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    థాయిలాండ్ టూ తెలంగాణ.. ఈగల్ ఫోర్స్ భారీ ఆపరేషన్.. రూ. 12 కోట్ల విలువైన గంజాయి సీజ్

    హైదరాబాద్‌లో తెలంగాణ యాంటీ డ్రగ్ టాస్క్ ఫోర్స్ భారీ అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ రాకెట్‌ను ఛేదించింది. థాయిలాండ్ నుంచి తీసుకువచ్చిన రూ. 12 కోట్ల హైడ్రోపోనిక్ గంజాయిని సీజ్ చేసి, 10 మందిని అరెస్ట్ చేశారు.

    Updated on: Jun 04, 2026 11:53 AM IST
    By Anand Sai
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    తెలంగాణలో డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం ముమ్మర చర్యలు చేపడుతోంది. ఇందులో భాగంగా గురువారం తెలంగాణ యాంటీ డ్రగ్ టాస్క్ ఫోర్స్ — ఈగల్ (EAGLE - Elite Action Group for Law Enforcement) విభాగానికి చెందిన ప్రత్యేక బృందం అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ ముఠా గుట్టురట్టు చేసింది. ఈ మెరుపు దాడిలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో సుమారు రూ. 12 కోట్ల విలువైన అత్యంత ఖరీదైన హైడ్రోపోనిక్ గంజాయిని అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ నెట్‌వర్క్ వెనుక ఉన్న ప్రధాన సూత్రధారితోపాటు మొత్తం 10 మంది డ్రగ్ పెడ్లర్లను టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    ఈ అంతర్జాతీయ ముఠా కదలికలపై ‘ఈగల్’ టాస్క్ ఫోర్స్ గత నెల రోజులుగా అత్యంత రహస్యంగా నిఘా ఉంచింది. పక్కా నిఘా సమాచారం, లభించిన ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్‌పుట్స్ ఆధారంగా సరిగ్గా స్కెచ్ వేసి, ఈ టార్గెటెడ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించి నిందితులను పట్టుకున్నారు.

    థాయిలాండ్ టు హైదరాబాద్

    ఈ డ్రగ్స్ మాఫియా ప్రధానంగా థాయిలాండ్ నుండి హైదరాబాద్‌కు హైడ్రోపోనిక్ గంజాయిని అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్నట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. విదేశాల నుంచి ప్రత్యేక బ్యాగులలో ప్యాక్ చేసి, ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఈ డ్రగ్స్‌ను నగరానికి స్మగ్లింగ్ చేసేవారు.

    అలా తీసుకొచ్చిన ఖరీదైన గంజాయిని హైదరాబాద్‌లోని స్థానిక సబ్-పెడ్లర్లకు విక్రయిస్తూ, వారి ద్వారా సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగులు, విలాసవంతమైన జీవితానికి అలవాటు పడిన యువతకు సరఫరా చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

    అసలేమిటీ హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి?

    సాధారణ గంజాయితో పోలిస్తే ఈ హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి ధర అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనిని సాధారణ నేలపై కాకుండా, మట్టి లేకుండా కేవలం ప్రత్యేకమైన పోషక విలువలు గల నీటి ద్రావణాలు, నియంత్రిత ఉష్ణోగ్రత కలిగిన ఇండోర్ ల్యాబ్‌లలో కృత్రిమ కాంతి సహాయంతో పండిస్తారు.

    ఇందులో ఉండే టి.హెచ్.సి (THC - Tetrahydrocannabinol) శాతం సాధారణ గంజాయి కంటే చాలా రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్లనే దీనికి డ్రగ్స్ మార్కెట్లో విపరీతమైన డిమాండ్, ధర ఉంటాయి. విదేశాల నుంచి విమానాల ద్వారా లేదా కార్గో సర్వీసుల ద్వారా దీనిని గుట్టుచప్పుడు కాకుండా స్మగ్లింగ్ చేస్తుంటారు.

    ముమ్మరంగా సాగుతున్న విచారణ

    ప్రస్తుతం అరెస్ట్ అయిన 10 మంది నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరిచి రిమాండ్‌కు తరలించారు. ఈ సిండికేట్‌లో ఇంకా ఎవరెవరి ప్రమేయం ఉంది? హైదరాబాద్‌లో వీరికి సహకరిస్తున్న స్థానిక డ్రగ్ లార్డ్స్ ఎవరు? విదేశాల నుంచి నిధులు ఎలా బదిలీ అవుతున్నాయి? అనే కోణంలో ‘ఈగల్’ టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ సరఫరా నెట్‌వర్క్‌కు సంబంధించిన పూర్తి లింకులను త్వరలోనే ఛేదిస్తామని అధికారులు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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