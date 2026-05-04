    Upcoming Sedans : సెడాన్ లవర్స్​కి పండగే- ఈ ఏడాదే హోండా సిటీతో పాటు మరో రెండు ఫేస్​లిఫ్ట్స్..

    Honda City facelift : రానున్న నెలల్లో ఇండియాలో పలు సెడాన్​ మోడల్స్​ సందడి చేయనున్నాయి. వీటిల్లో హోండా సిటీ ఫేస్​లిఫ్ట్ కీలకంగా మారనుంది. ఈ నేపథ్యంలో పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: May 04, 2026 12:18 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    నేటి మార్కెట్‌లో ఎస్‌యూవీలకు ఉన్నంత క్రేజ్ సెడాన్‌లకు లేకపోవచ్చు, కానీ ఈ మోడల్స్​కి సపరేట్​ ఫ్యాన్​ బేస్​ ఉందనే చెప్పుకోవాలి. వీళ్లకి ఎస్​యూవీల కన్నా క్లాసీ, స్టైలిష్​ లుక్​ ఇచ్చే సెడాన్​లే నచ్చుతాయి. అందుకే పలు ఆటోమొబైల్​ సంస్థలు కొత్త మోడల్స్​ని లాంచ్​ చేయడంతో పాటు ఉన్న వాటిని రెగ్యూలర్​గా అప్డేట్​ చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే హోండా, స్కోడా ఆటో, వోక్స్‌వ్యాగన్ వంటి ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థలు ఈ ఏడాది భారతదేశంలో తమ అప్డేటెడ్ సెడాన్ మోడళ్లను లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి.

    హోండా సిటీ సెడాన్..
    హోండా సిటీ సెడాన్..

    కొత్త ఫీచర్లు, మెరుగైన సౌకర్యం, ఉత్తమ డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని అందించడం ద్వారా సెడాన్ సెగ్మెంట్‌ను మళ్లీ ఫ్రెష్​గా మార్చడం ఈ అప్డేట్స్ ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ ఏడాది రాబోతున్న ఆ మూడు కీలక సెడాన్ల వివరాలు ఇవే:

    1. హోండా సిటీ ఫేస్‌లిఫ్ట్..

    రాబోయే లాంచ్‌లలో హోండా సిటీ ముందు వరుసలో ఉంది. ప్రస్తుత తరం మోడల్‌కు ఇది రెండో ఫేస్‌లిఫ్ట్. ఇది మే 22న మార్కెట్​లోకి రానుంది.

    ఎక్స్​టీరియర్: బయటి వైపు మార్పులు చాలా స్వల్పంగా ఉండనున్నాయి. రివైజ్డ్​ బంపర్లు, అప్‌డేటెడ్ లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్, కొత్త అలాయ్ వీల్స్ ఇందులో ఉండబోతున్నాయి.

    ఇంటీరియర్- టెక్నాలజీ: లోపలి భాగంలో సౌకర్యం, టెక్నాలజీపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు. వెన్టిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పవర్డ్ డ్రైవర్ సీట్, పెద్ద ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, ఫుల్లీ డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌ను ఈ సెడాన్ పొందే అవకాశం ఉంది. అలాగే హోండా సెన్సింగ్ అడాస్ సూట్‌ను కూడా మరింత మెరుగుపరచనున్నారు.

    2. స్కోడా స్లావియా, వోక్స్‌వ్యాగన్ వర్టుస్..

    ఈ ఏడాది చివరిలో స్కోడా స్లావియా, వోక్స్‌వ్యాగన్ వర్టుస్ కూడా ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్లను అందుకోనున్నాయి.

    డిజైన్ మార్పులు: ఈ రెండు మోడళ్లలో అప్డేటెడ్ హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, రీడిజైన్ చేసిన బంపర్లు, కొత్త గ్రిల్స్, ఫ్రెష్ అలాయ్ వీల్ డిజైన్లు ఉండబోతున్నాయి. కొత్త కలర్ ఆప్షన్లు, ఇల్యూమినేటెడ్ (వెలిగే) లోగోలను కూడా ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.

    అదనపు ఫీచర్లు: ఇంటీరియర్స్‌లో ముఖ్యమైన అప్‌గ్రేడ్స్ కనిపిస్తాయి. 10.25-ఇంచ్ డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, మెరుగైన ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్‌ను ఆశించవచ్చు. స్కోడా స్లావియాలో వెనుక సీటు ప్రయాణికుల కోసం మసాజ్ ఫంక్షన్ వంటి లగ్జరీ ఫీచర్లు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ఫీచర్హోండా సిటీ (మే 22)స్లావియా / వర్టస్ (ఏడాది చివరిలో)
    ప్రధాన మార్పుఅడాస్ అప్‌గ్రేడ్, వెన్టిలేటెడ్ సీట్లు8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్
    డిస్‌ప్లేపెద్ద ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్10.25-ఇంచ్ డిజిటల్ క్లస్టర్
    డిజైన్కొత్త బంపర్లు, అలాయ్ వీల్స్కొత్త గ్రిల్స్, ఇల్యూమినేటెడ్ లోగోస్

    మెరుగైన డ్రైవింగ్, కొత్త గేర్‌బాక్స్..

    ఈ అప్‌డేట్స్‌లో అత్యంత కీలకమైన మార్పు ఇంజిన్ పర్ఫార్మెన్స్‌లో రాబోతోంది.

    8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్: 1.0-లీటర్ టీఎస్​ఐ ఇంజిన్‌తో కొత్త 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌ను పరిచయం చేయనున్నారు. ఇది ప్రస్తుతం ఉన్న 6-స్పీడ్ యూనిట్ స్థానంలో వస్తుంది.

    ఈ మార్పు వల్ల కారు మైలేజ్ పెరగడమే కాకుండా, డ్రైవింగ్ మరింత స్మూత్‌గా, ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది.

    వీటి లాంచ్​, లేటెస్ట్​ ఫీచర్స్​, ధర వంటి వివరాలపై రానున్న రోజుల్లో క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.

      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.

    News/News/Upcoming Sedans : సెడాన్ లవర్స్​కి పండగే- ఈ ఏడాదే హోండా సిటీతో పాటు మరో రెండు ఫేస్​లిఫ్ట్స్..
