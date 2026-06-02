    Electric car : మారుతీ సుజుకీ నుంచి 7 సీటర్​ ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్ కారు- 500 కి.మీ రేంజ్​తో..

    Maruti Suzuki 7 seater Electric MPV : మారుతీ సుజుకీ నుంచి కొత్త 7 సీటర్​ ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ రాబోతోంది. దీని రేంజ్ 500 కి.మీ వరకు ఉంటుంది. ఇందులో అనేక హై-టెక్​ ఫీచర్లు, సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉంటాయని తెలుస్తోంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Jun 02, 2026 5:28 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతీ సుజుకీ.. తన మొదటి ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ ‘ఈ-విటారా’ తర్వాత భారతీయ కుటుంబాలను టార్గెట్ చేస్తూ ఒక భారీ ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీని తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం 'వైఎంసీ' అనే కోడ్‌నేమ్‌తో పిలుస్తున్న ఈ 7-సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ కారు ఇటీవలే భారతీయ రోడ్లపై టెస్టింగ్ చేస్తూ కనిపించింది. ఒకే ఛార్జ్‌పై 500 కిలోమీటర్లకు పైగా రేంజ్, లెవెల్-2 అడాస్ వంటి అధునాతన సేఫ్టీ ఫీచర్లతో రాబోతున్న ఈ కారు 2026 చివరిలో లేదా 2027 ప్రారంభంలో మార్కెట్​లో అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. దీని పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాము..

    మారుతీ సుజుకీ ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ..
    మారుతీ సుజుకీ 7 సీటర్​ ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ- ఈ విటారా పోలికలతో డిజైన్ !

    ఎస్‌యూవీల హవా నడుస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో, మారుతీ సుజుకీ పెద్ద కుటుంబాల కోసం విశాలమైన క్యాబిన్ స్పేస్ ఉండేలా ఈ ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీని డిజైన్ చేస్తోంది.

    లీకైన స్పై షాట్స్ ప్రకారం.. ఈ కారు పొడవైన బాడీ, మూడు వరుసల సీటింగ్, ప్రయాణికులకు సరిపోను మెరుగైన లెగ్‌రూమ్, బూట్ స్పేస్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.

    టెస్టింగ్ సమయంలో ఈ కారు పూర్తిగా కవర్ చేసినప్పటికీ, కొన్ని కీలకమైన డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ బయటపడ్డాయి.

    ఫ్రంట్ లుక్: ఈ కారు ఫ్రంట్ బంపర్, లోయర్ గ్రిల్ డిజైన్ త్వరలో రాబోయే 'ఈ-విటారా'ను పోలి ఉన్నాయి.

    సైడ్ అండ్ రేర్ ప్రొఫైల్: స్క్వేర్డ్ వీల్ ఆర్చెస్, ఏరోడైనమిక్ వీల్స్‌తో సైడ్ ప్రొఫైల్ సింపుల్‌గా, క్లాసిక్‌గా ఉంది. వెనుక వైపు పెద్ద టైల్‌గేట్, రేర్ వైపర్‌ను అందించారు. స్పోర్టీ లుక్ కంటే ప్రాక్టికాలిటీకే ఈ కారులో ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిచ్చారు.

    మారుతీ సుజుకీ 7 సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ- లగ్జరీ ఇంటీరియర్ ఫీచర్లు..

    ఈ ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీలో వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా ఆధునిక ఫీచర్లను జోడించనున్నారు. అవి..

    • పెద్ద టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్
    • పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్
    • వైర్‌లెస్ ఛార్జర్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్
    • వెనక్కి వాల్చుకునే వీలున్న సీట్లు, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ

    మారుతీ సుజుకీ 7 సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ- లెవల్​ 2 అడాస్​తో!

    భద్రత పరంగా మారుతీ సుజుకీ ఈ 7 సీటర్ ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీలో ఎక్కడా రాజీ పడటం లేదు. ఇందులో లెవల్​ 2 అడాస్ ఫీచర్‌ను అందించబోతున్నారు.

    అడాస్ లో ఉండే ముఖ్యమైన ఫీచర్లు:

    అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్

    ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్

    లేన్ కీప్ అసిస్ట్, బ్లైండ్-స్పాట్ మానిటరింగ్

    ఫార్వర్డ్ కొలిజన్ వార్నింగ్

    వీటితో పాటు 7 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్​సీ), హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, పార్కింగ్ సెన్సార్లు వంటి స్టాండర్డ్ ఫీచర్లు రానున్నాయి.

    ఈ మారుతీ సుజుకీ 7 సీటర్​ ఈవీ లాంచ్​ డేట్​ సహా ఇతర వివరాలపై సంస్థ అధికారిక ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది. రానున్న నెలల్లో వీటిపై ఒక క్లారిటీ వస్తుంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/News/Electric Car : మారుతీ సుజుకీ నుంచి 7 సీటర్​ ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్ కారు- 500 కి.మీ రేంజ్​తో..
