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2026 Maruti Suzuki Baleno : బలెనో సీఎన్జీ ఆటోమేటిక్ లాంచ్- ఏకంగా 34.47 కి.మీ మైలేజ్​తో!

ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ మారుతీ సుజుకీ పాపులర్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ బలెనో సీఎన్జీ మోడల్‌లో ఆటోమేటిక్ (ఏఎంటీ) గేర్‌బాక్స్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. రూ. 8.32 లక్షల ప్రారంభ ధరతో మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఈ కారు మైలేజ్, ఫీచర్ల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..

Published on: Sep 19, 2026, 14:02:59 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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హైదరాబాద్, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్ పెడుతూ, తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణించాలనుకునే వాహనదారులకు మారుతీ సుజుకీ తీపి కబురు చెప్పింది. తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ 'బలెనో' సీఎన్జీ వేరియంట్‌లో సరికొత్తగా ఏఎంటీ (ఆటోమేటెడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్) ఆప్షన్‌ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది.

మారుతీ సుజుకీ బలెనో ఫేస్​లిఫ్ట్..
మారుతీ సుజుకీ బలెనో ఫేస్​లిఫ్ట్..

మారుతీ సుజుకీ బలెనో ఫేస్​లిఫ్ట్​ ఇటీవలే లాంచ్ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా అందుబాటులోకి వచ్చిన బలెనో ఫేస్​లిఫ్ట్ సీఎన్జీ ఏఎంటీ ప్రారంభ ధరను రూ. 8.32 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు. ఈ కొత్త పవర్‌ట్రెయిన్‌ను డెల్టా, జీటా వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఇప్పటివరకు మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో మాత్రమే లభించిన బలెనో సీఎన్జీలో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ డ్రైవింగ్ వెసులుబాటు లభించడం పట్టణ వినియోగదారులకు పెద్ద ఉపశమనంగా చెప్పవచ్చు.

ఇంజిన్ సామర్థ్యం.. రికార్డు స్థాయి మైలేజ్!

2026 మారుతీ సుజుకీ బలెనో సీఎన్జీ-ఏఎంటీ మోడల్‌లో Z12E సిరీస్‌కు చెందిన 1.2 లీటర్, 3-సిలిండర్ ఇంజిన్‌ను అమర్చారు. దీనికి 5-స్పీడ్ ఏఎమ్‌టీ గేర్‌బాక్స్‌ను జత చేశారు. సీఎన్జీ మోడ్‌లో ఈ ఇంజిన్ 70 హెచ్‌పీ పవర్, 102 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది మాన్యువల్ వేరియంట్ అందించే శక్తికి సమానం.

మైలేజ్ విషయానికి వస్తే, ఏఎంటీ వేరియంట్ కిలో సీఎన్జీకి ఏకంగా 34.47 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. ఇది మాన్యువల్ మోడల్ (33.61 కిమీ/కిలో) కంటే 0.86 కిలోమీటర్లు ఎక్కువ కావడం విశేషం! ప్రస్తుత ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ విభాగంలో అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే కార్లలో ఒకటిగా ఇది నిలిచింది.

బూట్ స్పేస్ విషయంలో రాజీ తప్పదా?

మారుతీ ఇటీవలే తీసుకొచ్చిన విక్టోరిస్ లేదా బ్రెజ్జా ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడళ్లలో ఉపయోగించిన అండర్‌బాడీ సీఎన్జీ ట్యాంక్ సాంకేతికతను బలెనోలో అందించలేదు. ఇందులో పాత పద్ధతిలోనే డిక్కీ (బూట్) లోపల 55 లీటర్ల సీఎన్జీ సిలిండర్‌ను అమర్చారు. పక్కనే స్పేర్ వీల్ కూడా ఉండటం వల్ల లగేజ్ పెట్టుకోవడానికి స్థలం దాదాపు లేనట్లే.

ఈ విభాగంలో బలెనోకు ప్రధాన పోటీదారుగా ఉన్న టాటా ఆల్ట్రోజ్ కూడా సీఎన్జీ-ఏఎంటీ ఆప్షన్‌ను అందిస్తోంది. ఆల్ట్రోజ్‌లో 'ట్విన్ సిలిండర్' (రెండు చిన్న సీఎన్జీ ట్యాంకులు) సాంకేతికత ఉండటం వల్ల డిక్కీలో దాదాపు 210 లీటర్ల లగేజ్ స్పేస్ లభిస్తుంది. ఎక్కువ ప్రయాణాలు చేస్తూ లగేజ్ తీసుకెళ్లే వారికి ఆల్ట్రోజ్ మెరుగైన ఎంపికగా మారే అవకాశం ఉంది.

ఫీచర్లు, భద్రత ప్రమాణాలు..

మారుతీ సుజుకీ బలెనో ఫేస్​లిఫ్ట్ సీఎన్జీ డిజైన్, ఫీచర్ల పరంగా మాన్యువల్ వెర్షన్‌తో పోలిస్తే కొత్త మార్పులేమీ చేయలేదు. డెల్టా, జీటా ట్రిమ్‌లలో టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీ, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ప్రయాణికుల భద్రత కోసం మల్టిపుల్ ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ఈఎస్పీ) వంటి ఫీచర్లను పొందుపరిచారు.

నగరాల్లో గంటల తరబడి ఉండే ట్రాఫిక్‌లో క్లచ్ నొక్కే శ్రమ లేకుండా, తక్కువ ఇంధన ఖర్చుతో ప్రయాణించాలనుకునే వారికి బాలెనో సీఎన్జీ ఏఎమ్‌టీ సరైన ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తుంది.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/2026 Maruti Suzuki Baleno : బలెనో సీఎన్జీ ఆటోమేటిక్ లాంచ్- ఏకంగా 34.47 కి.మీ మైలేజ్​తో!
Home/News/2026 Maruti Suzuki Baleno : బలెనో సీఎన్జీ ఆటోమేటిక్ లాంచ్- ఏకంగా 34.47 కి.మీ మైలేజ్​తో!
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