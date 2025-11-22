Edit Profile
    2026 ఔట్​లుక్​ : భారీగా పెరగనున్న భారత స్టాక్​ మార్కెట్​! నిపుణుల అంచనాలు ఇలా..

    భారత్​ స్టాక్​ మార్కెట్​లపై ప్రపంచ బ్రోకరేజీలకు భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి! 2026 మార్కెట్​ ఔట్​లుక్​ని విడుదల చేస్తూ.. సూచీలు రికార్డు గరిష్ఠానికి చేరుతాయని ప్రకటించాయి. అనేక స్టాక్స్​ భారీగా వృద్ధి చెందుతాయని వివరించాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Nov 22, 2025 2:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    నిఫ్టీ50 రికార్డు గరిష్టాల వద్ద ట్రేడవుతున్న నేపథ్యంలో, ప్రపంచ బ్రోకరేజీలు 2026కి తమ అంచనాలను వెల్లడిస్తున్నాయి. వీటిలో సానుకూలత, ఆదాయాల పునరుద్ధరణ, సహాయక మాక్రో ట్రెండ్స్​మిళితమై ఉన్నాయి. మరి వచ్చే ఏడాది భారత స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది? అన్న అంచనాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    HSBC projected that Indian equities could deliver around 10% annual returns through 2026, assigning a year-end 2026 Sensex target of 94,000.

    1. హెచ్‌ఎస్‌బీసీ: 2026 నాటికి సెన్సెక్స్ 94,000

    2026 సంవత్సరం చివరి నాటికి సెన్సెక్స్‌కు 94,000 టార్గెట్​ని ఇచ్చింది హెచ్‌ఎస్‌బీసీ. భారత ఈక్విటీలు 2026 వరకు దాదాపు 10% వార్షిక రాబడిని అందించవచ్చని అంచనా వేసింది. సుదీర్ఘ కన్సాలిడేషన్​ తర్వాత వాల్యుయేషన్​ మరింత సరసమైనవిగా మారాయని, ఆదాయాల వేగం పుంజుకుంటోందని హైలైట్ చేసింది.

    వడ్డీ రేట్లు తగ్గినప్పుడు, రుణాల కార్యకలాపాలు బలపడటం వల్ల బ్యాంక్ మార్జిన్లు మెరుగుపడతాయని బ్రోకరేజీ అంచనా వేసింది. ఆటోలతో పాటు వినియోగదారుల-ముఖంగా ఉన్న రంగాలు కూడా తక్కువ వడ్డీ ఖర్చులు, జీఎస్టీ తగ్గింపుల వల్ల లాభపడతాయని అంచనా వేసింది. హెచ్‌ఎస్‌బీసీ సెప్టెంబర్‌లో భారత ఈక్విటీలను ఓవర్‌వెయిట్​గా అప్‌గ్రేడ్ చేసింది. ఆసియాలోని మూడొవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థపై సానుకూలత చూపిన తొలి ప్రధాన ప్రపంచ సంస్థలలో ఇది ఒకటి.

    2. మోర్గాన్ స్టాన్లీ: బుల్ కేస్‌లో సెన్సెక్స్ 1,07,000

    మోర్గాన్ స్టాన్లీ 2026 డిసెంబర్ నాటికి సెన్సెక్స్‌కు 95,000 బేస్-కేస్ లక్ష్యాన్ని కొనసాగించింది. అయితే బుల్-కేస్ అంచనా ప్రకారం ఈ సూచీ 1,07,000 వద్ద ఉంటుంది! ఒక సంవత్సరం పాటు వెనుకపడిన తరువాత, భారత మార్కెట్ విస్తృత పునరుద్ధరణకు సిద్ధంగా ఉందని బ్రోకరేజీ పేర్కొంది.

    తగ్గుతున్న రేట్లు, బలమైన క్రెడిట్ ట్రెండ్స్​, విధానపరమైన మద్దతుతో మార్కెట్ స్టాక్-నిర్దిష్ట కదలికల నుంచి స్థూల-ఆధారిత చక్రానికి మారినప్పుడు, 2026లో భారతదేశం "దాని పూర్వ వైభవాన్ని తిరిగి పొందుతుంద"ని మోర్గాన్ స్టాన్లీ అంచనా వేసింది. విదేశీ పెట్టుబడిదారుల స్థానం ప్రస్తుతం తక్కువగా ఉందని, ఇది భారీ క్యాచ్-అప్ ప్రవాహాలకు గణనీయమైన అవకాశాలను సృష్టిస్తుందని మోర్గాన్ స్టాన్లీ పేర్కొంది. మరోవైపు, దేశీయ ప్రవాహాలు బలంగా ఉండి మార్కెట్ స్థితిస్థాపకతకు కారణంగా కొనసాగుతున్నాయి.

