భారీ వర్షాలకు మీ కారు పాడైందా? మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ వేటికి క్లెయిమ్ ఇస్తుంది.. వేటికి ఇవ్వదు? పూర్తి వివరాలు
భారీ వర్షాలు, వరదల వల్ల వాహనాలు నీట మునగడం, చెట్లు విరిగిపడి కార్లు దెబ్బతినడం వంటి సంఘటనలు మనం తరచూ చూస్తుంటాం. అయితే, కారుకు జరిగిన ప్రతి నష్టానికి బీమా కంపెనీలు డబ్బులు చెల్లించవు. క్లెయిమ్ తిరస్కరణకు గురికాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఇటీవల ఢిల్లీ, హైదరాబాద్, ముంబై సహా దేశంలోని పలు నగరాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలు, వరదల వల్ల వందలాది కార్లు నీట మునిగాయి, మరికొన్నింటిపై చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వాహనదారుల్లో తలెత్తే మొదటి ప్రశ్న: "ఈ నష్టానికి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ డబ్బులు చెల్లిస్తుందా?".
దీనికి సమాధానం మీ వద్ద ఉన్న ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ రకం, కారు ఏ విధంగా పాడైంది అనే అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వరదలు, తుఫానులు వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల జరిగే నష్టాన్ని కాంప్రహెన్సివ్ మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేసినప్పటికీ, ఇంజిన్ నష్టానికి సంబంధించిన కొన్ని మినహాయింపుల వల్ల వాహనదారులు భారీగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది.
కాంప్రహెన్సివ్ ఇన్సూరెన్స్ దేనిని కవర్ చేస్తుంది?
బీమా నిపుణుల ప్రకారం.. భారీ వర్షాలు, వరదలు, తుఫానుల వల్ల వాహనానికి జరిగే నష్టాన్ని ప్రకృతి వైపరీత్యాల (Natural Calamities) కింద పరిగణిస్తారు. టాటా ఏఐజీ (Tata AIG) జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ మోటార్ అండర్రైటింగ్ హెడ్ కిరణ్ ఎ. కుమార్ మాట్లాడుతూ, పాలసీ నిబంధనలకు లోబడి వరద నష్టాలు కాంప్రహెన్సివ్ ఇన్సూరెన్స్ పరిధిలోకి వస్తాయని తెలిపారు.
ఫోన్పే (PhonePe) ఇన్సూరెన్స్ హెడ్ నిహారిక సైగల్ మాట్లాడుతూ, "ఒక కాంప్రహెన్సివ్ (Comprehensive) లేదా స్టాండ్అలోన్ ఓన్ డామేజ్ (OD) పాలసీ మాత్రమే వరదలు లేదా నీటి నిల్వ కారణంగా కారు బాడీ, సస్పెన్షన్, లోపలి సీట్లు (Upholstery), ఎలక్ట్రికల్ విడిభాగాలు పాడైతే క్లెయిమ్ ఇస్తుంది. కేవలం బేసిక్ 'థర్డ్-పార్టీ' (Third-party) పాలసీ ఉంటే, అది ఇతరులకు జరిగిన నష్టాన్ని మాత్రమే భరిస్తుంది, మీ సొంత కారు నష్టాన్ని కవర్ చేయదు" అని స్పష్టం చేశారు. జునో (Zuno) జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సీటీఓ నితిన్ డియో కూడా వాహనదారులు ఇన్సూరెన్స్ కొనేటప్పుడే ఈ వ్యత్యాసాన్ని గమనించాలని సూచించారు.
వర్షం వల్ల జరిగే ప్రతి రిపేరుకు క్లెయిమ్ రాదు
కారు నీటిలో మునిగితే అన్ని రిపేర్లకు బీమా వస్తుందనేది చాలా మంది వాహనదారుల తప్పుడు అంచనా. నీరు నిలిచిన రోడ్డుపై కారు ఆగిపోయినప్పుడు (Stall), డ్రైవర్ దానిని మళ్లీ స్టార్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే, నీరు ఇంజిన్ లోపలికి వెళ్లి అంతర్గత భాగాలు తీవ్రంగా దెబ్బతింటాయి. దీనిని బీమా పరిభాషలో 'కన్సిక్వెన్షియల్ లాస్' (Consequential Loss - పర్యవసాన నష్టం) గా పరిగణిస్తారు. సాధారణ కాంప్రహెన్సివ్ పాలసీ కింద దీనికి క్లెయిమ్ లభించదు.
కవర్ ఫాక్స్ (Coverfox) ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శివేంద్ర పంచోలి ప్రకారం.. వాహనదారుడి నిర్లక్ష్యం లేదా కారు ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా బలవంతంగా నడపడం వల్ల జరిగే నష్టాలు పాలసీ మినహాయింపుల కిందకు వస్తాయి.
