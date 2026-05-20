హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశపై కీలక అప్డేట్.. కిషన్ రెడ్డి ఏం అన్నారంటే?
హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశ డీపీఆర్ అందిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటామని కేంద్రమంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ చెప్పారని కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. మెట్రోకు సూత్రప్రాయ అంగీకారానికి కేంద్రానికి అభ్యంతరం లేదని తెలిపారు.
హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు రెండో దశ పట్ల కేంద్రం సూత్రప్రాయంగా ఎటువంటి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయలేదని కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి చెప్పారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో 50:50 వ్యయ-భాగస్వామ్య పద్ధతిలో ముందుకు సాగడానికి సిద్ధంగా ఉందని కేంద్ర గృహనిర్మాణ, పట్టణ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ తెలిపారన్నారు.
హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు రెండవ దశ విస్తరణ కోసం 162 కిలోమీటర్ల పరిధిని కవర్ చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రతిపాదనలను సమర్పించిందని కేంద్రమంత్రి ఖట్టర్ ప్రస్తావించారు. ఈ ప్రతిపాదనను కేంద్రం "సానుకూలంగా పరిశీలిస్తుందని", "అవసరమైన తదుపరి చర్యలను" ప్రారంభిస్తుందని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
ఈ సమావేశంలో రెండవ దశ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన కీలక అంశాలను కూడా సమీక్షించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం Lఅండ్T సంస్థ నుండి ఈ ప్రాజెక్టు బాధ్యతలను స్వీకరించినందున, కేంద్రం 'వివరమైన ప్రాజెక్టు నివేదిక' (DPR), ఇతర సాంకేతిక నిర్దేశాలను సమగ్రంగా పరిశీలిస్తుందని కేంద్రమంత్రి ఖట్టర్ సూచించారు. డీపీఆర్, సంబంధిత సమాచారం అందిన తర్వాత, రెండో దశలోని మిగిలిన అంశాలను పరిశీలిస్తారని, ఆ తర్వాతే తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటారని పేర్కొన్నారు.
హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న ప్రధాన పట్టణ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను, ముఖ్యంగా మూసీ నది పరిశుభ్రత, పునరుజ్జీవనానికి సంబంధించిన వాటిని కేంద్రమంత్రులు మంత్రులు సంయుక్తంగా సమీక్షించారు. కేంద్రం అమలు చేస్తున్న AMRUT 2.0 పథకం కింద, మూసీ నదిలోకి ప్రవహించే మురుగునీటిని శుద్ధి చేయడానికి 39 మురుగునీటి శుద్ధి ప్లాంట్లు మంజూరు చేసినట్లు కేంద్రమంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టుల మొత్తం అంచనా వ్యయం రూ.3,975 కోట్లుగా ఉంది.
మురుగునీటి శుద్ధి ప్లాంట్లు రోజుకు 972 మిలియన్ లీటర్ల మురుగునీటిని శుద్ధి చేసే సమగ్ర సామర్థ్యం ఉంటుంది. ఈ చొరవ ద్వారా శుద్ధి చేయని మురుగునీరు నదిలోకి ప్రవేశించకుండా నివారించడంతో పాటు, నదీ పరిరక్షణకు గణనీయంగా దోహదపడి, నగరం మొత్తం పారిశుధ్య ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తుందని భావిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాల పెంపునకు కేంద్రం పూర్తి సహకారం అందిస్తోందని ఖట్టర్ పునరుద్ఘాటించారు.
'రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 162 కిలోమీటర్ల మేర మెట్రో రెండోదశ విస్తరణకు ప్రతిపాదనలు సమర్పించింది. దానిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం సానుకూలంగా పరిశీలించి తదుపరి చర్యలు చేపడుతుంది. 39 ఎస్టీపీల ద్వారా రోజుకు 972 మిలియన్ లీటర్ల మురుగు నీటిని శుద్ధి చేసే సామర్థ్యం ఉంది. హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధికి, ప్రజలకు మెరుగైన మౌలిక వసతులు కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయిలో సహకారం అందిస్తోంది.' అని మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ స్పష్టం చేశారని కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు.
