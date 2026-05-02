Best mileage bike : మధ్యతరగతి 'సూపర్' రైడ్.. ఈ హీరో బైక్ కొనేముందు ఈ 5 విషయాలు తెలుసుకోండి..
Hero Super Splendor : హీరో మోటోకార్ప్ తన ఐకానిక్ సూపర్ స్ల్పెండర్ను సరికొత్త 'ఎక్స్టెక్' అవతార్లో ప్రవేశపెట్టింది. అద్భుతమైన మైలేజీతో పాటు స్మార్ట్ ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక. ఈ బైక్ ప్రత్యేకతలు, ధర, ఇతర కీలక వివరాలు మీకోసం..
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు 'స్ల్పెండర్' అంటే కేవలం ఒక బైక్ మాత్రమే కాదు, అది ఒక నమ్మకం. దశాబ్దాలుగా నమ్మకానికి మారుపేరుగా నిలిచిన ఈ బ్రాండ్లో, హీరో మోటోకార్ప్ ఇప్పుడు 'సూపర్ స్ల్పెండర్ ఎక్స్టెక్' వెర్షన్ను తీసుకొచ్చింది. పాత కాలపు డిజైన్కు ఆధునిక హంగులను అద్ది, టెక్నాలజీని జోడించి ఈ బైక్ను తీర్చిదిద్దారు. మీరు ఒక మంచి 125సీసీ బైక్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, ఈ కొత్త ఎక్స్టెక్ మోడల్ గురించి మీరు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన ఐదు ముఖ్యమైన అంశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. మైలేజీలో రారాజు.. జేబుకు భారం లేని ప్రయాణం!
నేటి కాలంలో పెట్రోల్ ధరలు సామాన్యుడికి చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో అందరూ కోరుకునేది మెరుగైన మైలేజీ. హీరో సూపర్ స్ల్పెండర్ ఎక్స్టెక లీటరుకు సుమారు 68 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. 12 లీటర్ల కెపాసిటీ ఉన్న ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ వల్ల, ఒక్కసారి ఫుల్ ట్యాంక్ చేస్తే సుమారు 800 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చు. సిటీలో నిత్యం ఆఫీసులకు వెళ్లేవారికి, అప్పుడప్పుడు లాంగ్ రైడ్స్ చేసేవారికి ఇది ఒక వరం లాంటిది.
2. తిరుగులేని ఇంజిన్ పర్ఫార్మెన్స్..
ఈ బైక్లో 124.7 సీసీ, ఎయిర్ కూల్డ్, సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది 10.7 bhp పవర్, 10.6 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సాధారణంగా 125సీసీ విభాగంలోని చాలా బైక్లు 4-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తాయి, కానీ హీరో ఇందులో 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ను అందించింది. దీనివల్ల హైవేలపై ప్రయాణించేటప్పుడు ఇంజిన్ వైబ్రేషన్లు లేకుండా, ప్రయాణం చాలా స్మూత్గా సాగుతుంది.
3. మోడ్రన్ ఫీచర్ల మేళవింపు..
'ఎక్స్టెక్' అంటేనే టెక్నాలజీ. ఈ బైక్లో ఫుల్లీ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను ఏర్పాటు చేశారు. బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ ద్వారా మీ ఫోన్కు వచ్చే కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్స్ని నేరుగా బైక్ మీటరుపైనే చూడవచ్చు. అంతేకాకుండా, ప్రయాణంలో ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి వీలుగా యూఎస్బీ పోర్ట్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. రియల్ టైమ్ మైలేజీని చూపే ఫీచర్ డ్రైవర్కు ఎంత మైలేజీ వస్తుందో ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తుంది.
4. భద్రతకు పెద్దపీట: i3S టెక్నాలజీ..
ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ వద్ద బైక్ ఆపినప్పుడు పెట్రోల్ వృధా కాకుండా ఉండేందుకు హీరో ఇందులో i3S (Idle Stop Start System) టెక్నాలజీని వాడింది. క్లచ్ నొక్కగానే బైక్ మళ్లీ స్టార్ట్ అవుతుంది. భద్రత విషయానికి వస్తే.. సైడ్ స్టాండ్ వేసి ఉన్నప్పుడు ఇంజిన్ స్టార్ట్ అవ్వకుండా ఉండే 'సైడ్ స్టాండ్ ఇంజిన్ కట్ ఆఫ్' ఫీచర్ ఇందులో ఉంది. రాత్రి వేళ ప్రయాణాల్లో స్పష్టమైన విజన్ కోసం మెరుగైన ఎల్ఈడీ హెడ్ ల్యాంప్ను అమర్చారు.
5. వేరియంట్లు, ధర వివరాలు..
మార్కెట్లో ఈ బైక్ డ్రమ్ బ్రేక్, డిస్క్ బ్రేక్ అనే రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. వీటి ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు సుమారు రూ. 84,448 మరియు రూ. 88,044 మధ్య ఉన్నాయి. ఈ రెండింటి మధ్య ధర వ్యత్యాసం తక్కువగానే ఉన్నందున, మెరుగైన బ్రేకింగ్, భద్రత కోసం డిస్క్ బ్రేక్ వేరియంట్ను ఎంచుకోవడమే ఉత్తమమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.