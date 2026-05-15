Electric cars : మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా వర్సెస్​ హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్​- ఏది కొనాలి?

Best electric car under 20 lakhs : మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా వర్సెస్ హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్.. ఏ ఈవీలో రేంజ్ ఎక్కువ? దేని ధర తక్కువ? ఎందులో ఫీచర్లు అధికం? ఏది కొంటే బెటర్?
Maruti Suzuki e Vitara vs Hyundai Creta Electric : పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై అనిశ్చితి, పర్యావరణ స్పృహ పెరగడంతో భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ కార్లకు డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతోంది. మరీ ముఖ్యంగా ప్రజలు ఈ-ఎస్యూవీలవైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. అందుకే, ఈ విభాగంలో పట్టు సాధించేందుకు దేశీయ కార్ల సంస్థలు పోటీపడుతున్నాయి. ప్రధానంగా మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా, హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలు కస్టమర్స్ని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రెండింటిలో ఏ కారు పవర్ఫుల్? ఎందులో ఎక్కువ ఫీచర్లు ఉన్నాయి? ఏది కొంటే బెస్ట్? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా వర్సెస్ హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్- బ్యాటరీ ప్యాక్, రేంజ్..
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా: ఇందులో వినియోగదారులకు రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లు లభిస్తాయి. ఒకటి 49కేడబ్ల్యూహెచ్ కాగా, మరొకటి 61కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్. ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు గరిష్టంగా 543 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇది 144 బీహెచ్పీ, 171 బీహెచ్పీ పవర్ను జనరేట్ చేసే రెండు ఇంజన్ కాన్ఫిగరేషన్లలో అందుబాటులో ఉంది. దీని ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 189 ఎన్ఎం గరిష్ట టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్: ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలో కూడా రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. 42 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ వెర్షన్ 420 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుండగా, 51.4 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ వెర్షన్ 510 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది. ఇవి వరుసగా 132.7 బీహెచ్పీ, 168.9 బీహెచ్పీ పవర్ను ఉత్పత్తి చేసే పర్మనెంట్ మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ మోటార్తో వస్తాయి.
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా వర్సెస్ హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్- ఫీచర్లు..
ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే రెండు కంపెనీలు కూడా కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేలా అత్యాధునిక టెక్నాలజీని జోడించాయి.
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ఫీచర్లు: ఈ ఈవీలో డ్యూయల్-టోన్ ఇంటీరియర్, 10.25-ఇంచ్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 10.09-ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్ప్లే, ఫిక్స్డ్ గ్లాస్ సన్రూఫ్, మల్టీ-కలర్ అంబియెంట్ లైటింగ్, హర్మాన్ ఇన్ఫినిటీ ఆడియో సిస్టమ్, ఫ్రంట్ వెంటిలేటెడ్ సీట్లు (10-వే పవర్ అడ్జస్టబుల్), పీఎం 2.5 ఎయిర్ ఫిల్టర్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ ఫీచర్లు: 8-వే అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ అండ్ ప్యాసింజర్ సీట్లు, డ్యూయల్-జోన్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, వెహికల్-టు-లోడ్ (వీ2ఎల్) క్యాపబిలిటీ (దీని ద్వారా ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులకు పవర్ ఇవ్వచ్చు), కూల్డ్ గ్లోవ్బాక్స్, రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్లు, 10.25-ఇంచ్ భారీ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది.
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా వర్సెస్ హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్- ధరలు..
ధర విషయంలో మారుతీ సుజుకీ సరికొత్త వ్యూహంతో మార్కెట్లోకి వచ్చింది.
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా సాధారణ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 15.99 లక్షలుగా ఉంది. అయితే, సంస్థ దీనిని బీఏఏఎస్ (బ్యాటరీ యాజ్ ఏ సర్వీస్) ప్లాన్తో కూడా అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్ ఎంచుకుంటే కారు ముందస్తు ధర కేవలం రూ. 10.99 లక్షలకే (ఎక్స్-షోరూమ్) లభిస్తుంది. కాకపోతే బ్యాటరీ వినియోగానికి కిలోమీటరుకు రూ. 3.99 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 18.02 లక్షలుగా ఉంది.
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా వర్సెస్ హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్- ఏది కొనాలి?
మీకు ఎక్కువ రేంజ్, తక్కువ ముందస్తు ధర (బీఏఏఎస్ ప్లాన్ ద్వారా), మారుతీ సుజుకీ నమ్మకమైన సర్వీస్ కావాలనుకుంటే ‘ఈ విటారా’ బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. అలా కాకుండా వీ2ఎల్ ఫీచర్, డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి లగ్జరీ ఫీచర్లు, క్రెటా బ్రాండ్ ఇమేజ్ కావాలనుకునే వారికి ‘క్రెటా ఎలక్ట్రిక్’ మంచి ఎంపిక.
మరి ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో మీరు ఏది కొంటున్నారు?
