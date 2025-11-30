5ఏళ్లల్లో 15,350 పెరిగిన Multibagger stock ఇది.. ఇప్పుడు బిగ్ అప్డేట్!
మల్టీబ్యాగర్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ హజూర్ మల్టీ ప్రాజెక్ట్స్ దుమ్మురేపింది! 5ఏళ్లల్లో ఏకంగా 13,350 కన్నా ఎక్కువ శాతం పెరిగింది. ఇప్పుడు సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఈ స్టాక్ ఫోకస్లో ఉండనుంది. దీనికి కంపెనీ చేసిన ఒక ఫైలింగ్ కారణం. వివరాల్లోకి వెళితే..
హజూర్ మల్టీ ప్రాజెక్ట్స్ కంపెనీ బోర్డు నవంబర్ 29న వారెంట్ల కన్వర్షన్ అనంతరం ఈక్విటీ షేర్ల కేటాయింపును ఆమోదించిన నేపథ్యంలో, సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఈ షేరుపై అందరి దృష్టి కేంద్రీకృతం కానుంది!
నవంబర్ 29న ఎక్స్ఛేంజ్లకు దాఖలు చేసిన ఒక ఫైలింగ్లో, ఈ స్మాల్-క్యాప్ కంపెనీ కీలక సమాచారాన్ని తెలియజేసింది. బోర్డు రూ. 300 ఇష్యూ ధరతో జారీ చేసిన 1,32,000 వారెంట్లను మార్చిన తరువాత, రూ. 1 ఫేస్ వాల్యూ గల 13,20,000 ఈక్విటీ షేర్లను రూ. 30 ఇష్యూ ధర వద్ద కేటాయించడానికి ఆమోదం తెలిపింది.
హజూర్ మల్టీ ప్రాడెక్ట్స్- కంపెనీ వివరాలు, కేటాయింపు విధానం..
“ఈరోజు, అంటే నవంబర్ 29, 2025, శనివారం జరిగిన కంపెనీ నిధుల సమీకరణ కమిటీ సమావేశంలో, ఈక్విటీ షేర్ల నామమాత్రపు విలువను ఒక్కో షేరు రూ. 10/- నుంచి 10 ఈక్విటీ షేర్లు రూ. 1/- చొప్పున సబ్-డివిజన్ చేసిన తర్వాత, కింద పేర్కొన్న 'నాన్-ప్రమోటర్స్/పబ్లిక్ కేటగిరీ'కి చెందిన వ్యక్తులకు ప్రాధాన్యత ప్రాతిపదికన ఈక్విటీ షేర్లను కేటాయించడానికి పరిగణించి, ఆమోదించింది,” అని ఫైలింగ్లో కంపెనీ వివరించింది.
"రూ. 300/- ఇష్యూ ధరతో జారీ చేసిన 1,32,000 వారెంట్లను ఈక్విటీ షేర్లుగా మార్చిన తర్వాత, ఒక్కో షేరుకు రూ. 30/- చొప్పున (రూ. 29/- ప్రీమియంతో పాటు) మొత్తం 13,20,000 ఈక్విటీ షేర్లను కేటాయించింది. వారెంట్ల హోల్డర్ల నుంచి రూ. 2,97,00,000/- (రూపాయలు రెండు కోట్ల తొంభై-ఏడు లక్షలు మాత్రమే) మిగిలిన మొత్తాన్ని, అంటే ఒక్కో వారెంట్కు రూ. 225/- (ఇష్యూ ధరలో 75%) చొప్పున స్వీకరించిన తర్వాత ఈ కేటాయింపు జరిగింది," అని పేర్కొంది.
ఫైలింగ్ ప్రకారం, సీబైర్డ్ లీజింగ్ అండ్ ఫిన్వెస్ట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, దేశాయ్ హేమంత్ కుమార్ ఈక్విటీ షేర్లను పొందిన సంస్థలు, వ్యక్తులు.
వారెంట్లను ఈక్విటీగా మార్చే నిబంధన..
"ఈ వారెంట్లను సెబీ రెగ్యులేషన్స్, 2018 నిబంధనల ప్రకారం 'నాన్-ప్రమోటర్స్/పబ్లిక్ కేటగిరీ'కి ప్రాధాన్యత ప్రాతిపదికన కేటాయించడం జరిగింది. ఒక్కో వారెంట్కు రూ. 300/- ఇష్యూ ధర చొప్పున, ఇష్యూ ధరలో 25% అంటే ఒక్కో వారెంట్కు రూ. 75 చెల్లించిన తర్వాత వీటిని కేటాయించారు. వారెంట్ హోల్డర్లు మిగిలిన 75% అంటే రూ. 225/-ని వారెంట్ కేటాయించిన తేదీ నుంచి 18 నెలలలోపు చెల్లించి, తమ వారెంట్లను సమాన సంఖ్యలో కంపెనీ ఈక్విటీ షేర్లుగా మార్చుకునే హక్కును కలిగి ఉంటారు," అని హజూర్ మల్టీ ప్రాజెక్ట్స్ కంపెనీ వివరించింది.
హజూర్ మల్టీ ప్రాజెక్ట్స్ షేరు ధర..
ఈ హజూర్ మల్టీ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఒక మల్టీబ్యాగర్ స్మాల్క్యాప్ స్టాక్! శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఈ స్టాక్ 0.76శాతం పెరిగి రూ. 37.15 వద్ద ముగిసింది. గత ఐదు ట్రేడింగ్ సెషన్స్లో 17.68శాతం వృద్ధి చెందింది. కాగా ఈ ఏడాది 30.47శాతం పతనమైంది. కాగా ఐదేళ్లల్లో రూ. 0.24 నుంచి రూ. 37.150 వరకు పెరిగి ఇన్వెస్టర్స్కి 15,379.17శాతం వృద్ధిచెందింది.