Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    EPFO EDLI Scheme: రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ₹7 లక్షల బీమా ప్రయోజనం

    ఈపీఎఫ్ఓ చందాదారులకు ఎంప్లాయీస్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ (EDLI) పథకం ద్వారా 7 లక్షల వరకు ఉచిత బీమా ప్రయోజనం లభిస్తుంది. రూపాయి అదనపు ఖర్చు లేకుండా ఈ సదుపాయాన్ని ఎలా పొందాలో, క్లెయిమ్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Jun 27, 2026 3:07 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రైవేట్ రంగానికి చెందిన ఉద్యోగులకు ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ఆర్థిక భద్రతను కల్పిస్తోంది. చందాదారులు ఎలాంటి అదనపు ప్రీమియం చెల్లించకుండానే 'ఎంప్లాయీస్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్' (EDLI) స్కీమ్ కింద 7 లక్షల వరకు ఉచిత జీవిత బీమా ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు. ఉద్యోగి అకాల మరణం చెందితే వారి కుటుంబానికి ఈ నిధి కొండంత అండగా నిలుస్తుంది.

    EPFO EDLI Scheme: రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ₹7 లక్షల బీమా ప్రయోజనం
    EPFO EDLI Scheme: రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ₹7 లక్షల బీమా ప్రయోజనం

    ఈ పథకం కోసం యజమాని (Employer) ఉద్యోగి ప్రాథమిక వేతనంలో (Basic Salary) కనీసం 0.5 శాతం లేదా నెలకు గరిష్టంగా 75 చొప్పున జమ చేస్తారు. సంస్థలో ఇతర గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ లేనట్లయితే, గరిష్ట కాంట్రిబ్యూషన్ నెలకు 15,000 ప్రాథమిక వేతన పరిమితికి లోబడి ఉంటుంది.

    ఉద్యోగుల నెలవారీ పీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ తరహాలోనే ఈ ఈడీఎల్‌ఐ కాంట్రిబ్యూషన్‌కు కూడా పన్ను మినహాయింపులు లభిస్తాయి. అంతేకాదు, ఉద్యోగి మరణించిన తర్వాత నామినీ లేదా చట్టబద్ధమైన వారసులకు అందే ఈ బీమా మొత్తానికి ఎలాంటి పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.

    ఈడీఎల్‌ఐ పథకం అర్హతలు, నిబంధనలు

    ఉద్యోగులు ఈ పథకంలో విడిగా చేరాల్సిన పనిలేదు. ఒక సంస్థలో 20 మంది కంటే ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులు ఈపీఎఫ్ (EPF) పరిధిలోకి వస్తే, వారందరికీ ఈడీఎల్‌ఐ పథకం ఆటోమేటిక్‌గా వర్తిస్తుంది. ఇందుకోసం ఉద్యోగుల నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా వసూలు చేయరు. ఈ బీమా ప్రయోజనాన్ని లెక్కించడానికి గరిష్ట ప్రాథమిక వేతన పరిమితి 15,000గా ఉంది. ఒకవేళ ఉద్యోగి బేసిక్ శాలరీ 15,000 కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ, గరిష్టంగా 7 లక్షల లోపు మాత్రమే బీమా చెల్లిస్తారు.

    మరోవైపు, ఒక ఉద్యోగి ఏడాది కంటే తక్కువ కాలం నిరంతర సర్వీసులో ఉండి మరణించినప్పటికీ, పిఎఫ్ అకౌంట్‌లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉన్నదనే దానితో సంబంధం లేకుండా నామినీలకు కనీసం 50,000 చెల్లింపు నిబంధన ఉంది. అందుకే చందాదారులు తమ ఈపీఎఫ్ఓ వెబ్‌సైట్‌లో నామినేషన్ వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వివాహం కావడం, పిల్లలు పుట్టడం లేదా నామినీలను మార్చాలనుకున్నప్పుడు ఈ వివరాలను వెంటనే సవరించుకోవాలి.

    బీమా మొత్తాన్ని ఎలా లెక్కిస్తారు?

    ఈడీఎల్‌ఐ అనేది ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగుల కోసం ఈపీఎఫ్ఓ అందించే ఒక సమగ్ర బీమా రక్షణ. ఇది ఈపీఎఫ్ (EPF), ఈపీఎస్ (EPS - పెన్షన్ స్కీమ్) లతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్న సమయంలో చందాదారుడు మరణిస్తే ఈ నగదును ఒకే విడతలో లంప్‌సమ్‌గా అందిస్తారు.

    ఈ బీమా చెల్లింపుల లెక్కింపు ఉద్యోగి చివరిగా తీసుకున్న జీతంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉద్యోగి మరణించడానికి ముందు వరుసగా 12 నెలల పాటు నిరంతర ఉద్యోగంలో ఉంటే గరిష్టంగా 2.5 లక్షల బోనస్ లభిస్తుంది. మొత్తం బీమా పరిమితి 7 లక్షల వరకు ఉంటుంది.

    బీమా లెక్కింపు సూత్రం: ఉద్యోగి చివరి 12 నెలల సగటు నెలవారీ జీతం (గరిష్టంగా 15,000) x 30 రోజులు. దీనికి అదనంగా 2.5 లక్షల బోనస్ కలుపుతారు.

    " 15,000 ప్రాథమిక వేతనాన్ని 30 రోజులతో గుణిస్తే 4,50,000 వస్తుంది. దీనికి 2,50,000 బోనస్ మొత్తాన్ని కలిపితే మొత్తం 7,00,000 లభిస్తుంది" అని ఈపీఎఫ్ఓ నిబంధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

    ఈ లెక్కింపు కోసం బేసిక్ శాలరీతో పాటు కరువు భత్యాన్ని (Dearness Allowance - DA) కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ఉద్యోగులు కంపెనీలు మారినప్పటికీ, ఈపీఎఫ్, ఈపీఎస్ తరహాలోనే ఈ అకౌంట్ కూడా ఒక యజమాని నుంచి మరో యజమానికి సులభంగా బదిలీ అవుతుంది.

