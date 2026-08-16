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    Royal Enfield bike : 2026 రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ కాంటినెంటల్ జీటీ 650 ఎలా ఉందో చూశారా?

    2026 Royal Enfield Continental GT 650 : బైక్ ప్రియులను ఎంతగానో ఆకట్టుకునే రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ కాంటినెంటల్ జీటీ 650 కొత్త అప్‌డేట్‌తో మార్కెట్లోకి వచ్చింది. సరికొత్త ఫీచర్లు, ధరల వివరాలను ఇక్కడ చూడండి..

    Published on: Aug 16, 2026, 08:15:27 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ తన ప్రముఖ 'కాంటినెంటల్ జీటీ 650' బైక్​కి అదిరిపోయే అప్‌డేట్లను తీసుకువచ్చింది. ఈ సరికొత్త బైక్ నాలుగు ఆకర్షణీయమైన రంగుల ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ప్రారంభ ధర రూ. 3,58,427 నుంచి మొదలవుతుంది. ఈ అప్‌డేటెడ్ మోడల్‌లో గమనించదగ్గ మార్పు ఏంటంటే.. ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ చుట్టూ నల్లటి పెయింట్​తో కూడిన కౌల్ ఇచ్చారు. దీనివల్ల డ్యాష్‌బోర్డ్ లుక్ మరింత స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఇందులో కొత్త ఎల్ఈడీ ఇండికేటర్లతో పాటు యూఎస్బీ టైప్-సీ ఫాస్ట్-చార్జింగ్ పోర్ట్‌ను కూడా చేర్చారు.

    2026 రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ కాంటినెంటల్ జీటీ 650..
    2026 రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ కాంటినెంటల్ జీటీ 650..

    ఆగస్టు 14, 2026 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ డీలర్‌షిప్‌లలో ఈ కొత్త బైక్ కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది.

    నాలుగు రంగుల ఆప్షన్లు, ధరల వివరాలు..

    ఈ 2026 కాంటినెంటల్ జీటీ 650 నాలుగు విభిన్న రంగుల్లో లభిస్తుంది. ప్రతి వేరియంట్ ధర, వాటి ప్రత్యేకతలను కంపెనీ ఈ విధంగా ప్రకటించింది:

    రాకర్ రెడ్ : ఈ వేరియంట్ ధర రూ. 3,58,427. ఇందులో ఇంజిన్, ఎగ్జాస్ట్, అలాయ్ వీల్స్ పూర్తిగా నలుపు రంగులో (బ్లాక్ అవుట్) వస్తాయి.

    బ్రిటిష్ రేసింగ్ గ్రీన్ : దీని ధర కూడా రూ. 3,58,427గా ఉంది. అయితే ఇది పాత మోడల్ మాదిరిగానే పాలిష్ చేసిన ఇంజిన్, సాంప్రదాయ స్పోక్ వీల్స్‌తో వస్తుంది.

    అపెక్స్ గ్రే : ఈ మోడల్ ధర రూ. 3,80,921. ఇది కూడా బ్లాక్ అవుట్ చేసిన ఇంజిన్, అలాయ్ వీల్స్‌తో ఆకట్టుకుంటుంది.

    మిస్టర్ క్లీన్ : లైనప్‌లో ఇదే అత్యంత ఖరీదైన వేరియంట్. దీని ధర రూ. 3,87,667. ఇందులో పాలిష్ చేసిన ఇంజిన్, స్పోక్ వీల్స్ అమర్చారు.

    పైన చెప్పినవి అన్ని ఎక్స్​షోరూం ధరలు.

    పాత ఇంజిన్, అవే మెకానికల్ ఫీచర్లు..

    ఈ తాజా అప్‌డేట్‌లో 2026 రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ కాంటినెంటల్ జీటీ 650 ఇంజిన్ పరంగా ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. మోటార్‌సైకిల్ హారిస్ పర్ఫార్మెన్స్‌తో కలిసి అభివృద్ధి చేసిన స్టీల్ ట్యూబులర్ డబుల్-క్రెడిల్ ఫ్రేమ్‌పైనే రూపుదిద్దుకుంది. ముందు వైపు టెలిస్కోపిక్ ఫోర్కులు, వెనుక వైపు గ్యాస్-చార్జ్డ్ ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్‌లను యథావిధిగా కొనసాగించారు.

    బైక్ పనితీరు గురించి మాట్లాడుతూ.. "ఇందులో ఉన్న 648 సీసీ ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్ 7,150 ఆర్‌పీఎమ్ వద్ద 47 హెచ్‌పీ పవర్​ని, 5,250 ఆర్‌పీఎమ్ వద్ద 52.3 ఎన్ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది," అని కంపెనీ నిపుణులు పేర్కొన్నారు.

    ఈ ఇంజిన్‌కు 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్ జతచేసి ఉంది.

    భారతీయ మార్కెట్లో కేఫ్ రేసర్ ఫార్మాట్‌లో లభించే అతికొద్ది మోడళ్లలో ఈ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ కాంటినెంటల్ జీటీ 650 ఒకటి. 1950, 60ల నాటి కేఫ్ రేసర్ బైక్ల స్ఫూర్తితో దీనిని డిజైన్ చేశారు. ఆకర్షణీయమైన ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్, వెనుక వైపు ఉండే రైడింగ్ పొజిషన్, లో-సెట్ ప్రొఫైల్ ఈ బైక్ ప్రత్యేకతలు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Royal Enfield Bike : 2026 రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ కాంటినెంటల్ జీటీ 650 ఎలా ఉందో చూశారా?
    Home/News/Royal Enfield Bike : 2026 రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ కాంటినెంటల్ జీటీ 650 ఎలా ఉందో చూశారా?
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