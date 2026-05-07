హ్యుందాయ్ క్రెటా వేరియంట్లలో మార్పులు: ఆ రెండు పాపులర్ ట్రిమ్స్ ఇక రావు
భారతదేశపు అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ 'హ్యుందాయ్ క్రెటా' తన వేరియంట్ లైనప్ను భారీగా ప్రక్షాళన చేసింది. మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉన్న SX టెక్ (SX Tech), SX(O) వేరియంట్లను కంపెనీ నిలిపివేసింది. ఫలితంగా క్రెటా వేరియంట్ల సంఖ్య 9 నుంచి 7కు తగ్గింది.
భారతీయ రోడ్లపై మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ విభాగంలో తిరుగులేని రారాజుగా వెలుగొందుతున్న హ్యుందాయ్ క్రెటా కొనుగోలుదారులకు ఇది ఒక కీలకమైన అప్డేట్. తన కస్టమర్ల అభిరుచులకు అనుగుణంగా లేదా మోడల్ లైనప్ను మరింత సరళతరం చేసే ఉద్దేశంతో హ్యుందాయ్ ఇండియా తాజాగా ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుత క్రెటా లైనప్ నుంచి అత్యంత ఆదరణ పొందిన SX టెక్ (SX Tech), SX(O) వేరియంట్లను శాశ్వతంగా తొలగించింది.
వేరియంట్ల కుదింపు: 9 నుంచి 7కు..
గతంలో మొత్తం 9 వేరియంట్లలో లభించే క్రెటా, ఈ మార్పు తర్వాత కేవలం 7 వేరియంట్లకు మాత్రమే పరిమితమైంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో E, EX, EX(O), S(O), SX, SX ప్రీమియం, కింగ్ (King) వేరియంట్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎస్యూవీ ప్రియులను ఆకట్టుకుంటున్న తరుణంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ADAS ప్రియులకు చేదు వార్త
ఈ మార్పు వల్ల ప్రధానంగా ప్రభావితమయ్యేది భద్రతా ఫీచర్లను కోరుకునే మధ్యతరగతి వినియోగదారులే. క్రెటాలో 'లెవల్ 2 ADAS' (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్) ఫీచర్ను తక్కువ ధరలో అందించే వేరియంట్ 'SX టెక్'. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 15.69 లక్షల నుంచి రూ. 17.22 లక్షల మధ్య ఉండేది. సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండే ఈ ADAS వేరియంట్ను ఇప్పుడు కంపెనీ తొలగించింది.
ఇకపై ఎవరైనా క్రెటాలో ADAS ఫీచర్ కావాలనుకుంటే, నేరుగా టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ అయిన 'కింగ్' (King) ను ఎంచుకోవాల్సిందే. ఈ క్రమంలో కస్టమర్లు దాదాపు రూ. 1.48 లక్షల వరకు అదనంగా వెచ్చించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. గతంలో ఉన్న టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ SX(O) స్థానాన్ని, 2025లో లాంచ్ అయిన 'కింగ్' వేరియంట్ భర్తీ చేయడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఫీచర్లు, ధరల పరిస్థితి
వేరియంట్లను తగ్గించినప్పటికీ, మిగిలిన ట్రిమ్స్లో హ్యుందాయ్ ఎలాంటి కొత్త ఫీచర్లను అదనంగా చేర్చలేదు. అలాగే ప్రస్తుత ధరల్లో కూడా మార్పులు చేయలేదు. ప్రస్తుతం క్రెటా ధరలు ఎక్స్-షోరూమ్ వద్ద రూ. 10.79 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై రూ. 19.90 లక్షల వరకు ఉన్నాయి.
కంపెనీ వ్యూహం ఏంటి?
సాధారణంగా వాహన తయారీ సంస్థలు తమ ఇన్వెంటరీని నిర్వహించడం సులభతరం చేయడానికి లేదా అమ్మకాలు తక్కువగా ఉన్న వేరియంట్లను తొలగించడానికి ఇలాంటి 'స్ట్రీమ్లైనింగ్' ప్రక్రియను చేపడతాయి. అయితే క్రెటా విషయంలో, కస్టమర్లను మరింత ప్రీమియం వేరియంట్ అయిన 'కింగ్' వైపు మళ్లించే వ్యూహం ఇందులో కనిపిస్తోంది. పోటీదారులైన కియా సెల్టోస్, మారుతీ గ్రాండ్ విటారా వంటి మోడళ్ల నుంచి ఎదురవుతున్న పోటీని తట్టుకునేందుకు హ్యుందాయ్ తన అత్యుత్తమ ఫీచర్లను కేవలం హై-ఎండ్ వేరియంట్లకే పరిమితం చేస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. హ్యుందాయ్ క్రెటాలో ఏ వేరియంట్లను నిలిపివేశారు?
హ్యుందాయ్ తన క్రెటా లైనప్ నుంచి SX టెక్ (SX Tech) మరియు SX(O) అనే రెండు వేరియంట్లను తొలగించింది.
2. ఇప్పుడు క్రెటాలో ఎన్ని వేరియంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి?
ప్రస్తుతం క్రెటాలో E, EX, EX(O), S(O), SX, SX ప్రీమియం, కింగ్ (King) అనే 7 వేరియంట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి.
3. క్రెటాలో ADAS ఫీచర్ ఏ వేరియంట్లో లభిస్తుంది?
ప్రస్తుత మార్పుల తర్వాత, కేవలం టాప్-ఎండ్ 'కింగ్' (King) వేరియంట్లో మాత్రమే లెవల్ 2 ADAS ఫీచర్ అందుబాటులో ఉంది.
4. ఈ మార్పు వల్ల ధరలు పెరిగాయా?
లేదు, మిగిలిన వేరియంట్ల ధరల్లో హ్యుందాయ్ ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు. ప్రారంభ ధర రూ. 10.79 లక్షలుగానే కొనసాగుతోంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More