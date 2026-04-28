Honda Cars : హోండా డబుల్ ధమాకా! 'సిటీ' ఫేస్లిఫ్ట్తో పాటు ప్రీమియం ఎస్యూవీ వచ్చేస్తున్నాయి..
Honda new cars : దిగ్గజ హోండా సంస్థ నుంచి ఇండియాలో రెండు కార్లు లాంచ్కు రెడీ అవుతున్నాయి. వాటిల్లో ఒకటి హోండా సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్. మరొకటి ప్రీమియం ఎస్యూవీ. వీటిపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలు, లాంచ్ డేట్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
భారత మార్కెట్లో సెడాన్, ఎస్యూవీ విభాగాల్లో తన స్థానాన్ని పదిలపరుచుకునేందుకు హోండా భారీ ప్రణాళికతో వస్తోంది. మే 22న జరగబోయే ఒక డబుల్ లాంచ్ ఈవెంట్ ద్వారా అటు మధ్యతరగతి వినియోగదారులను, ఇటు ప్రీమియం కార్లను కోరుకునే వారిని ఆకట్టుకోవాలని హోండా భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా బెస్ట్ సెల్లింగ్ హోండా సిటీకి ఫేస్లిఫ్ట్ వర్షెన్తో పాటు కొత్త ఎస్యూవీని తీసుకొస్తోంది. ఈ మోడల్స్పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
1. హోండా సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్..
ప్రస్తుతం సేల్స్లో ఉన్న ఐదో తరం హోండా సిటీకి ఇది రెండవ ఫేస్లిఫ్ట్. 2020లో లాంచ్ అయిన ఈ మోడల్, 2023లో మొదటిసారి అప్డేట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు 2026లో వస్తున్న ఈ మార్పులు ప్రధానంగా ఫీచర్లపై దృష్టి సారించాయి.
2026 హోండా సిటీలో విప్లవాత్మక మార్పులు లేకపోయినప్పటికీ, కారును మరింత స్టైలిష్గా మార్చేందుకు హోండా ప్రయత్నించింది.
బాహ్య రూపం: కొత్తగా డిజైన్ చేసిన ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ బంపర్లు, అప్డేటెడ్ ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, టెయిల్ ల్యాంప్స్ ఈ కారుకు సరికొత్త రూపాన్ని ఇస్తాయి.
అల్లాయ్ వీల్స్: కారు పక్క భాగంలో (పెద్దగా మార్పులు ఉండవు కానీ, కొత్త డిజైన్తో కూడిన అల్లాయ్ వీల్స్ ఈ సెడాన్కు స్పోర్టీ లుక్ను అందిస్తాయి.
హోండా సిటీ అంటేనే కంఫర్ట్కు మారుపేరు. ఈసారి ఫీచర్ల విషయంలో కూడా రాజీ పడకుండా ప్రత్యర్థులకు గట్టి పోటీ ఇచ్చేలా మార్పులు చేస్తున్నారు.
టెక్నాలజీ: ప్రస్తుతమున్న ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ కంటే పెద్దదైన టచ్స్క్రీన్, అప్డేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్, ఫుల్లీ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను ఇందులో ఆశించవచ్చు.
ప్రీమియం ఫీచర్లు: ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పవర్డ్ డ్రైవర్ సీట్, 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి ఫీచర్లు ఈ అప్డేట్లో చేరనున్నాయి.
భద్రత: హోండా సెన్సింగ్ (అడాస్) ఫీచర్లు మరింత మెరుగుపడనున్నాయి. అలాగే కొత్త రంగుల ఇంటీరియర్ థీమ్, ప్రీమియం అప్హోల్స్టరీ క్యాబిన్కు కొత్త కళను ఇస్తాయి
ఇంజిన్: మెకానికల్ పరంగా ఎటువంటి మార్పులు ఉండవు. 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ (121 బీహెచ్పీ), 1.5-లీటర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ (126 బీహెచ్పీ) ఇంజిన్లు యధాతథంగా కొనసాగుతాయి.
2. హోండా జెడ్ఆర్-వీ: కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్యూవీ?
మే 22న హోండా విడుదల చేయబోయే రెండొవ ఉత్పత్తిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. పరిశ్రమ వర్గాల అంచనా ప్రకారం, ఇది గ్లోబల్ మార్కెట్లో పాపులర్ అయిన జెడ్ఆర్-వీ ఎస్యూవీ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
పొజిషనింగ్: ఇది హోండా ఎలివేట్ కంటే పైన, కంపెనీ నుంచి వస్తున్న అత్యంత ఖరీదైన 'ఫ్లాగ్షిప్' వాహనంగా నిలువనుంది. దీనిని నేరుగా విదేశాల నుంచి దిగుమతి (సీబీయూ) చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
ధర, పోటీ: దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 40 లక్షల నుంచి రూ. 50 లక్షల మధ్య ఉండవచ్చు. ఇది వోక్స్వ్యాగన్ టైగన్, స్కోడా కోడియాక్ వంటి ప్రీమియం ఎస్యూవీలకు గట్టి పోటీనిస్తుంది.
డిజైన్: ఎలివేట్ మాదిరిగా బాక్సీ లుక్ కాకుండా, ఈ జెడ్ఆర్-వీ స్మూత్ కర్వ్లతో కూడిన 'క్రాస్ఓవర్' స్టైలింగ్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది పట్టణ ప్రాంత వినియోగదారులకు ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తుంది.
హోండా కార్స్ ఇండియా ఈ రెండు లాంచ్ల ద్వారా తన బ్రాండ్ ఇమేజ్ను మరింత మెరుగుపరుచుకోవాలని చూస్తోంది. ముఖ్యంగా సెడాన్ లవర్స్కు సిటీ అప్డేట్ ఊరటనిస్తే, ఎస్యూవీ ఫ్యాన్స్కు జెడ్ఆర్-వీ ఒక కొత్త లగ్జరీ ఆప్షన్గా మారనుంది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.