    దారుణం.. పడుకున్న చిన్నారి కిడ్నాప్, ఆపై అత్యాచారం! రక్తపు మడుగులో..

    పశ్చిమ్​ బెంగాల్​లో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. హుగ్లీ జిల్లాలో రైల్వే షెడ్డు దగ్గర పడుకున్న ఓ నాలుగేళ్ల చిన్నారిని ఎవరో కిడ్నాప్​ చేసి, అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనపై పశ్చిమ్​ బెంగాల్​లో తీవ్ర దుమారం చెలరేగింది.

    Published on: Nov 09, 2025 8:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    పశ్చిమ్​ బెంగాల్ రాజధాని​ కోల్‌కతా సమీపంలోని హుగ్లీ జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. శుక్రవారం అర్థరాత్రి పూట తన అమ్మమ్మ పక్కన నిద్రిస్తున్న నాలుగేళ్ల బాలిక కిడ్నాప్​నకు గురైందని, ఆమెపై అత్యాచారం జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు.

    కోల్​కతా దగ్గర దారుణం! 4ఏళ్ల చిన్నారి అత్యాచారం..
    కోల్​కతా దగ్గర దారుణం! 4ఏళ్ల చిన్నారి అత్యాచారం..

    బాధితురాలు బంజారా సమాజానికి చెందినట్లుగా తెలుస్తోంది. తారకేశ్వర్ ప్రాంతంలోని రైల్వే షెడ్డు వద్ద దోమతెర కింద మంచంపై చిన్నారి నిద్రిస్తున్నట్లు హుగ్లీ గ్రామీణ పోలీసులకు చెందిన ఓ సీనియర్ అధికారి తెలిపారు.

    దాడి చేసిన వ్యక్తి దోమతెరను కత్తిరించి, చిన్నారిని తీసుకెళ్లాడని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం ఆ చిన్నారి తారకేశ్వర్ రైల్వే కాలువ సమీపంలో రక్తపు మడుగులో కనిపించింది.

    "ఆమె నాతో పాటు పడుకుంది. సుమారు తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయంలో ఎవరో ఆమెను తీసుకెళ్లారు. ఎప్పుడు తీసుకెళ్లారో కూడా నాకు తెలియలేదు. తీసుకెళ్లిన వాళ్లు ఎవరో నాకు తెలియదు. వాళ్లు దోమతెరను కత్తిరించి తీసుకుపోయారు. ఆమె నగ్నంగా దొరికింది," అని చిరిగిన దోమతెరను చూపిస్తూ ఆ బాలిక అమ్మమ్మ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.

    "మా ఇళ్లను కూల్చివేయడం వల్ల మేము రోడ్లపై జీవిస్తున్నాము. మేము ఎక్కడికి వెళ్లాలి? మాకు నివాసం లేదు. రోడ్డు మీద పడుకుంటే మాకు ఇలా జరుగుతోంది," అంటూ ఆమె బాధను ఆపుకోలేక ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    పరిస్థితి విషమంగా ఉన్న ఆ చిన్నారికి ప్రస్తుతం తారకేశ్వర్ గ్రామీణ ఆసుపత్రిలో చికిత్స జరుగుతోంది.

    ఈ ఘటనపై లైంగిక నేరాల నుంచి పిల్లల రక్షణ చట్టం (పోక్సో) కింద కేసు నమోదు చేశారు.

    కాగా చిన్నారిని ఎవరు కిడ్నాప్​ చేశారు? ఎవరు రేప్​ చేశారు? అన్న వివరాలు ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు. ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని పోలీసులు వివరించారు.

    "మమతా బెనర్జీ పాలన అరాచకమే"

    ఈ ఘటనపై బీజేపీ నాయకులు మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. పోలీసులు మొదట కేసు నమోదు చేయడానికి నిరాకరించారని ఆరోపించారు.

    బెంగాల్ ప్రతిపక్ష నాయకుడు సువేందు అధికారి 'ఎక్స్' (గతంలో ట్విట్టర్) వేదికగా తీవ్రంగా స్పందించారు.

    "తారకేశ్వర్‌లో 4 ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారం జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లినా, ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేయలేదు! ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడి నుంచి చందననగర్‌కు రిఫర్ చేశారు. తారకేశ్వర్ పోలీసులు నేరాన్ని కప్పిపుచ్చే పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఇదే మమతా బెనర్జీ అరాచక పాలనకు నిజ స్వరూపం. ఒక చిన్నారి జీవితం ఛిన్నాభిన్నమైంది. అయినప్పటికీ పోలీసులు సత్యాన్ని అణచివేసి, రాష్ట్రంలో ఫేక్​ శాంతిభద్రతల ఇమేజ్‌ను కాపాడుతున్నారు," అని ఆయన పోస్ట్ చేశారు.

