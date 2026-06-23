ఏడాదికి రూ.89 లక్షల జీతం.. అయినా బతకడం కష్టంగా ఉందంటున్న 26 ఏళ్ల యువకుడు!
ఏడాదికి రూ.89 లక్షలకు పైగా సంపాదిస్తున్నా విలాసవంతమైన జీవితం దేవుడెరుగు, కనీసం చిన్న చిన్న కోరికలు తీర్చుకోవడానికి కూడా డబ్బులు చాలడం లేదని ఓ 26 ఏళ్ల ఉద్యోగి వాపోయాడు. ఖర్చులు, పొదుపుల తర్వాత చేతిలో రూపాయి మిగలడం లేదంటూ అతను పెట్టిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది.
సంవత్సరానికి రూ.80 లక్షలకు పైగా జీతం అంటే సాధారణంగా ఎవరైనా ఎలాంటి లగ్జరీ జీవితాన్ని అయినా గడపవచ్చని అనుకుంటారు. సగటు మధ్యతరగతి వ్యక్తికి ఇది ఒక డ్రీమ్ శాలరీ ప్యాకేజీ. కానీ, 26 ఏళ్ల ఓ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్కు మాత్రం ఈ భారీ జీతం కూడా సరిపోవడం లేదు. పైగా తాను చాలా “టైట్ బడ్జెట్”లో బతుకుతున్నానని అతను బాధపడిపోతున్నాడు. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా, నమ్మితీరాల్సిన నిజమిది.
ఒక వైపు భారీ సంపాదన ఉన్నప్పటికీ, నిత్యావసరాలు, ఇతర ఖర్చుల తర్వాత చేతిలో చిల్లిగవ్వ కూడా మిగలడం లేదంటూ సదరు యువకుడు ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ‘రెడ్డిట్’లో పెట్టిన పోస్ట్ ఇప్పుడు నెట్టింట తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. అత్యంత ఖరీదైన నగరంలో జీవించడం వల్లే ఈ పరిస్థితి వచ్చిందంటూ.. తన నెలవారీ ఖర్చుల పట్టికను అతను అందరితో పంచుకున్నాడు.
నెలకు రూ.3.68 లక్షల ఆదాయం.. ఖర్చులు ఎలా ఉన్నాయంటే?
రెడ్డిట్ పోస్ట్ ప్రకారం.. ఆ యువకుడి వార్షిక స్థూల ఆదాయం 95,000 డాలర్లు (మన కరెన్సీలో సుమారు రూ. 89.5 లక్షలు). అయితే భవిష్యత్తు కోసం చేసే పొదుపులు (రిటైర్మెంట్ ప్లాన్, హెల్త్ సేవింగ్స్ అకౌంట్), హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, పన్నులు అన్నీ పోగా ప్రతి నెల అతని చేతికి వచ్చే నికర జీతం 3,900 డాలర్లు (సుమారు రూ. 3,68,000).
అతను పెట్టిన నెలవారీ ఖర్చుల లెక్కలు ఇలా ఉన్నాయి:
రూమ్ అద్దె : 1,668 డాలర్లు (సుమారు రూ. 1,57,000)
స్టూడెంట్ లోన్ ఈఎంఐ: 800 డాలర్లు
కరెంట్, గ్యాస్ వంటి నిత్యావసరాలు : 80 డాలర్లు
పెంచుకునే పిల్లి సంరక్షణ ఖర్చులు: 120 డాలర్లు
బహుమతులు : 60 డాలర్లు
ఆన్లైన్ సబ్స్క్రిప్షన్లు (నెట్ఫ్లిక్స్, ఓటీటీ మొదలైనవి): 70 డాలర్లు
ప్రయాణ ఖర్చులు : 80 డాలర్లు
బట్టలు : 75 డాలర్లు
రెస్టారెంట్ ఖర్చులు: 130 డాలర్లు
ఇతర తక్షణ అవసరాలు: 180 డాలర్లు
గ్రోసరీస్ (ఇంటి సామాన్లు): 150 డాలర్లు
వైద్య ఖర్చులు : 50 డాలర్లు
ఇల్లు మారే ఖర్చులు : 200 డాలర్లు
ఛారిటీ (విరాళాలు): 250 డాలర్లు
'చిన్న చిన్న సరదాలకు కూడా నోచుకోలేకపోతున్నా'
ఇలా ప్రతి పైసాను లెక్కేసుకుంటూ, అనవసరపు ఖర్చులకు దూరంగా ఉంటున్నా బడ్జెట్ అస్సలు సరిపోవడం లేదని అతను ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
"ఆర్థికంగా నేను మంచి స్థితిలోనే ఉన్నానని నాకు తెలుసు. కానీ ఒక విషయంలో మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను. జీవితంలో చిన్న చిన్న సరదాలు, అంటే నచ్చిన కాన్సర్ట్ లేదా థియేటర్ టికెట్లు కొనాలన్నా, ఏదైనా ఒక రోజు స్పెషల్గా నైట్ అవుట్ లేదా డిన్నర్కు వెళ్లాలన్నా, మంచి బ్రాండెడ్ బట్టలు కొనాలన్నా అసలు డబ్బులు ఎలా సర్దుబాటు చేయాలో అర్థం కావడం లేదు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఖర్చులు నా నెలవారీ బడ్జెట్ను పూర్తిగా మార్చేస్తున్నాయి. వీటి కోసం డబ్బులు ఎలా దాచాలో కూడా తెలియడం లేదు," అని ఆ యువకుడు రెడ్డిట్లో రాసుకొచ్చాడు.
సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల రియాక్షన్..
ఈ పోస్ట్పై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. భారీగా సంపాదిస్తూ ఇలాంటి బడ్జెట్ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న మరికొందరు కూడా ఈ పోస్ట్కు కనెక్ట్ అయ్యారు.
పెద్ద ఖర్చుల కోసం ముందు నుంచే ప్లాన్ చేసుకోవాలని ఒక నెటిజన్ సలహా ఇస్తూ.. "కాన్సర్ట్ టికెట్ 300 డాలర్లు ఉంటే, దానికోసం కొన్ని నెలల ముందు నుంచే దాచుకోవాలి. ప్రతి జీతం నుంచి ఒక 50 డాలర్లు పక్కన పెట్టడం అలవాటు చేసుకోండి," అని పేర్కొన్నాడు.
"బడ్జెట్ అనేది కేవలం ఒక రఫ్ ఐడియా మాత్రమే ఇస్తుంది. కానీ పొదుపుగా బతకడం అనేది చాలా ముఖ్యం. బడ్జెట్ ఎప్పుడూ అనుకోని ఖర్చులను లెక్కించలేదు. కాబట్టి ఏదైనా వస్తువు కొనే ముందు దానికి మనం పెట్టే ఖర్చు అంత విలువైనదేనా అని ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే చాలు," అని మరో నెటిజన్ వివరించాడు.
"నువ్వు కొన్ని విభాగాల్లో చాలా తక్కువ బడ్జెట్ పెట్టుకున్నావు, అందుకే ఖర్చు ఎక్కువైనట్టు అనిపిస్తోంది. జీవితాన్ని ఆస్వాదించాలా లేక భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయాలా అనే బ్యాలెన్స్ను నువ్వే నిర్ణయించుకోవాలి. ఎవరి ప్రాధాన్యతలు వారికుంటాయి," అని ఇంకొకరు కామెంట్ చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More