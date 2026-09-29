నెలకు ₹1000 ఎస్ఐపీ: పదేళ్లలో కాసుల పంట పండించిన టాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
నెలకు రూ.1,000 చొప్పున క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెడితే పదేళ్లలో భారీ నిధిని సమకూర్చుకోవచ్చని మ్యూచువల్ ఫండ్ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. గడిచిన 10 ఏళ్ల కాలంలో అత్యధిక రాబడులు అందించిన ఈక్విటీ ఫండ్స్లో క్వాంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
దీర్ఘకాలికంగా మ్యూచువల్ ఫండ్లలో సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (SIP) ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కాంపౌండింగ్ శక్తితో భారీ సంపదను సృష్టించవచ్చు. గడిచిన పదేళ్ల కాలంలో విభిన్న ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎలాంటి రాబడులు అందించాయో పరిశీలిస్తే ఆసక్తికర అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కొన్ని డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్లు ఈ పదేళ్ల వ్యవధిలో ఏటా 20 శాతానికి పైగా వార్షిక రాబడులను అందించడం విశేషం. ఈ జాబితాలో 'క్వాంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్' అత్యధిక రాబడులతో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది.
అత్యధిక రిటర్నులు ఇచ్చి నంబర్ 1గా నిలిచిన ఫండ్ ఏది?
పదేళ్ల వ్యవధిలో క్వాంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ వార్షికంగా 25.64 శాతం రాబడిని అందించి చార్ట్లో అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకుంది. దీని తర్వాత నిప్పాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ 22.12 శాతం రాబడితో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఇన్వెస్కో ఇండియా మిడ్ క్యాప్ ఫండ్, క్వాంట్ ఈఎల్ఎస్ఎస్ టాక్స్ సేవర్ ఫండ్లు కూడా ఇదే కాలంలో 21 శాతానికి పైగా రాబడులను నమోదు చేశాయి.
గడిచిన పదేళ్ల కాలంలో అత్యధిక ప్రతిఫలాన్ని ఇచ్చిన ఫండ్లలో స్మాల్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ విభాగాలకు చెందిన నిధులే ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం.
క్వాంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లో రూ.1,000 ఎస్ఐపీ పెడితే ఎంత అయ్యేది?
కాంపౌండింగ్ ఎంత శక్తివంతంగా పని చేస్తుందో అర్థం చేసుకోవడానికి క్వాంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఉదాహరణను పరిశీలిద్దాం. ఒక ఇన్వెస్టర్ పదేళ్ల పాటు నెలకు రూ.1,000 చొప్పున ఈ ఫండ్లో పొదుపు చేశారనుకుందాం.
- మొత్తం వాయిదాలు: 120 నెలలు
- మొత్తం పెట్టుబడి: రూ.1,20,000 (రూ.1.20 లక్షలు)
- వార్షిక రాబడి (CAGR): 25.64%
- పదేళ్ల తర్వాత లభించిన నిధి: సుమారు రూ.4.67 లక్షలు
- లభించిన లాభం: రూ.3.47 లక్షలు
ఈ గణాంకాల ప్రకారం ఇన్వెస్టర్ రూ.1,000 చొప్పున చెల్లించిన మొత్తం అసలు రూ.1.20 లక్షలు కాగా, దానిపై వచ్చిన లాభమే రూ.3.47 లక్షలుగా ఉంది. అంటే ఇన్వెస్టర్ పెట్టిన మొత్తానికి దాదాపు నాలుగు రెట్లు రాబడి లభించింది. ఎస్ఐపీ ద్వారా క్రమం తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో సంపద ఏ స్థాయిలో వృద్ధి చెందుతుందో ఇది నిరూపిస్తోంది. అయితే వాస్తవంలో ఎస్ఐపీ ఫలితాలు ఆయా సమయాల్లో ఫండ్ ఎన్ఏవీ (NAV) హెచ్చుతగ్గులు, ప్రతి నెలా జరిగే కేటాయింపులపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఇవి గుర్తుంచుకోండి
గతంలో వచ్చిన రాబడులను మాత్రమే ప్రామాణికంగా తీసుకుని ఫండ్స్ను ఎంచుకోకూడదని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్లోనైనా ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు ఈ అంశాలను సరిచూసుకోవాలి.
- ఫండ్ పెట్టుబడి వ్యూహం, పోర్ట్ఫోలియో నిర్మాణాన్ని పరిశీలించాలి.
- ఫండ్ రిస్క్ స్థాయి, రాబడుల్లో స్థిరత్వాన్ని (Consistency) తనిఖీ చేయాలి.
- మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాలవ్యవధికి ఆ ఫండ్ సరిపోతుందో లేదో విశ్లేషించుకోవాలి.
గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన, సమాచారం కోసం మాత్రమే అందించాం. దీనిని ఎలాంటి పెట్టుబడి సలహాగా పరిగణించకూడదు. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సెబీ (SEBI) నమోదిత ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న: పదేళ్ల వ్యవధిలో అత్యధిక ఎస్ఐపీ రాబడి ఇచ్చిన మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏది?
క్వాంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ పదేళ్ల వ్యవధిలో 25.64 శాతం వార్షిక రాబడితో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
ప్రశ్న: క్వాంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లో నెలకు రూ.1,000 ఎస్ఐపీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే పదేళ్లలో ఎంత రాబడి వచ్చింది?
మొత్తం రూ.1.20 లక్షల పెట్టుబడికి గాను రూ.3.47 లక్షల లాభంతో మొత్తం నిధి సుమారు రూ.4.67 లక్షలుగా మారింది.
ప్రశ్న: పదేళ్ల కాలంలో 21 శాతానికి పైగా రాబడి ఇచ్చిన ఇతర ఫండ్లు ఏవి?
నిప్పాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (22.12%), ఇన్వెస్కో ఇండియా మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ (>21%), క్వాంట్ ఈఎల్ఎస్ఎస్ టాక్స్ సేవర్ ఫండ్ (>21%) మంచి రాబడులు అందించాయి.
ప్రశ్న: కేవలం గతంలో వచ్చిన రాబడుల ఆధారంగానే మ్యూచువల్ ఫండ్ను ఎంచుకోవచ్చా?
లేదండి. గతం లో వచ్చిన రాబడులతో పాటు ఫండ్ రిస్క్ స్థాయి, పెట్టుబడి వ్యూహం, రాబడుల స్థిరత్వం, మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలను బట్టి ఫండ్ను ఎంచుకోవాలి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More