మార్కెట్లోకి టాటా వారియర్స్.. అదిరిపోయే లుక్తో 'స్టెల్త్ ఎడిషన్' హారియర్, సఫారీ లాంచ్!
భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో తిరుగులేని పాపులారిటీ సొంతం చేసుకున్న టాటా మోటార్స్, తన ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్యూవీలు హారియర్, సఫారీలను సరికొత్త 'స్టెల్త్ ఎడిషన్' రూపంలో మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. మరింత దూకుడుగా ఉండే బ్లాక్ థీమ్ లుక్తో పాటు పెట్రోల్, డీజిల్ ఆప్షన్లలో లభించే ఈ కార్ల ధరలు, ఫీచర్ల పూర్తి వివరాలు మీకోసం..
భారీ రోడ్ ప్రెజెన్స్ ఉన్న ఎస్యూవీలను ఇష్టపడేవారికి టాటా హారియర్, సఫారీలు ఎప్పుడూ హాట్ ఫేవరెట్లే. హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు అయినా, విజయవాడ-వైజాగ్ జాతీయ రహదారి అయినా.. ఈ కార్లు వెళుతుంటే ఆ లుక్కే వేరు! ఇప్పుడు రోడ్డుపై వీటి గంభీరమైన రూపాన్ని మరింత పెంచేలా దేశీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ ఒక సూపర్ అప్డేట్ ఇచ్చింది. తన పాపులర్ ఎస్యూవీలైన హారియర్, సఫారీల్లో సరికొత్త ‘స్టెల్త్ ఎడిషన్’ను భారత్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది.
గతంలో వచ్చిన స్టెల్త్ ఎడిషన్లు కేవలం పరిమిత సంఖ్యలోనే విక్రయించగా, ఈసారి మాత్రం వీటిని 2026 శ్రేణిలో శాశ్వత మోడళ్లుగా కంపెనీ చేర్చింది. మార్కెట్లో హారియర్ స్టీల్త్ ఎడిషన్ ప్రారంభ ధరను రూ.23.43 లక్షలుగా నిర్ణయించగా, ప్రీమియం 7-సీటర్ సఫారీ స్టీల్త్ ఎడిషన్ ధర రూ.24.09 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
రోడ్డుపై తిరుగులేని రాజసం.. బ్లాక్డ్-అవుట్ ఎక్స్టీరియర్!
ఈ కొత్త ఎడిషన్ల ప్రధాన ఆకర్షణ వాటి బాహ్య రూపమే. కారు బాడీ మొత్తం కళ్లను కట్టిపడేసే 'స్టెల్త్ బ్లాక్' ఫినిషింగ్తో మెరిసిపోతోంది. గతంలో మనం చూసిన డార్క్, రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్ల కంటే ఇది పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది.
ఈ మోడళ్లలో ప్రత్యేకంగా 19-ఇంచుల భారీ అలాయ్ వీల్స్ను అందించారు. వీటికి 'మ్యాట్ స్టీల్త్ బ్లాక్' ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడంతో కారుకు స్పోర్టీ లుక్ వచ్చింది.
ఫ్రంట్ ఫెండర్లపై ఉన్న చిన్న 'Stealth' బ్యాడ్జిలు ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ప్రత్యేకతను చాటిచెబుతాయి.
టాటా హారియర్ స్టీల్త్ ఎడిషన్ను దాని టాప్-ఎండ్ వెర్షన్ అయిన 'ఫియర్లెస్ ఆల్ట్రా' ట్రిమ్ ఆధారంగా రూపొందించారు. అలాగే సఫారీ స్టీల్త్ ఎడిషన్ను 'అకంప్లిష్డ్ ఆల్ట్రా' వేరియంట్ ఆధారంగా మార్కెట్లోకి తెచ్చారు. అంటే, ఈ కార్లు కొనేవారికి ఫుల్లీ లోడెడ్ ఫీచర్లు ప్రామాణికంగానే లభిస్తాయి.
క్యాబిన్ లోపలా అదే లగ్జరీ బ్లాక్ మేజిక్!
కారు లోపలికి అడుగుపెడితే లగ్జరీ తదుపరి స్థాయికి చేరినట్లు అనిపిస్తుంది. లోపలి భాగం (ఇంటీరియర్) మొత్తాన్ని ఆల్-బ్లాక్ థీమ్తో అలంకరించారు. సీట్లకు ప్రీమియం క్వాలిటీతో కూడిన 'కార్బన్ నోయిర్' లెథరెట్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు. సెంటర్ కన్సోల్లో ఉన్న టెర్రైన్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ కోసం అమర్చిన రత్నాల లాంటి డయల్ ఇంటీరియర్కు మరింత రిచ్ లుక్ను జోడించింది.
ఇవి టాప్ వేరియంట్ల ఆధారంగా వచ్చినవి కావడంతో కంఫర్ట్ ఫీచర్లకు కొదవ లేదు. పవర్డ్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, అడ్జస్టబుల్ సెంటర్ ఆర్మ్రెస్ట్ ఉన్నాయి. రోడ్డు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్చుకోవడానికి నార్మల్, రఫ్, వెట్ అనే మూడు డ్రైవింగ్ మోడ్స్ ఇందులో లభిస్తాయి.
ఫీచర్ల జాతర.. టెక్నాలజీ నెక్ట్స్ లెవెల్!
ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్లలో ఫీచర్ల లిస్ట్ను టాటా మోటార్స్ యథాతథంగా ఉంచింది.
"వినియోగదారుల రైడింగ్ అనుభూతిని మరింత విలాసవంతంగా మార్చడమే మా లక్ష్యం," అని కంపెనీ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.
కారులో భారీ 14.9-ఇంచుల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంది. ఇది వైర్లెస్ ఆపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటోను సపోర్ట్ చేస్తుంది. సంగీత ప్రియుల కోసం డాల్బీ అట్మోస్ టెక్నాలజీతో కూడిన 13-స్పీకర్ల జేబీఎల్ సౌండ్ సిస్టమ్ అమర్చారు. వాయిస్ కమాండ్తో పనిచేసే పనోరమిక్ సన్రూఫ్, డ్యూయల్-జోన్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, అలెక్సా కనెక్టివిటీ, ఆర్కేడ్ యాప్ సూట్, 360-డిగ్రీల కెమెరాలు, అత్యంత సురక్షితమైన లెవెల్ 2 అడాస్ సాంకేతికత ఇందులో ఉన్నాయి.
ఇంజన్ పవర్, గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు..
శారీరక మార్పులు మినహా ఇంజన్ పరంగా ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. కస్టమర్ల డిమాండ్కు అనుగుణంగా ఇవి పెట్రోల్, డీజిల్.. రెండు ఇంజన్ ఆప్షన్లలోనూ లభిస్తాయి.
1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్: ఇది 170 బీహెచ్పీ పవర్ను, 280 ఎన్ఎం టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది.
2.0-లీటర్ టర్బో-డీజిల్ ఇంజన్: ఇది 170 బీహెచ్పీ పవర్ను, 350 ఎన్ఎం గరిష్ట టార్క్ను అందిస్తుంది.
ట్రాన్స్మిషన్ విషయానికి వస్తే 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లలో ఇవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ వంటి కార్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడానికి ఈ సరికొత్త స్టీల్త్ ఆర్మీ సిద్ధంగా ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More