    3. గోల్డ్‌మన్ సాక్స్: మళ్లీ ఓవర్‌వెయిట్‌కు అప్‌గ్రేడ్

    అక్టోబర్ 2024 నాటి డౌన్‌గ్రేడ్‌ను రద్దు చేస్తూ, గోల్డ్‌మన్ సాక్స్ భారత ఈక్విటీలను ఓవర్‌వెయిట్​గా అప్‌గ్రేడ్ చేసింది. 2026 సంవత్సరం చివరి నాటికి నిఫ్టీ లక్ష్యాన్ని 29,000గా ఉంచింది! భారతదేశం ఒక సంవత్సరం పాటు కొనసాగిన ఆదాయాల డౌన్‌గ్రేడ్ చక్రాన్ని పూర్తి చేసి, ఇప్పుడు పునరుద్ధరించిన వేగం కాలంలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు బ్రోకరేజీ తెలిపింది.

    ఫైనాన్షియల్స్, వినియోగదారుల కంపెనీలు, ఆటోలు, రక్షణ తయారీదారులు, చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు, టెలికాం సంస్థల ఆదాయాలు పెరుగుతాయని గోల్డ్‌మన్ సాక్స్ అంచనా వేసింది. అయితే, ఐటీ, ఫార్మా, ఇండస్ట్రియల్స్, కెమికల్స్ వంటి ఎగుమతి-ఆధారిత రంగాలపై ఆదాయాల ఒత్తిడి, ప్రపంచ డిమాండ్ స్మూత్​గా ఉండటం వల్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది.

    4. యూబీఎస్: స్థూల ఆర్థిక మద్దతు ఉన్నా అండర్‌వెయిట్

    యూబీఎస్ తమ అండర్‌వెయిట్ వైఖరిని కొనసాగించింది. ఇక్కడ ఫండమెంటల్స్‌తో పోలిస్తే వాల్యూయేషన్​ ఇంకా ఖరీదైనవిగా కనిపిస్తున్నాయని వాదించింది. రిటైల్ ప్రవాహాలు మద్దతుగా ఉన్నప్పటికీ, విదేశీ అమ్మకాలు, పెరుగుతున్న కార్పొరేట్ నిధుల సమీకరణను జాగ్రత్తగా పర్యవేక్షించాలని హెచ్చరించింది. భారత్-యూఎస్ వాణిజ్య ఒప్పందం 2025 చివరి నాటికి ఖరారవుతుందని, పరస్పర టారిఫ్‌లు ఇతర ఆసియా దేశాల మాదిరిగానే 15% వద్ద స్థిరపడతాయని యూబీఎస్ ఊహించింది.

    2026లో దృష్టి పెట్టవలసిన రంగాలు, స్టాక్‌లు..

    మోర్గాన్ స్టాన్లీ అంచనా ప్రకారం దేశీయ డిమాండ్‌తో ముడిపడి ఉన్న రంగాలు — వినియోగదారుల విచక్షణ, ఇండస్ట్రియల్స్, ఫైనాన్షియల్స్— ఈ గ్రోత్​ సైకిల్​లో తదుపరి దశకు నాయకత్వం వహిస్తాయి!

    మోర్గాన్ స్టాన్లీ 2026 ఫోకస్ జాబితాలో ఉన్న స్టాక్‌లు:

    మారుతీ సుజుకీ

    ట్రెంట్

    టైటాన్

    వరుణ్ బెవరేజెస్

    రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్

    బజాజ్ ఫైనాన్స్

    ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్

    లార్సెన్ & టూబ్రో

    అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్

    కోఫోర్జ్

    మోర్గాన్ స్టాన్లీ ఎనర్జీ, మెటీరియల్స్, హెల్త్‌కేర్, యుటిలిటీలకు తమ కేటాయింపును తగ్గించింది.

    సెప్టెంబర్-త్రైమాసిక ఆదాయాలు అంచనాలను మించాయని గోల్డ్‌మన్ సాక్స్ తెలిపింది. ఫైనాన్షియల్స్, కన్స్యూమర్ స్టేపుల్స్, డ్యూరబుల్స్, ఆటోలు, రక్షణ, ఓఎంసీలు, ఇంటర్నెట్, టెలికాం సంస్థలు కొనసాగుతున్న పునరుద్ధరణకు నడిపిస్తాయని అంచనా వేసింది.

    (గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా స్టాక్​లో ఇన్వెస్ట్​ చేసే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్​ ఫైనాన్షియల్​ అడ్వైజర్​ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

    News/News/2026 ఔట్​లుక్​ : భారీగా పెరగనున్న భారత స్టాక్​ మార్కెట్​! నిపుణుల అంచనాలు ఇలా..
