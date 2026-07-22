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    కిడ్నీలు పదిలంగా ఉండాలంటే ఈ 5 అలవాట్లు తప్పనిసరి: కిడ్నీ డాక్టర్ శశికిరణ్ సలహాలు

    మానవ శరీరంలో వ్యర్థాలను తొలగిస్తూ అనేక కీలక బాధ్యతలను నిర్వర్తించే కిడ్నీల ఆరోగ్యంపై ప్రతి ఒక్కరూ దృష్టి సారించాలి. పెరుగుతున్న కిడ్నీ వ్యాధుల ముప్పును నివారించడానికి పాటించాల్సిన ఐదు ముఖ్యమైన జీవనశైలి మార్పులను మలక్‌పేట్ యశోద హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ నెఫ్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ శశికిరణ్ ఎ వివరించారు.

    Published on: Jul 22, 2026, 15:38:38 IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    వెన్నుపాముకు ఇరువైపులా చిక్కుడు గింజ ఆకారంలో ఉండే కిడ్నీలు పరిమాణంలో చిన్నవిగా కనిపించినప్పటికీ, శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో అత్యంత కీలకమైన బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తాయి. ప్రతిరోజూ రక్తంలోని వ్యర్థాలు, అదనపు ద్రవాలు, విష పదార్థాలను మూత్రం రూపంలో బయటకు పంపడంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. రక్తపోటును నియంత్రించడం, శరీరంలో ద్రవాలు-ఎలక్ట్రోలైట్ల సమతుల్యతను కాపాడటం, ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని పెంచడం, ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తికి అవసరమైన హార్మోన్లను విడుదల చేయడం వంటి పనులన్నీ కిడ్నీలే చూసుకుంటాయి.

    కిడ్నీలు పదిలంగా ఉండాలంటే ఈ 5 అలవాట్లు తప్పనిసరి: కిడ్నీ డాక్టర్ శశికిరణ్ సలహాలు
    కిడ్నీలు పదిలంగా ఉండాలంటే ఈ 5 అలవాట్లు తప్పనిసరి: కిడ్నీ డాక్టర్ శశికిరణ్ సలహాలు

    మనదేశంలో కిడ్నీ వ్యాధుల బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య ఏటికేటా పెరుగుతోంది. భారతదేశంలో 15 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో కిడ్నీ వ్యాధుల తీవ్రత 2011-2017 మధ్య కాలంలో 11.2 శాతంగా ఉండగా, 2018-2023 నాటికి అది 16.38 శాతానికి పెరిగినట్లు తాజా అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

    కిడ్నీ వ్యాధులు వ్యాపించే సమయంలో చాలావరకు ఎలాంటి ముందస్తు లక్షణాలు బయటకు కనిపించవు. తీవ్రమైన నష్టం జరిగిన తర్వాతే వ్యాధి బయటపడుతుంది. అందుకే జీవనశైలిలో తగిన మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా ముందే జాగ్రత్త పడటం ఎంతో అవసరం.

    మీ కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయని చెప్పే సంకేతాలు

    ఆరోగ్యకరమైన కిడ్నీలు ఎలాంటి శబ్దం లేకుండా తమ పనిని సమర్థంగా చేసుకుపోతాయి. మీ కిడ్నీలు సక్రమంగా పనిచేస్తున్నాయని చెప్పడానికి కొన్ని లక్షణాలు సూచికగా నిలుస్తాయి.

    • ఎటువంటి నొప్పి లేదా ఇబ్బంది లేకుండా క్రమం తప్పకుండా మూత్రవిసర్జన జరగడం.
    • మూత్రం లేత పసుపు రంగులో ఉండి, రక్తం లేదా మబ్బుగా కాకుండా స్పష్టంగా ఉండటం.
    • రక్తపోటు (Blood Pressure) అదుపులో ఉండటం.
    • నిరంతర అలసట లేకుండా శరీరంలో మంచి శక్తి స్థాయిలు ఉండటం.
    • కాళ్లు, మడమలు, చేతులు, కళ్ల చుట్టూ వాపులు లేకపోవడం.
    • నడుము వెనుక భాగంలో లేదా పక్కటెముకల కింద ఎటువంటి నొప్పి లేకపోవడం.

    కిడ్నీల రక్షణకు 5 సులువైన అలవాట్లు

    1. తగినంత నీరు తాగడం

    శరీరానికి అవసరమైనంత నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు వ్యర్థాలను సులువుగా బయటకు పంపుతాయి. ఇది కిడ్నీ స్టోన్లు, మూత్రనాళ ఇన్ఫెక్షన్ల (UTI) ముప్పును తగ్గిస్తుంది. మంచి నీళ్లతో పాటు ప్లాంట్-బేస్డ్ పానీయాలు, చక్కెర లేని సహజ ద్రవాలను రోజువారీ ద్రవాహారంలో భాగం చేసుకోవచ్చు. ఎండకాలంలో, శారీరక శ్రమ ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో నీటిని సరిపడా తీసుకోవడం చాలా అవసరం.

