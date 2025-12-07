Edit Profile
    Goa : గోవా రెస్టారెంట్​లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం- 23 మంది మృతి!

    గోవాలోని ఓ రెస్టారెంట్​లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో 23 మంది మృతి!

    Published on: Dec 07, 2025 5:34 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గోవాలోని ఆర్పోరా ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక రెస్టారెంట్-కమ్-క్లబ్‌లో శనివరం అర్థరాత్రి సంభవించిన భారీ అగ్నిప్రమాదంలో 23 మంది మరణించారు. ఈ ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విషాదం నింపింది.

    గోవా రెస్టారెంట్​లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం (Pixabay)
    అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఈ మంటలు చెలరేగినట్లు సమాచారం. మంటలు చెలరేగిన వెంటనే అత్యవసర బృందాలు హుటాహుటిన సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి.

    ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిన వారిని వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించారు. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు అధికారులు రాత్రంతా శ్రమించారు.

    గోవా డీజీపీ అలోక్ కుమార్ ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ... పోలీసులకు అర్ధరాత్రి దాటిన వెంటనే అప్రమత్తత సమాచారం అందిందని తెలిపారు.

    "ఆర్పోరాలోని ఒక రెస్టారెంట్-కమ్-క్లబ్‌లో దురదృష్టకర సంఘటన జరిగింది. సరిగ్గా 12.04కు కంట్రోల్ రూమ్‌కి మంటల గురించి సమాచారం వచ్చింది. వెంటనే పోలీసులు, ఫైర్ బ్రిగేడ్, అంబులెన్స్‌లను సంఘటనా స్థలానికి పంపాం," అని డీజీపీ వివరించారు.