    ఈ పథకం ప్రకారం కుటుంబం అంటే భార్య/భర్త, అవివాహిత కుమార్తెలు, 25 ఏళ్ల లోపు వయసున్న కుమారులు వస్తారు. ఉద్యోగి మరణిస్తే ఈ బీమా సొమ్ము నేరుగా నామినీ లేదా చట్టబద్ధమైన వారసుల బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ అవుతుంది.

    క్లెయిమ్ చేసుకునే విధానం: స్టెప్ బై స్టెప్ గైడ్

    బీమా మొత్తాన్ని క్లెయిమ్ చేయడానికి నామినీ లేదా వారసులు పూర్తి వివరాలతో కూడిన 'ఈడీఎల్‌ఐ ఫామ్ 5 ఐఎఫ్' (Form 5 IF) పూరించాలి. దీనిపై యజమాని సంతకం, ధ్రువీకరణ (Certification) తప్పనిసరి.

    ఒకవేళ సదరు సంస్థ మూతపడినా లేదా యజమాని సంతకం పొందే అవకాశం లేకపోయినా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఉన్నాయి. బ్యాంక్ మేనేజర్ (క్లెయిమ్ దారుడి అకౌంట్ ఉన్న బ్రాంచ్), స్థానిక ఎంపీ (MP), ఎమ్మెల్యే (MLA), గెజిటెడ్ ఆఫీసర్, మేజిస్ట్రేట్, స్థానిక మున్సిపల్ బోర్డు మెంబర్/చైర్మన్/సెక్రటరీ, పోస్ట్‌మాస్టర్ లేదా సబ్ పోస్ట్‌మాస్టర్, ఈపీఎఫ్ రీజినల్ కమిటీ లేదా సీబీటీ (CBT) మెంబర్లలో ఎవరితోనైనా ఈ ఫామ్‌ను అటెస్ట్ (ధ్రువీకరణ) చేయించవచ్చు.

    క్లెయిమ్ దారుడు పూర్తిగా పూరించిన దరఖాస్తు ఫారంతో పాటు అవసరమైన అన్ని పత్రాలను జతచేసి, ప్రాసెస్ కోసం స్థానిక రీజినల్ ఈపీఎఫ్ కమిషనర్ కార్యాలయంలో సమర్పించాలి.

    ఈపీఎఫ్ విత్‌డ్రా కోసం 'ఫామ్ 20', పెన్షన్ ప్రయోజనాల కోసం 'ఫామ్ 10C / 10D' లతో పాటు ఈ 'ఫామ్ 5 IF' కూడా కలిపి సమర్పించవచ్చు. దీనివల్ల ఈపీఎఫ్, ఈపీఎస్, ఈడీఎల్‌ఐ మూడు పథకాల ప్రయోజనాలను ఒకేసారి క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.

    దరఖాస్తు అందిన 30 రోజుల్లోగా ఈపీఎఫ్ కమిషనర్ ఈ క్లెయిమ్‌ను పరిష్కరించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ నిర్ణీత గడువులోగా క్లెయిమ్ సెటిల్ చేయకపోతే, ఆలస్యమైన కాలానికి క్లెయిమ్ దారుడికి వార్షికంగా 12 శాతం వడ్డీతో కలిపి నగదు చెల్లిస్తారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న 1: ఈడీఎల్‌ఐ (EDLI) పథకం కింద గరిష్టంగా ఎంత బీమా మొత్తం లభిస్తుంది?

    జవాబు: ఈపీఎఫ్ఓ నిబంధనల ప్రకారం అర్హులైన చందాదారుల నామినీలకు గరిష్టంగా 7 లక్షల వరకు బీమా ప్రయోజనం లభిస్తుంది.

    ప్రశ్న 2: ఈ బీమా పథకం కోసం ఉద్యోగులు ఏవైనా ప్రీమియం చెల్లించాలా?

    జవాబు: లేదు, ఉద్యోగులు ఎలాంటి అదనపు రుసుము లేదా ప్రీమియం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. దీనిని పూర్తిగా యజమానులే (0.5% చొప్పున) భరిస్తారు.

    ప్రశ్న 3: సంస్థ మూతపడితే క్లెయిమ్ ఫారమ్‌ను ఎవరితో అటెస్ట్ చేయించాలి?

    జవాబు: కంపెనీ అందుబాటులో లేనప్పుడు బ్యాంక్ మేనేజర్, గెజిటెడ్ ఆఫీసర్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే లేదా ఎంపీ, మేజిస్ట్రేట్, పోస్ట్‌మాస్టర్ వంటి గుర్తింపు పొందిన అధికారులతో ఫామ్ 5 IF అటెస్ట్ చేయించవచ్చు.

    ప్రశ్న 4: క్లెయిమ్ దరఖాస్తును ఎంత కాలంలోగా పరిష్కరిస్తారు?

    జవాబు: దరఖాస్తు అందిన 30 రోజుల్లోగా ఈపీఎఫ్ఓ ఈ క్లెయిమ్‌ను పరిష్కరించాలి. ఒకవేళ ఆలస్యమైతే క్లెయిమ్ దారుడికి 12 శాతం వార్షిక వడ్డీతో కలిపి సొమ్ము చెల్లిస్తారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/EPFO EDLI Scheme: రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ₹7 లక్షల బీమా ప్రయోజనం
    Home/News/EPFO EDLI Scheme: రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ₹7 లక్షల బీమా ప్రయోజనం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes