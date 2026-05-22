    Family Electric car : 543 కి.మీ రేంజ్​ ఇచ్చే మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ఎందుకు కొనాలి? 5 కారణాలు..

    Maruti Suzuki e Vitara price : మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. ఈ ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ రేంజ్​ నుంచి ఫీచర్లు, ధర వరకు.. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి. మీకు కచ్చితంగా ఉపయోగపడుంది.

    Published on: May 22, 2026 6:44 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Maruti Suzuki e Vitara on road price : ఈ విటారా లాంచ్​తో భారత దేశ ప్యూర్​ ఎలక్ట్రిక్​ మార్కెట్​లోకి గ్రాండ్​గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది దిగ్గజ ఆటోమొబైల్​ సంస్థ మారుతీ సుజుకీ. మరి ఈ ఈవీని మీరు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! నెక్సా షోరూమ్‌ల ద్వారా లభిస్తున్న ఈ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారును కొనుగోలు చేసే ముందు కస్టమర్లు తెలుసుకోవాల్సిన ఐదు ప్రధాన అంశాలను ఇక్కడ చూసేయండి.

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా..
    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ ఎందుకు కొనాలి? 5 కారణాలు..

    1. మస్కులర్, ఫ్యూచరిస్టిక్ డిజైన్

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్ కారును గతంలో ప్రదర్శించిన 'eVX కాన్సెప్ట్' ఆధారంగా రూపొందించారు. దీని ఎక్స్​టీరియర్ అత్యంత పవర్‌ఫుల్ అండ్ మస్కులర్ లుక్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

    ముందు భాగం: ఇందులో క్లోజ్డ్-అవుట్ ఫ్రంట్ బంపర్, వినూత్నమైన వై-షేప్ ఎల్‌ఈడీ డీఆర్‌ఎల్స్ ఉన్నాయి. బంపర్ కింది భాగం చూడటానికి బ్రెజ్జా కారును పోలి ఉంటుంది. దీని చార్జింగ్ పోర్టులను ఫ్రంట్ క్వార్టర్ ప్యానెల్స్‌పై అమర్చారు.

    సైడ్ అండ్ రేర్ ప్రొఫైల్: పక్క భాగంలో కారుకు మరింత స్పోర్టీ లుక్ ఇచ్చేలా 18-ఇంచ్ స్టైలిష్ అల్లాయ్ వీల్స్‌ను ఇచ్చారు. వెనుక డోర్ హ్యాండిల్‌ను వినూత్నంగా సీ-పిల్లర్​పై అమర్చారు.

    2. పవర్‌ఫుల్ బ్యాటరీ ప్యాక్, 543 కిమీ రేంజ్

    ఈ విటారా ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ రెండు రకాల బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో కస్టమర్లకు అందుబాటులో ఉంది:

    49-కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ: ఇది గరిష్టంగా 144 బీహెచ్​పీ పవర్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    61-కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ: ఇది మరింత పవర్‌ఫుల్‌గా ఉంటూ 171 బీహెచ్​పీ పవర్‌ను జనరేట్ చేస్తుంది.

    ఈ రెండు వేరియంట్లు కూడా గరిష్టంగా 189 ఎన్​ఎం టాప్ టార్క్‌ను అందిస్తాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో 4-వీల్ డ్రైవ్ (ఏడబ్ల్యూడీ) ఆప్షన్ ఉన్నప్పటికీ, భారత మార్కెట్​లో మాత్రం ప్రస్తుతం కేవలం 2-వీల్ డ్రైవ్ (2డబ్ల్యూడీ) ఆప్షన్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఈ కారు సింగిల్ ఛార్జ్‌పై ఏకంగా 543 కిలోమీటర్ల (ఏఆర్​ఏఐ సర్టిఫైడ్) రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

    3. ప్రీమియం ఇంటీరియర్, హైటెక్ ఫీచర్లు

    మారుతీ సుజుకీ ఇప్పటివరకు తయారు చేసిన కార్లలోనే ఇది అత్యంత లగ్జరీ, ప్రీమియం క్యాబిన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇంటీరియర్‌లో డ్యూయల్-టోన్ కలర్ థీమ్ కంటికి ఇంపుగా ఉంటుంది.

    ఇందులో 10.25-ఇంచ్ డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 10.09-ఇంచ్ డిజిటల్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ ఒకే డిస్‌ప్లే ప్యానెల్‌గా అమర్చారు. ఇది వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్‌ప్లేని సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    కంఫర్ట్ కోసం ఫిక్స్‌డ్ గ్లాస్ సన్‌రూఫ్, మల్టీ-కలర్ అంబియంట్ లైటింగ్, వైర్‌లెస్ ఛార్జర్, ఇన్ఫినిటీ బై హార్మన్ ఆడియో సిస్టమ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 10-వే పవర్ అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీట్, పీఎం 2.5 ఎయిర్ ఫిల్టర్ వంటి ఎన్నో అధునాతన ఫీచర్లను జోడించారు.

    4. భద్రతలో నెంబర్ వన్: 5-స్టార్ భారత్ ఎన్​సీఏపీ రేటింగ్

    మారుతీ సుజుకీ కార్లపై ఉండే సేఫ్టీ అంచనాలను ఈ విటారా పూర్తిగా మార్చేసింది! భారత్ ఎన్‌సీఏపీ క్రాష్ టెస్ట్‌లో ఈ కారు పర్‌ఫెక్ట్ 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్‌ను సొంతం చేసుకుంది.

    భద్రత కోసం ఇందులో విప్లవాత్మక లెవెల్ 2 అడాస్ సాంకేతికతను అందించారు.

    దీనితో పాటు 7 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్​సీ), ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, ఏబీఎస్ విత్ ఈబీడీ, 360-డిగ్రీ కెమెరా, బ్లైండ్-స్పాట్ మానిటరింగ్ కెమెరా, ఫ్రంట్-బ్యాక్ పార్కింగ్ సెన్సార్లను స్టాండర్డ్‌గా ఇచ్చారు.

    5. ధరలు, ఆకర్షణీయమైన బీఏఏఎస్ స్కీమ్

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ఎక్స్-షోరూమ్ ప్రారంభ ధర రూ. 15.99 లక్షలుగా ఉండగా, మిడ్-వేరియంట్ ధర రూ. 17.49 లక్షలు, టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ ధర రూ. 20.01 లక్షల వరకు ఉంది.

    అయితే, కస్టమర్లకు మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ఈ సంస్థ ఇందులో బీఏఏఎస్ (బ్యాటరీ యాజ్​ ఏ సర్వీస్) విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా బ్యాటరీ ధరను మినహాయించి కారు ముందస్తు ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను కేవలం రూ. 10.99 లక్షలకే పొందవచ్చు. దీనికోసం బ్యాటరీ వినియోగానికి అదనంగా కిలోమీటరుకు రూ. 3.99 చొప్పున ఈఎంఐ లేదా రెంట్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/News/Family Electric Car : 543 కి.మీ రేంజ్​ ఇచ్చే మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ఎందుకు కొనాలి? 5 కారణాలు..
