశేఖర చక్రవర్తి (సీనియర్ కన్సల్టెంట్ నెఫ్రాలజిస్ట్, క్లినికల్ డైరెక్టర్ & హెడ్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ): "నాలుగు సంవత్సరాల్లో 400కు పైగా కిడ్నీ మార్పిడులను పూర్తి చేయడం మా బృందం యొక్క అంకితభావానికి నిదర్శనం. ప్రతి విజయవంతమైన శస్త్రచికిత్స రోగికి కొత్త జీవితాన్ని, ఆరోగ్యకరమైన భవిష్యత్తును ఇస్తుంది. రోగులకు సురక్షితమైన, పారదర్శకమైన వైద్య సేవలు అందించడమే మా లక్ష్యం."

    డాక్టర్ గుత్తా శ్రీనివాస్ (సీనియర్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్ & ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ సర్జన్, క్లినికల్ డైరెక్టర్ - యూరాలజీ): "విజయవంతమైన కిడ్నీ మార్పిడికి సరైన ప్రణాళిక, శస్త్రచికిత్సలో ఖచ్చితత్వం, ఆపరేషన్ తర్వాత అందించే నిరంతర సంరక్షణ చాలా ముఖ్యం. అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తూ రోగులను త్వరగా కోలుకునేలా చేసి, సాధారణ జీవితం గడిపేలా చేస్తున్నాం."

    డాక్టర్ మల్లికార్జున రెడ్డి ఎన్ (సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఇన్ యూరాలజీ & రోబోటిక్ సర్జరీ): "గ్లోబల్ ప్రమాణాలకు సమానంగా వైద్య సేవలు అందించాలనేది మా దృక్పథం. ఈ మైలురాయి మా మల్టీడిసిప్లినరీ బృందంలోని ప్రతి ఒక్కరి కృషికి ప్రతిరూపం. డయాలసిస్ రహిత జీవితాన్ని అందించడమే మా ప్రాధాన్యత."

    డాక్టర్ మురళీనాథ్ (కన్సల్టెంట్ నెఫ్రాలజిస్ట్ & ఇన్‌ఛార్జ్ – రెనల్ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ యూనిట్): "శస్త్రచికిత్స పూర్తయినంత మాత్రాన పని అయిపోదు. ఆ తర్వాత కూడా రోగికి నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణ చాలా అవసరం. దీర్ఘకాలికంగా కిడ్నీ సురక్షితంగా పనిచేసేలా చేయడం, కాంప్లికేషన్లు రాకుండా చూసుకోవడమే మా ప్రధాన ధ్యేయం."

    తెలంగాణతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే మూత్రపిండాల వ్యాధిగ్రస్తులకు (End-Stage Kidney Disease) యశోద హాస్పిటల్స్ ప్రపంచ స్థాయి చికిత్సను అందిస్తూ సరికొత్త నమ్మకాన్ని కలిగిస్తోందని యాజమాన్యం తెలిపింది.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/హైటెక్ సిటీ యశోద హాస్పిటల్స్ సరికొత్త రికార్డు: 4 ఏళ్లలోనే 400కి పైగా కిడ్నీ మార్పిడి చికిత్సలు
    Home/Lifestyle/హైటెక్ సిటీ యశోద హాస్పిటల్స్ సరికొత్త రికార్డు: 4 ఏళ్లలోనే 400కి పైగా కిడ్నీ మార్పిడి చికిత్సలు
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