    2. బిపి, షుగర్ అదుపులో ఉంచుకోవడం

    దీర్ఘకాలిక కిడ్నీ వ్యాధులకు (Chronic Kidney Disease) ప్రధాన కారణాలు అధిక రక్తపోటు, డయాబెటిస్. ఈ రెండు సమస్యలూ ప్రాథమిక దశలో ఎలాంటి లక్షణాలు చూపవు. కాబట్టి క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. సరైన మందులు, సమతుల్యాహారం, క్రమబద్ధమైన వ్యాయామం ద్వారా బిపి, షుగర్, గుండె ఆరోగ్యాన్ని అదుపులో ఉంచుకుంటే కిడ్నీలు దెబ్బతినే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

    3. ఆల్కహాల్‌కు దూరంగా ఉండటం

    అతిగా మద్యం సేవించడం వల్ల కిడ్నీలపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడుతుంది. ఆల్కహాల్ శరీరాన్ని డీహైడ్రేషన్‌కు గురిచేసి, కిడ్నీలు సరిగ్గా పనిచేయకుండా ఆటంకం కలిగిస్తుంది. తీవ్రమైన మద్యపానం అక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజురీకి (Acute Kidney Injury) దారితీస్తుంది. కాబట్టి మద్యపానాన్ని పరిమితం చేయడం లేదా పూర్తిగా మానేయడం కిడ్నీ ఆరోగ్యానికి రక్షణగా నిలుస్తుంది.

    4. సమతుల్య ఆహారం ఎంచుకోవడం

    ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లు కిడ్నీల సంరక్షణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఉప్పు, చక్కెర, ప్రిజర్వేటివ్‌లు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాసెస్ చేసిన మాంసం, ప్యాక్ చేసిన స్నాక్స్, కూల్ డ్రింక్స్, క్యాన్డ్ ఫుడ్స్‌ను తగ్గించాలి. వీటి స్థానంలో తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, తగినంత ప్రోటీన్ ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. వైద్యుల సలహా లేకుండా అధిక ప్రోటీన్ డైట్లు, ప్రొటీన్ సప్లిమెంట్లను తీసుకోకూడదు.

    5. పెయిన్ కిల్లర్స్ విషయంలో జాగ్రత్త

    సాధారణంగా వాడే ఐబూప్రోఫెన్ (Ibuprofen), నాప్రోక్సేన్ (Naproxen), డైక్లోఫెనాక్ (Diclofenac) వంటి నొప్పుల నివారణ మందులను తరచూ లేదా వైద్యుడి సలహా లేకుండా వాడితే కిడ్నీల పనితీరు దెబ్బతింటుంది. వీటిని దీర్ఘకాలం వాడటం వల్ల క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. నొప్పుల ఉపశమనానికి ఫిజియోథెరపీ, స్ట్రెచింగ్, రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ వంటి ఇతర మార్గాలను అన్వేషించడం మంచిది.

    కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉంటే శరీరంలోని మిగిలిన అవయవాలన్నీ సరిగ్గా పనిచేస్తాయి. కిడ్నీ వ్యాధులు ముందస్తు హెచ్చరికలు లేకుండా దాడి చేస్తాయి కాబట్టి, నివారణ చర్యలు తీసుకోవడమే శ్రేయస్కరం.

    రోజువారీ జీవితంలో తగినంత నీరు తాగడం, బీపీ, షుగర్ నియంత్రణ, మంచి ఆహారం, ఆల్కహాల్‌కు దూరంగా ఉండటం, మందుల వాడకంలో జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా కిడ్నీలను జీవితాంతం పదిలంగా కాపాడుకోవచ్చు.

    వ్యాసకర్త:

    డాక్టర్ శశికిరణ్

    నెఫ్రాలజిస్ట్,

    యశోద హాస్పిటల్స్, మలక్‌పేట్

    డాక్టర్ శశికిరణ్ , మలక్‌పేట్ యశోద హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ నెఫ్రాలజిస్ట్
    డాక్టర్ శశికిరణ్ , మలక్‌పేట్ యశోద హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ నెఫ్రాలజిస్ట్
    • HT Telugu Desk
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      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/కిడ్నీలు పదిలంగా ఉండాలంటే ఈ 5 అలవాట్లు తప్పనిసరి: కిడ్నీ డాక్టర్ శశికిరణ్ సలహాలు
    Home/Lifestyle/కిడ్నీలు పదిలంగా ఉండాలంటే ఈ 5 అలవాట్లు తప్పనిసరి: కిడ్నీ డాక్టర్ శశికిరణ్ సలహాలు
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