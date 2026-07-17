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    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హంటర్ 350 వర్సెస్ యమహా XSR 155: నెలవారీ EMI ఎంత కట్టాలి?

    భారతీయ మార్కెట్లో నియో-రెట్రో స్టైలింగ్ బైక్‌లకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఈ విభాగంలో ప్రముఖ మోడల్స్ అయిన రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హంటర్ 350, యామహా XSR 155 బైక్‌ల ధరలు, ఫీచర్లు, వాటి నెలవారీ ఈఎంఐ (EMI) లెక్కింపుల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Published on: Jul 17, 2026, 15:10:38 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    భారతీయ టూ-వీలర్ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం నియో-రెట్రో (Neo-retro) శైలి కలిగిన మోటార్‌సైకిళ్లకు క్రేజ్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఈ విభాగంలో కస్టమర్లను ఎక్కువగా ఆకట్టుకుంటున్న రెండు ప్రముఖ మోడల్స్ రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హంటర్ 350 (Royal Enfield Hunter 350), యమహా XSR 155 (Yamaha XSR 155). ఇవి వేర్వేరు ఇంజన్ కెపాసిటీ (Displacement) విభాగాల్లో ఉన్నప్పటికీ, వీటి ప్రారంభ ధరలు దాదాపు ఒకే విధంగా ఉండటం విశేషం.

    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హంటర్ 350 వర్సెస్ యమహా XSR 155: నెలవారీ EMIల పూర్తి పోలిక
    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హంటర్ 350 వర్సెస్ యమహా XSR 155: నెలవారీ EMIల పూర్తి పోలిక

    అయితే, ఈ రెండు బైక్‌లు పూర్తిగా భిన్నమైన రైడింగ్ శైలిని కలిగి ఉంటాయి. యామహా XSR 155 తేలికపాటి బరువుతో, వేగంగా దూసుకెళ్లే పర్ఫార్మెన్స్, మెరుగైన మైలేజ్ మరియు ఆధునిక టెక్నాలజీని అందిస్తుంది. మరోవైపు, హంటర్ 350 క్లాసిక్ క్రూయిజర్ క్యారెక్టర్‌తో, బరువైన టార్క్, రిలాక్స్డ్ రైడింగ్ అనుభూతిని మరియు వెనుక కూర్చునే వారికి (Pillion) మంచి కంఫర్ట్‌ను ఇస్తుంది.

    మీరు కూడా ఈ రెండింటిలో ఒక బైక్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, వీటికి ఎంత నెలవారీ ఈఎంఐ (EMI) చెల్లించాల్సి ఉంటుందో ఇక్కడ చూద్దాం.

    నెలవారీ EMI లెక్కింపు ఇలా

    ఈ రెండు మోటార్‌సైకిళ్ల బేస్ వేరియంట్, టాప్ వేరియంట్‌ల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరల ఆధారంగా ఇక్కడ ఈఎంఐ లెక్కించాం. ఇందుకోసం 100% ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను లోన్ మొత్తంగా, 9.5% వడ్డీ రేటును (Interest Rate), 24 నెలల (2 సంవత్సరాలు) రీపేమెంట్ కాలపరిమితిని ప్రామాణికంగా తీసుకున్నాం.

    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హంటర్ 350: దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1,37,640 నుండి రూ. 1,71,077 వరకు ఉంది. ఈ లెక్కన దీని నెలవారీ ఈఎంఐ రూ. 6,320 నుండి రూ. 7,855 వరకు ఉంటుంది.

    యమహా XSR 155: దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1,49,990 నుండి రూ. 1,61,600 వరకు ఉంది. దీనికి నెలవారీ ఈఎంఐ రూ. 6,887 నుండి రూ. 7,420 వరకు వస్తుంది.

    గమనిక: పైన పేర్కొన్న నెలవారీ ఈఎంఐ అనేది ఒక అంచనా మాత్రమే. మీరు చెల్లించే డౌన్ పేమెంట్, తీసుకునే లోన్ మొత్తం, బ్యాంక్ విధించే వడ్డీ రేటు, మీరు ఎంచుకునే కాలపరిమితి (Tenure) ఆధారంగా ఈ నెలవారీ ఈఎంఐ మారే అవకాశం ఉంది.

    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హంటర్ 350 vs యమహా XSR 155: నెలవారీ ఈఎంఐ పోలిక
    మోడల్వేరియంట్లోన్ (100% ఎక్స్-షోరూమ్)వడ్డీ రేటుచెల్లింపు వ్యవధిఈఎంఐ
    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హంటర్ 350బేస్ 137,6409.5%24 నెలలు 6,320
    టాప్ 171,077 7,855
    యమహా XSR 155బేస్ 149,990 6,887
    టాప్ 161,600 7,420
    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హంటర్ 350 వర్సెస్ యమహా XSR 155: నెలవారీ EMI ఎంత కట్టాలి?
    Home/News/రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హంటర్ 350 వర్సెస్ యమహా XSR 155: నెలవారీ EMI ఎంత కట్టాలి?
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