జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఘోర ప్రమాదం: లోయలో పడ్డ ఆర్మీ వాహనం.. 10 మంది జవాన్ల మరణం
జమ్మూ కాశ్మీర్లోని దోడా జిల్లాలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో 10 మంది భారత ఆర్మీ జవాన్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. భదేర్వా-చంబా అంతర్రాష్ట్ర రహదారిపై సైనిక వాహనం లోయలో పడిపోవడంతో ఈ విషాదం జరిగింది. క్షతగాత్రులను మెరుగైన చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు.
జమ్మూ కాశ్మీర్లోని దోడా జిల్లాలో పెను విషాదం నెలకొంది. సైనికులతో వెళ్తున్న ఒక ఆర్మీ వాహనం నియంత్రణ తప్పి లోయలో పడిపోవడంతో పది మంది జవాన్లు మరణించారు. భదేర్వా-చంబా అంతర్రాష్ట్ర రహదారిపై ఖన్నీ టాప్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
అదుపు తప్పి 200 అడుగుల లోయలోకి..
మొత్తం 17 మంది సిబ్బందితో కూడిన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ఆర్మీ వాహనం ఎత్తైన ప్రాంతంలోని పోస్టు వైపు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. ఖన్నీ టాప్ వద్ద డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో వాహనం దాదాపు 200 అడుగుల లోతు ఉన్న లోయలోకి దూసుకెళ్లిందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఆర్మీ, పోలీసులు సంయుక్తంగా సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఘటనా స్థలంలోనే నలుగురు జవాన్లు మృతి చెందగా, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆరుగురు కన్నుమూశారు.
గవర్నర్ దిగ్భ్రాంతి: క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం ఈ దుర్ఘటనపై జమ్మూ కాశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. "దోడాలో జరిగిన ప్రమాదంలో మన 10 మంది వీర జవాన్లను కోల్పోవడం అత్యంత బాధాకరం. దేశం కోసం వారు చేసిన త్యాగాన్ని, సేవలను ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటాం. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను" అని ఆయన 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) వేదికగా పేర్కొన్నారు. ఈ కష్టకాలంలో యావత్ దేశం బాధిత కుటుంబాలకు అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. గాయపడిన వారిలో పరిస్థితి విషమంగా ఉన్న ముగ్గురిని ఉధంపూర్ మిలిటరీ ఆస్పత్రికి ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేశారు. మిగిలిన వారికి స్థానిక ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందుతోంది.
వరుస ఘటనలతో ఆందోళన
గత కొన్ని రోజులుగా జమ్మూ కాశ్మీర్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి ప్రమాదాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. జనవరి 8న గుల్మార్గ్ సెక్టార్లోని నియంత్రణ రేఖ (LoC) సమీపంలో ఇద్దరు ఆర్మీ పోర్టర్లు లోయలో పడి మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. గతేడాది మే నెలలో కూడా రాంబన్ జిల్లాలో ఆర్మీ ట్రక్కు లోయలో పడి ముగ్గురు జవాన్లు మరణించారు. తాజాగా జరిగిన దోడా ప్రమాదం దేశ రక్షణ దళాల్లో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.