Tata Tiago EV 2026 : వాల్యూ ఫర్ మనీ మోడల్గా టాటా టియాగో ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్- 5 కారణాలు..
Tata Tiago EV facelift 2026 : సామాన్యుల ఈవీ కలని నిజం చేస్తూ సరికొత్త ఫీచర్లు, తక్కువ ధరతో 2026 టాటా టియాగో ఈవీ మార్కెట్లోకి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో టాటా టియాగో ఈవీ ఎందుకు బెస్ట్, వాల్యూ ఫర్ మనీ మోడల్ అ వుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
భారత ఆటోమొబైల్ రంగం ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈవీ) వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. దేశంలోని ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థలన్నీ తమ పోర్ట్ఫోలియోలో కనీసం ఒక ఎలక్ట్రిక్ కారునైనా చేర్చుకుంటూ వస్తున్నాయి. అయితే, ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాల కొరత, ప్రారంభంలో కారు కొనడానికి పెట్టాల్సిన భారీ వ్యయం కారణంగా ఇప్పటికీ చాలా మంది ఈవీలను సొంతం చేసుకోవడానికి సంకోచిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనాలనే సామాన్యుల కలలను నిజం చేస్తూ ప్రముఖ స్వదేశీ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ సరికొత్త ‘2026 టాటా టియాగో ఈవీ’ ని మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. తక్కువ బడ్జెట్లో లభించే ఈ ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ కారు, భారతదేశంలోనే అత్యంత ‘వాల్యూ ఫర్ మనీ’ మోడల్గా ఎందుకు నిలిచిందో చెప్పే 5 ముఖ్యమైన కారణాలు ఇప్పుడు చూద్దాము.
1. అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ధర
టాటా టియాగో ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ భారతదేశంలోనే అత్యుత్తమ బడ్జెట్ ఈవీగా నిలవడానికి ప్రధాన కారణం దాని ధర. ఈ సరికొత్త టాటా టియాగో ఈవీ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 6.99 లక్షలుగా ఉండగా, దీని టాప్ వేరియంట్ ధర రూ. 9.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా ఉంది. దీనికి అదనంగా, టాటా మోటార్స్ ఈ కారు కోసం వినూత్నమైన ‘బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్’ (బీఏఏఎస్) ప్రోగ్రామ్ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పద్ధతి ద్వారా కారును కేవలం రూ. 4.69 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే, బ్యాటరీ రెంటింగ్ కింద ప్రతీ కిలోమీటరుకు రూ. 2.6 చొప్పున విడిగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇది కారు కొనుగోలు భారాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.
2. ప్రయాణంలో తిరుగులేని కంఫర్ట్
టాటా సంస్థకు చెందిన మిగతా కార్ల లాగే టియాగో ఈవీ రైడ్ క్వాలిటీ కూడా ప్రయాణికులకు అత్యంత సౌకర్యవంతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది. రోడ్డుపై ఉండే చిన్న చిన్న గుంతలు, ప్యాచులు లేదా పెద్ద స్పీడ్ బ్రేకర్ల నుంచి వచ్చే జరక్కులను దీని సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ చాలా సులభంగా ఫిల్టర్ చేస్తుంది. దీనివల్ల అధ్వాన్నపు రోడ్లపై వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు క్యాబిన్ లోపల ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది, ప్రయాణికులు అటు ఇటు ఊగిపోకుండా స్థిరంగా కూర్చోవచ్చు. దీనికి తోడు 4 డోర్లు, నలుగురు వ్యక్తులు హాయిగా కూర్చోవడానికి సరిపోయే విశాలమైన సీటింగ్ అమరిక ఉండటం వల్ల, మార్కెట్లోని ఎంజీ కామెట్ ఈవీతో పోలిస్తే ఇది ఎంతో మెరుగైన ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది.
