    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Hyundai car discounts : హ్యుందాయ్ కార్లపై భారీ ఆఫర్లు- మే నెలలో ఏకంగా రూ. 1.05 లక్షల వరకు తగ్గింపు..

    Car discounts in May 2026 : కొత్త కారు కొనాలనుకునే వారికి మే నెల అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ తన పాపులర్ మోడళ్లపై గరిష్టంగా రూ. 1.05 లక్షల వరకు భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. క్రెటా, గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్ వంటి కార్లపై ఉన్న ఈ ఆఫర్ల పూర్తి వివరాలు మీకోసం..

    Published on: May 05, 2026 2:02 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    దక్షిణ కొరియా ఆటో దిగ్గజం హ్యుందాయ్.. భారతీయ కస్టమర్ల కోసం మే 2026 నెలకు సంబంధించి ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటించింది. తన పోర్ట్‌ఫోలియోలోని వివిధ మోడళ్లపై క్యాష్ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్​ఛేంజ్ బోనస్‌లు, కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్లు, స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్స్ రూపంలో ఏకంగా రూ. 1,05,000 వరకు ఆదా చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎస్​యూవీ..
    భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న కాంపాక్ట్ ఎస్​యూవీ 'క్రెటా'పై ఈ నెలలో అత్యధికంగా రూ. 1.05 లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్ లభిస్తున్నాయి. ఈ కారు మూడు ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది:

    1.5ఎల్ పెట్రోల్ (113 బీహెచ్​పీ, 148 ఎన్​ఎం)

    1.5ఎల్ టర్బో పెట్రోల్ (158 బీహెచ్​పీ, 253 ఎన్​ఎం)

    1.5ఎల్ టర్బో డీజిల్ (114 బీహెచ్​పీ, 250 ఎన్​ఎం)

    సెగ్మెంట్‌లో రారాజుగా వెలుగుతున్న క్రెటాపై ఇంత భారీ డిస్కౌంట్ రావడం ఇదే మొదటిసారి కావచ్చు.

    హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్..

    హ్యుందాయ్ ఎంట్రీ లెవల్ కారు అయిన గ్రాండ్ i10 నియోస్‌పై ఈ నెలలో రూ. 80,000 వరకు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. మారుతీ సుజుకీ వ్యాగన్ఆర్, స్విఫ్ట్ వంటి కార్లకు గట్టి పోటీనిచ్చే ఈ హ్యాచ్‌బ్యాక్, 1.2లీటర్ కప్పా పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది. ఇది 81.8 బీహెచ్​పీ పవర్​ని, 113.8 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    హ్యుందాయ్ ఐ20..

    ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ సెగ్మెంట్‌లో పేరున్న ఐ20 కారుపై మే నెలలో రూ. 65,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది. టాటా ఆల్ట్రోజ్, మారుతీ సుజుకీ బాలెనోలకు పోటీగా నిలిచే ఈ కారులో 1.2లీటర్ కప్పా పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా ఐవీటీ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.

    హ్యుందాయ్ వెర్నా..

    సెడాన్ ప్రియుల కోసం హ్యుందాయ్ వెర్నాపై 55,000 వరకు బెనిఫిట్స్ ప్రకటించింది. హోండా సిటీ, వోక్స్‌వ్యాగన్ విర్టస్ వంటి కార్లతో పోటీపడే వెర్నా, పవర్ ఫుల్ 1.5లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ (158 బీహెచ్​పీ) ఆప్షన్‌తో కూడా వస్తుంది.

    హ్యుందాయ్ ఎక్స్​టర్​..

    మైక్రో ఎస్​యూవీ సెగ్మెంట్‌లో టాటా పంచ్‌కు గట్టి పోటీనిస్తున్న 'ఎక్స్​టర్'పై రూ. 40,000 వరకు ఆఫర్లు ఉన్నాయి. 1.2లీటర్ ఫోర్ సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో నడిచే ఈ కారు సిటీ డ్రైవింగ్‌కు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.

    మీరు కొత్త కారు కొనాలనే ఆలోచనలో ఉంటే, ఈ మే నెల ఆఫర్లు మీ జేబుకు భారీగా ఆదాను ఇస్తాయి. మరిన్ని వివరాల కోసం మీకు దగ్గరలోని హ్యుందాయ్ షోరూమ్‌ను సంప్రదించవచ్చు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

