Fire accident : బ్యాంకాక్ పబ్లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం- 27 మంది సజీవ దహనం.. ఊపిరాడక విలవిల!
Bangkok Fire accident : థాయిలాండ్ రాజధాని బ్యాంకాక్లోని ఒక ప్రముఖ పబ్లో అర్ధరాత్రి వేళ ఘోర అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో కనీసం 27 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ఈ ఘోర దుర్ఘటన జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు.
ప్రపంచ పర్యాటకులకు స్వర్గధామంగా నిలిచే థాయిలాండ్ రాజధాని బ్యాంకాక్లో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. వీకెండ్ మూడ్లో యువత కేరింతలతో కిక్కిరిసిపోయిన ఒక ప్రముఖ పబ్లో ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ భీకర అగ్నిప్రమాదంలో కనీసం 27 మంది అక్కడికక్కడే సజీవ దహనమయ్యారు. ఊపిరాడక, మంటల్లో చిక్కుకుని మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఇటీవలి కాలంలో బ్యాంకాక్ నగరంలో జరిగిన అత్యంత దారుణమైన ప్రమాదాల్లో ఇది ఒకటిగా నిలిచింది. పర్యాటక ప్రాంతాల్లో భద్రతా ప్రమాణాల లోపాన్ని ఈ ఘటన మరోసారి ఎత్తిచూపుతోంది.
అర్ధరాత్రి వేళ ఒక్కసారిగా పేలుడు.. చీకట్లోనే ప్రాణాలు గాల్లోకి!
బ్యాంకాక్లోని చతుచక్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న సదరు పబ్లో ఆదివారం రాత్రి 11:57 గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం మొదలైంది. వీకెండ్ కావడంతో వందలాది మంది కస్టమర్లు సంగీత హోరులో మునిగిపోయారు. ఆ సమయంలో స్టేజ్ సమీపంలో ఉన్న మెయిన్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ (ఫ్యూజ్ బోర్డ్) నుండి దట్టమైన పొగలు రావడం మొదలయ్యాయి. వెంటనే పబ్లోని విద్యుత్ సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. చీకటి కమ్ముకున్న కొద్ది క్షణాల్లోనే పెద్ద శబ్దంతో పేలుడు సంభవించి, మంటలు పబ్ అంతటా వేగంగా వ్యాపించాయి. లోపల ఉన్నవారు ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి ప్రధాన ద్వారం వైపు పరుగులు తీశారు. అయితే దట్టమైన నల్లటి పొగ అలుముకోవడంతో చాలామందికి దారి దొరకలేదు. ఊపిరాడక అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయారు.
సహాయక చర్యలు ముమ్మరం..
ప్రమాద తీవ్రత దృష్ట్యా థాయిలాండ్ ప్రధానమంత్రి అనుతిన్ చార్న్విరాకుల్ సోమవారం ఉదయాన్నే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. బాధితుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.
"ప్రమాద స్థలం నుంచి ఇప్పటివరకు 27 మృతదేహాలను వెలికితీశాం. గాయపడిన మిగతా వారిని అత్యవసర చికిత్స కోసం ఆసుపత్రులకు తరలించాము," అని థాయిలాండ్ ప్రధానమంత్రి అనుతిన్ చార్న్విరాకుల్ స్వయంగా మీడియాకు వెల్లడించారు.
భయానక దృశ్యాలు వైరల్..
అగ్నిప్రమాదం కారణంగా లోపల ఉన్న వందలాది మంది ఊపిరాడక, ప్రాణభయంతో తలా ఒక దిక్కుకు పరుగులు తీశారు. కొందరు కిటికీల గుండా బయటకు రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్న దృశ్యాలు వీడియోలలో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ ప్రమాదంలో పబ్లో లైవ్ మ్యూజిక్ షో ఇస్తున్న స్థానిక సంగీత బృందం ఘోరంగా దెబ్బతింది. ఆ సమయంలో పక్కనే ఉన్న మరో క్లబ్లో ప్రదర్శన ఇస్తున్న ప్రముఖ సింగర్ సుకన్య వాంగ్వాంగ్వై ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"నా బ్యాండ్కు చెందిన ఒక సభ్యుడు ఈ మంటల్లో చిక్కుకుని అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు. మరో ముగ్గురు తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఇంకొకరి ఆచూకీ ఇప్పటివరకు లభించలేదు," అని గాయని సుకన్య వాంగ్వాంగ్వై కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.
పబ్లో ఉన్న ప్రత్యక్ష సాక్షుల నుంచి సేకరించిన వివరాలను సుకన్య మీడియాకు వివరించారు.
"అక్కడ ఉన్నవారు చెప్పిన దాని ప్రకారం.. మొదట చిన్నగా మంటలు రాగానే పబ్లోని కరెంట్ పూర్తిగా పోయింది. ఒక్కసారిగా లోపల అంతా చీకటిగా మారిపోయింది. దానికి తోడు దట్టమైన పొగ అలుముకోవడంతో పక్కన ఉన్న మనుషులు కూడా కనిపించలేదు. ఎగ్జిట్ గేట్ ఎటు ఉందో తెలియక ఒకరినొకరు నెట్టుకుంటూ కిందపడిపోయారు. చీకటి, పొగ వల్లే ఎక్కువ మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు," అని సుకన్య పేర్కొన్నారు.
తీవ్ర ఆందోళనలో క్షతగాత్రుల కుటుంబాలు..
బ్యాంకాక్ మెట్రోపాలిటన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన తాజా వివరాలను పంచుకుంది. ఈ దుర్ఘటనలో మొత్తం 18 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారని, వారిలో 8 మంది పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. పబ్లో ఇరుకైన దారులు ఉండటం, ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ సరిగ్గా లేకపోవడమే ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో మరణాలు సంభవించడానికి కారణమని స్థానిక మీడియా ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. పోలీసులు, ఫైర్ సేఫ్టీ అధికారులు కేసు నమోదు చేసుకుని లోతైన దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
ఈ ఘటనతో థాయిలాండ్కు వచ్చే అంతర్జాతీయ పర్యాటకుల భద్రతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా బ్యాంకాక్, పట్టాయా వంటి నగరాల్లో రాత్రివేళల్లో నడిచే పబ్లు, క్లబ్లలో ఫైర్ సేఫ్టీ ఆడిట్ నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందనే డిమాండ్ వినిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More