నిపుణుల కీలక సలహా:
"మీ కారు గనుక వరద నీటిలో మునిగిపోతే, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కీ (Key) తిప్పడం లేదా ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేయడం చేయవద్దు. అలా చేస్తే 'హైడ్రోస్టాటిక్ లాక్' (Hydrostatic Lock) ఏర్పడి ఇంజిన్ పూర్తిగా పాడైపోతుంది. దీని నుంచి రక్షణ పొందాలంటే పాలసీ తీసుకునేటప్పుడే 'ఇంజిన్ ప్రొటెక్షన్ యాడ్-ఆన్' (Engine Protection Add-on) లేదా 'ఇంజిన్ సెక్యూర్' కవర్ తీసుకోవడం తప్పనిసరి" అని నిహారిక సైగల్ వివరించారు.
క్లెయిమ్స్ ఎందుకు తిరస్కరణకు గురవుతాయి?
భారీ వర్షాల వల్ల క్లెయిమ్స్ తిరస్కరణకు గురికావు, కానీ పాలసీ నిబంధనలను పాటించకపోవడం వల్లే సమస్యలు వస్తాయని నితిన్ డియో తెలిపారు. క్లెయిమ్ రిజెక్ట్ కావడానికి ప్రధాన కారణాలు:
- కారు పాడైన తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి సమాచారం అందించడంలో ఆలస్యం చేయడం.
- సరైన పత్రాలు (Documentation) లేకపోవడం.
- ఇన్సూరెన్స్ సర్వేయర్ వచ్చి కారును తనిఖీ చేయకముందే, ముందస్తు అనుమతి లేకుండా సొంతంగా రిపేర్లు చేయించడం.
- కారు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ గడువు ముగిసిపోవడం (Expired).
- నీరు ఎక్కువగా ఉందని తెలిసి కూడా నిర్లక్ష్యంగా కారును ముందుకు పోనివ్వడం.
క్లెయిమ్ సులభంగా రావాలంటే ఏం చేయాలి?
- నీరు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతంలో కారు ఆగిపోతే వెంటనే ఇగ్నిషన్ (Ignition) ఆఫ్ చేయండి.
- కారును అస్సలు రీస్టార్ట్ చేయవద్దు.
- వరద నీటిలో కారు ఉన్నప్పుడే దాని ఫోటోలు లేదా వీడియోలు తీసి రికార్డు ఉంచుకోండి.
- వీలైనంత త్వరగా బీమా సంస్థకు సమాచారం అందించండి.
- కారును డ్రైవ్ చేయకుండా, అధీకృత (Authorized) వర్క్షాప్నకు టోయింగ్ (Towing) ద్వారా మాత్రమే పంపించండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):
ప్రశ్న 1: థర్డ్-పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే వరదల్లో దెబ్బతిన్న నా కారుకు క్లెయిమ్ వస్తుందా?
జవాబు: రాదు. థర్డ్-పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ కేవలం మీ వాహనం వల్ల ఇతరులకు లేదా ఎదుటి వాహనానికి జరిగే నష్టాన్ని మాత్రమే కవర్ చేస్తుంది. మీ స్వంత కారు నష్టానికి క్లెయిమ్ కావాలంటే 'కాంప్రహెన్సివ్' లేదా 'ఓన్ డామేజ్ (OD)' పాలసీ ఉండాలి.
ప్రశ్న 2: హైడ్రోస్టాటిక్ లాక్ (Hydrostatic Lock) అంటే ఏమిటి? సాధారణ పాలసీ దీనిని ఎందుకు కవర్ చేయదు?
జవాబు: కారు నీటిలో మునిగినప్పుడు ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే, సిలిండర్లలోకి నీరు చేరి ఇంజిన్ బ్లాక్ అయిపోవడాన్ని హైడ్రోస్టాటిక్ లాక్ అంటారు. ఇది డ్రైవర్ చేసిన తప్పు లేదా నిర్లక్ష్యం (Consequential loss) వల్ల జరుగుతుంది కాబట్టి సాధారణ కాంప్రహెన్సివ్ పాలసీ దీనిని కవర్ చేయదు.
ప్రశ్న 3: వరదల్లో కారు ఇంజిన్ పాడవకుండా ఇన్సూరెన్స్ రక్షణ పొందడం ఎలా?
జవాబు: కాంప్రహెన్సివ్ పాలసీతో పాటు 'ఇంజిన్ ప్రొటెక్షన్ యాడ్-ఆన్' (Engine Protection Add-on) కవర్ను అదనంగా కొనుగోలు చేయడం ద్వారా నీరు చేరడం వల్ల ఇంజిన్కు జరిగే నష్టానికి పూర్తి క్లెయిమ్ పొందవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More