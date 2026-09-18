Mahindra Thar facelift : మహీంద్రా థార్ 3-డోర్ ఫేస్లిఫ్ట్.. సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో గ్రాండ్ ఎంట్రీ!
భారత మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మహీంద్రా థార్ 3-డోర్ మోడల్ సరికొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ రూపంలో రాబోతోంది. థార్ రాక్స్ తరహా డిజైన్, 10.25-ఇంచుల టచ్స్క్రీన్, ఏసీ వెంట్లు వంటి లగ్జరీ ఫీచర్లతో 2026 సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
భారత ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని శాసిస్తున్న లైఫ్స్టైల్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో మహీంద్రా మరో సంచలనానికి సిద్ధమైంది. తెలుగు రాష్ట్రాల యువతతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఆఫ్-రోడింగ్ ప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న 'మహీంద్రా థార్ 3-డోర్' త్వరలోనే సరికొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ అవతారంలో సందడి చేయనుంది! ఈ కారు 2026 సెప్టెంబర్ చివరిలో, అంటే వచ్చే వారమే అధికారికంగా మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనున్నట్లు సమాచారం. గడిచిన కొన్ని నెలలుగా రోడ్లపై విరివిగా టెస్టింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ మోడల్, లుక్స్ పరంగా మాత్రమే కాకుండా సౌకర్యాల విషయంలోనూ భారీగా అప్గ్రేడ్ కానుంది.
ఈ నేపథ్యంలో మహీంద్రా థార్ ఫేస్లిఫ్ట్పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
థార్ రాక్స్ స్ఫూర్తితో కొత్త లుక్.. అధునాతన ఫీచర్లు
రికార్డు స్థాయి బుకింగ్లతో దూసుకెళుతున్న థార్ రాక్స్ (5-డోర్) మోడల్ నుంచి పలు కీలక డిజైన్ ఎలిమెంట్లను ఈ 3-డోర్ థార్ ఫేస్లిఫ్ట్లోకి తీసుకొస్తున్నారు.
ఆకర్షణీయమైన ఎక్స్టీరియర్: సరికొత్త ఫ్రంట్ గ్రిల్, సీ-షేప్ ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్ ఉన్న ప్రాజెక్టర్ హెడ్లాంప్లు, కొత్తగా డిజైన్ చేసిన ఎల్ఈడీ టెయిల్ లైట్లు, ఆకర్షణీయమైన అలాయ్ వీల్స్తో ఈ కారు రోడ్డుపై మరింత రాజసంగా కనిపించనుంది.
ప్రీమియం ఇంటీరియర్: ఎస్యూవీ లోపల ప్రయాణికుల కంఫర్ట్కు పెద్దపీట వేశారు. 10.25-ఇంచుల పెద్ద టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, థార్ రాక్స్ తరహా కొత్త స్టీరింగ్ వీల్, రేర్ వైపర్, వాషర్తో పాటు చాలాకాలంగా కస్టమర్లు కోరుకుంటున్న వెనుక సీట్ల ఏసీ వెంట్లు ఇందులో రానున్నాయి.
అదనపు సౌకర్యాలు: మునుపటి నివేదికల ప్రకారం.. డ్రైవర్ సీట్ అడ్జస్ట్మెంట్, ఫ్రంట్ వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, డ్రైవింగ్ను మరింత సులభతరం చేసే 360-డిగ్రీ సరౌండ్ వ్యూ కెమెరా వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఇందులో లభించే అవకాశం ఉంది.
పవర్ఫుల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఇవే!
సామర్థ్యం విషయంలో మహీంద్రా ఏమాత్రం మార్పులు చేయడం లేదు. నమ్మకమైన పాత మూడు ఇంజిన్ ఆప్షన్లనే ఈ మహీంద్రా థార్ ఫేస్లిఫ్ట్లోనూ కొనసాగించనున్నారు:
1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ (119 హెచ్పీ): ఇది కేవలం రియర్-వీల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్, 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో మాత్రమే లభిస్తుంది. పట్టణాల్లో రోజువారీ ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఇది చాలా పొదుపైన ఎంపిక.
2.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ (152 హెచ్పీ): ఇది ఆర్డబ్ల్యూడీ, ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్లు రెంటింటిలోనూ లభిస్తుంది.
2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ (132 హెచ్పీ): కఠినమైన దారుల్లో ప్రయాణించే వారి కోసం ఇది స్టాండర్డ్గా 4డబ్ల్యూడీ ఆప్షన్తో అందుబాటులోకి వస్తుంది.
పెట్రోల్, పెద్ద డీజిల్ వేరియంట్లలో 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఎంచుకోవచ్చు.
రైడింగ్ క్వాలిటీ మెరుగయ్యేనా?
ప్రస్తుతం విక్రయాల్లో ఉన్న థార్ 3-డోర్ ఎస్యూవీ పాత లాడర్-ఫ్రేమ్ ఛాసిస్పై డబుల్-విష్బోన్ ఫ్రంట్, మల్టీ-లింక్ రియర్ సస్పెన్షన్తో వస్తుంది. ఇది ఆఫ్-రోడింగ్కు అద్భుతంగా సపోర్ట్ చేసినప్పటికీ, మామూలు రోడ్లపై వెళ్లేటప్పుడు కుదుపులు కాస్త ఎక్కువగా ఉంటున్నాయని రివ్యూలు వస్తున్నాయి. ఈసారి సస్పెన్షన్ సెటప్లో కీలక మార్పులు చేయడం ద్వారా ప్రయాణాన్ని మరింత సౌకర్యవంతంగా మార్చేందుకు మహీంద్రా ఇంజనీర్లు కసరత్తు చేస్తున్నారు.
పండుగ సీజన్ ముంగిట రానున్న ఈ కొత్త థార్ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మళ్లీ కొత్త రికార్డులు సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More