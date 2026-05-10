Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Electric bike : హోండా నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ బైక్- 130 కి.మీ రేంజ్​తో! ఇండియాలో లాంచ్​ ఎప్పుడు?

    Honda Electric bike : హోండా తన మొట్టమొదటి స్పోర్ట్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌సైకిల్ 'WN7'ను భారత్‌లో పేటెంట్ చేసింది. 600cc బైక్‌కు సమానమైన పవర్, ఫ్యూచరిస్టిక్ డిజైన్ మరియు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్లతో వస్తున్న ఈ బైక్ విశేషాలు ఇప్పుడు వాహన ప్రియులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

    Published on: May 10, 2026 11:21 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ హోండా.. ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌సైకిల్ విభాగంలో సంచలనం సృష్టించేందుకు సిద్ధమైంది. హోండా తన మొట్టమొదటి స్పోర్ట్స్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ 'డబ్ల్యూఎన్7' డిజైన్‌ను తాజాగా భారతదేశంలో పేటెంట్ చేసింది. 2024 నవంబర్‌లో ప్రదర్శించిన ‘హోండా ఈవీ ఫన్’ కాన్సెప్ట్ మోడల్‌కు ఇది ప్రొడక్షన్ వెర్షన్. ఎలక్ట్రిక్ బైక్ పేటెంట్ ఫైల్ కావడంతో, ఇది భారత మార్కెట్​లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందన్న ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.

    హోండా డబ్ల్యూఎన్​7
    హోండా డబ్ల్యూఎన్​7

    రోబోటిక్ డిజైన్.. అదిరిపోయే లుక్..

    హోండా డబ్ల్యూఎన్7 డిజైన్ పరంగా చాలా ఫ్యూచరిస్టిక్‌గా, షార్ప్ లుక్‌తో కనిపిస్తుంది.

    ముందు భాగం: ఈ హోండా ఎలక్ట్రిక్​ బైక్ ఫ్రంట్ ఫాసియా మినిమలిస్టిక్ రోబోటిక్ స్టైల్‌లో ఉంటుంది. నిలువుగా అమర్చిన హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, వెడల్పైన ఎల్​ఈడీ డీఆర్ఎ​ల్​లు దీనికి ప్రత్యేక ఆకర్షణను ఇస్తాయి.

    బాడీ: ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ లాంటి సెక్షన్ నుంచి ఫ్రేమ్ వరకు ఒకే పీస్‌లాగా ఉండే కవర్ దీనికి క్లీన్ లుక్ ఇస్తుంది. సింగిల్ పీస్ సీట్, మోనోకాక్ స్టైల్ సబ్‌ఫ్రేమ్, బార్-ఎండ్ సర్క్యులర్ మిర్రర్లు దీని స్పోర్టీ స్వభావాన్ని పెంచుతాయి.

    సింగిల్ సైడెడ్ స్వింగ్‌ఆర్మ్: కుడి వైపున ఉండే సింగిల్ సైడెడ్ స్వింగ్‌ఆర్మ్ వెనుక చక్రం, మిడ్-మోటార్ డ్రైవ్‌ను కలిగి ఉండి, బైక్‌కు ఒక ప్రీమియం లుక్‌ను ఇస్తుంది.

    600సీసీ బైక్‌తో పోటీపడే పర్ఫార్మెన్స్..

    హోండా డబ్ల్యూఎన్7 ఎలక్ట్రిక్ బైక్ కేవలం లుక్ పరంగానే కాదు, పర్ఫార్మెన్స్ పరంగానూ పవర్‌ఫుల్‌గా ఉంటుంది.

    పవర్: ఇందులో అమర్చిన ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 50.4 కేడబ్ల్యూ (సుమారు 67.5 బీహెచ్​పీ) పవర్‌ని, 100 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది ఒక 600సీసీ స్పోర్ట్స్ మోటార్‌సైకిల్ ఇచ్చే పవర్‌కు సమానం.

    బ్యాటరీ అండ్ రేంజ్: ఇందులో 9.3 కేడబ్ల్యూహెచ్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 130 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

    ఛార్జింగ్: ఈ బైక్ CCS2 ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే 20% నుంచి 80% వరకు ఛార్జింగ్ పూర్తి చేయవచ్చు. సాధారణ ఏసీ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా ఉంది.

    భారత్‌లో లాంచ్ అవుతుందా?

    యూకే మార్కెట్​లో ఈ హోండా డబ్ల్యూఎన్7 ధర జీబీపీ 12,999 (సుమారు రూ. 16.74 లక్షలు)గా ఉంది. భారత్‌లో పేటెంట్ పొందినప్పటికీ, ప్రస్తుతానికి హోండా డబ్ల్యూఎన్7 ఇక్కడ లాంచ్ అయ్యే అవకాశాలు తక్కువగానే కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఇదే సమయంలో పేటెంట్ పొందిన 'హోండా ఎయిర్‌బ్లేడ్' స్కూటర్ మాత్రం భారత మార్కెట్​లోకి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని పరిశ్రమ వర్గాల అంచనా. అయినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో ప్రీమియం ఈవీ మార్కెట్ పెరిగితే హోండా తన మనసు మార్చుకునే అవకాశం లేకపోలేదు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    News/News/Electric Bike : హోండా నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ బైక్- 130 కి.మీ రేంజ్​తో! ఇండియాలో లాంచ్​ ఎప్పుడు?
    News/News/Electric Bike : హోండా నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ బైక్- 130 కి.మీ రేంజ్​తో! ఇండియాలో లాంచ్​ ఎప్పుడు?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes