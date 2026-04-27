Maruti Suzuki Brezza : ఈ యాక్ససరీస్తో మీ మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా.. మరింత స్టైలిష్గా!
Maruti Suzuki Brezza accessories : మీరు మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా ఓనరా? లేక మీరు ఈ ఎస్యూవీని కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. బ్రెజ్జాకి సంబంధించిన జెన్యూన్ యాక్ససరీస్తో పాటు వాటి ధరల వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లోని సబ్-కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ విభాగంలో మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా ఒక తిరుగులేని శక్తిగా నిలుస్తోంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా మార్కెట్లో ఉన్నప్పటికీ, కొత్త కొత్త మోడళ్ల పోటీని తట్టుకుంటూ బ్రెజ్జా తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ప్రాక్టికాలిటీ, మైలేజీ, నమ్మకమైన సర్వీస్ నెట్వర్క్ ఈ కారును సామాన్యుడి ఫేవరెట్ ఎస్యూవీగా మార్చేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో మీరు కూడా బ్రెజ్జా ఓనర్ అయితే, ఈ జెన్యూన్ యాక్ససరీస్ని యాడ్ చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించండి. ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.
బ్రెజ్జా సక్సెస్ వెనుక అసలు కారణాలు..
పోటీదారులు ఎన్ని ఫీచర్లు తెచ్చినా, బ్రెజ్జా అమ్మకాలు తగ్గకపోవడానికి ప్రధాన కారణం దాని 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్. ఇది అటు పవర్, ఇటు మైలేజీ మధ్య సరైన సమతుల్యతను పాటిస్తుంది.
ధర: బ్రెజ్జా ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 8.26 లక్షల నుంచి రూ. 13.01 లక్షల మధ్య ఉంటుంది.
మైలేజీ: పెట్రోల్ వెర్షన్ లీటరుకు 17.38 నుంచి 19.89 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తుండగా, సీఎన్జీ వెర్షన్ కిలోకు 25.51 కిలోమీటర్ల అద్భుతమైన మైలేజీని అందిస్తోంది.
ట్రాన్స్మిషన్: మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు రెండూ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మీ బ్రెజ్జాను మరింత స్పెషల్గా మార్చుకోండి!
మీరు ఇప్పటికే బ్రెజ్జా ఎస్యూవీ యజమాని అయినా లేదా కొత్తగా కొనే ప్లాన్లో ఉన్నా, మీ కారు లుక్ను మరింత పెంచేందుకు మారుతీ సుజుకీ 'జెన్యూన్ యాక్సెసరీస్' పేరుతో కొన్ని ప్రత్యేక పరికరాలను అందిస్తోంది. కేవలం బయటి అందమే కాదు, కారు లోపల సౌకర్యాన్ని పెంచేందుకు ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.
|మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా కోసం ఈ యాక్ససరీస్..
|ఎక్స్టీరియర్ యాక్ససరీస్
|ధర (రూ.)
|ఇంటీరియర్ యాక్ససరీస్
|ధర (రూ.)
|సేఫ్టీ, ఎలక్ట్రానిక్స్
|ధర (రూ.)
|అలాయ్ వీల్స్
|8,508 - 9,449
|సీట్ కవర్
|8,190 - 9,690
|కార్ రివర్స్ కెమెరా
|5,190 - 5,390
|వీల్ కవర్
|460 - 553
|డోర్ సిల్ గార్డ్
|1,945 - 3,032
|డిజిటల్ వీడియో రికార్డ్
|4,990
|ఫ్రెంట్ స్కిడ్ ప్లేట్
|1,281
|ఫ్లోర్ మ్యాట్
|1,253 - 5,042
|రేర్ కెమెరా
|4,550
|రేర్ స్కిడ్ ప్లేట్
|1,521
|ఆర్మ్రెస్ట్ యాక్ససరీ కిట్
|2,756
|ఫ్రెంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్
|5,490
|సైడ్ స్కిడ్ ప్లేట్
|2,894
|ఇంటీరియర్ స్టైలింగ్ కిట్
|5,522 - 9,209
|ఫాగ్ ల్యాంప్
|5,798
|ఫ్రెంట్ బంపర్ ఎక్స్టెండర్
|1,373
|ట్రంక్ సిల్ గార్డ్
|2,479
|బాడీ కవర్
|1,359 - 2,834
|రేర్ బంపర్ ఎక్స్టెండర్
|1,373
|స్టీరియో సిస్టెమ్
|5,990 - 21,990
|ఫ్రెంట్ ఎక్స్టెండర్
|460
|క్యాబిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్
|625 - 940
|రేర్ స్పాయిలర్ ఎక్స్టెన్షన్
|460
|స్పీకర్
|2,390 - 4,690
|బాడీ సైడ్ మౌల్డింగ్
|1,742 - 2,479
|రేర్ పార్సిల్ ట్రే
|1,451
|సైడ్ క్లాడింగ్
|2,203
|స్పీకర్ స్పేసర్ సెట్
|183 - 437
|రేర్ అప్పర్ స్పాయిలర్
|820
|బూట్ మ్యాట్
|1,373 - 1,557
|డోర్ విజర్
|₹1,557 - ₹2,258
|విండో సన్షేడ్
|1,359
|వీల్ ఆర్చ్ కిట్
|1,834 - 2,203
|రేర్ విండో సన్షేడ్
|657
|వీల్ ఆర్చ్ క్లాడింగ్
|5,982
|స్టీరింగ్ వీల్ కవర్
|253 - 885
|వీల్ ఆర్చ్ గార్నిష్
|543
|సైడ్ స్టెప్
|11,975
|నెంబర్ ప్లేట్ ఫ్రేమ్
|499
|ఫాగ్ ల్యాంప్ గార్నిష్
|599
|ఫ్రెంట్ గ్రిల్ గార్నిష్
|451 - 1,281
|రేర్ మిడ్ గార్నిష్
|636
|బ్యాక్ డోర్ గార్నిష్
|728
|ఫెండర్ గార్నిష్
|267
|రేర్ ప్రొటెక్టర్ ఎక్స్టెండర్
|3,032
|ఓఆర్వీఎం, ఐఆర్వీఎం కవర్
|3,309
|రేర్ లోయర్ బంపర్ గార్నిష్
|530
|బంపర్ కార్నర్ ప్రొటెక్షన్
|1,373 - 1,557
|మడ్ ఫ్లాప్
|728
|విండో ఫ్రేమ్ కిట్
|2,018
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More