3. లగ్జరీ కార్లకు పోటీగా ఫీచర్లు
బడ్జెట్ ధరలోనే లభిస్తున్నప్పటికీ ఫీచర్ల విషయంలో టాటా ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. ఈ కారులో 10.25-ఇంచుల ఫ్లోటింగ్ టచ్స్క్రీన్ డిజిటల్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 5-ఇంచుల ఫ్లోటింగ్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఫోర్-స్పీకర్ ఆడియో సిస్టమ్, ఫ్రంట్ సెంటర్ ఆర్మ్రెస్ట్, మ్యాన్యువల్ హెచ్వీఏసీ కంట్రోల్స్ ఇచ్చారు. అలాగే స్టీరింగ్-మౌంటెడ్ ఆడియో కంట్రోల్స్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, స్పోర్ట్స్ మోడ్, కూల్డ్ గ్లోవ్బాక్స్, ఆటోమేటిక్ హెడ్ల్యాంప్స్, రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్స్, రియర్ ఏసీ వెంట్స్, రెండు యూఎస్బీ టైప్-సీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్లు ఉన్నాయి. వీటన్నింటితో పాటు, ఈ సెగ్మెంట్లోనే మొదటిసారిగా అత్యంత సురక్షితమైన 360-డిగ్రీ కెమెరా ఫీచర్ను కూడా ఈ కారులో అమర్చారు.
4. ఫ్యూచరిస్టిక్ ఎక్స్టీరియర్ లుక్
2026 టాటా టియాగో ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్లో కంపెనీ చాలా పెద్ద మార్పులు చేసింది. కారు ముందు భాగంలో స్లిమ్-డౌన్ బ్లెండెడ్ ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, ఇంటిగ్రేటెడ్ డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్స్, రెక్టాంగులర్ ఫాగ్ ల్యాంప్స్, సరికొత్త సింగిల్-పీస్ ఫ్రంట్ గ్రిల్స్ తో కూడిన బంపర్ను అమర్చారు. వీల్ ఆర్చీలపై గ్రే క్లాడింగ్, 14-ఇంచుల స్టీల్ వీల్స్, వెనుక వైపు స్లిమ్ ఎల్ఈడీ టెయిల్ల్యాంప్స్, కనెక్టెడ్ స్టైల్ టెయిల్లైట్స్, రియర్-వ్యూ కెమెరా రీ-పొజిషనింగ్, సరికొత్త రియర్ బంపర్ వంటి మార్పులు కారుకు ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తాయి. ఈ కొత్త మార్పుల వల్ల టియాగో ఈవీ రోడ్డుపై వెళ్తుంటే ఎంతో ఎడ్జీగా, ఫ్యూచరిస్టిక్గా కనిపిస్తుంది. అలాగే వినియోగదారుల కోసం డెహ్రాడూన్ డ్యూ, సోబో సర్జ్ అనే రెండు సరికొత్త కలర్ ఆప్షన్లను కూడా జోడించారు.
5. లైఫ్టైమ్ వారంటీ.. పీస్ ఆఫ్ మైండ్
ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి కస్టమర్లలో ఉండే ఆందోళనలను పోగొట్టేందుకు టాటా మోటార్స్ నమ్మశక్యం కాని ఆఫర్ను ఇస్తోంది. 2026 టియాగో ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్లోని పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ అయిన 24-కేడబ్ల్యూహెచ్ వేరియంట్ను కొనుగోలు చేసే మొదటి ఓనర్కు కంపెనీ ‘లైఫ్టైమ్ మరియు అన్లిమిటెడ్ కిలోమీటర్ల’ వారంటీని అందిస్తోంది. ఇక చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్ అయిన 19-కేడబ్ల్యూహెచ్ వేరియంట్పై మొదటి ఓనర్ కోసం 8 ఏళ్లు లేదా 1.6 లక్షల కిలోమీటర్ల వారంటీని ఇస్తోంది. ఈ రేంజ్ వారంటీ ఆఫర్ కారు కొనే వారికి పూర్తి మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
మరి మీరు ఈ టాటా టియాగో ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ని కొంటున్నారా?
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More