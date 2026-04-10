    154 కి.మీ రేంజ్​తో రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ తొలి ఎలక్ట్రిక్​ బైక్​- బ్యాటరీ సబ్​స్క్రిప్షన్​తో తక్కువ ధరకే!

    Royal Enfield electric bike : భారత ఎలక్ట్రిక్​ వాహనాల సెగ్మెంట్​లోకి అడుగు పెడుతూ.. ఫ్లయింగ్​ ఫ్లీ సీ6 బైక్​ని లాంచ్​ చేసింది రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ సంస్థ. ఇందులో బ్యాటరీ సబ్​స్క్రిప్షన్​ని కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఈ-బైక్​ రేంజ్​, ఫీచర్స్​, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Apr 10, 2026 6:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    లెజెండరీ మోటార్‌సైకిల్ బ్రాండ్ రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ ఎట్టకేలకు ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది! తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ‘ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6’ని భారత మార్కెట్​లో గురువారం అధికారికంగా విడుదల చేసింది. వింటేజ్ లుక్‌తో పాటు అత్యాధునిక టెక్నాలజీ కలబోతగా వచ్చిన ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్.. ముఖ్యంగా నగరవాసులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందించారు.

    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ ఫ్లయింగ్​ ఫ్లీ సీ6 ఇదిగో..
    ఈ నేపథ్యంలో ఈ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ ఫ్లయింగ్​ ఫ్లీ సీ6 ధర, రేంజ్​ సహా పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ ఫ్లయింగ్​ ఫ్లీ సీ6- ధర, బుకింగ్స్..

    ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6 ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను రూ. 2.79 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. అయితే, కంపెనీ ప్రవేశపెట్టిన 'బ్యాటరీ యాజ్ ఏ సర్వీస్' (బీఏఏఎస్) ఆప్షన్‌ను ఎంచుకుంటే, దీనిని కేవలం రూ. 1.99 లక్షలకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

    ఈ బైక్ బుకింగ్స్ నేడు (ఏప్రిల్ 10, 2026) మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇక డెలివరీల విషయానికి వస్తే, మే చివరి నాటికి కస్టమర్ల చేతికి ఈ ఎలక్ట్రిక్ బుల్లెట్ అందనుంది.

    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ ఫ్లయింగ్​ ఫ్లీ సీ6- తేలికపాటి బరువు, క్లాసిక్ డిజైన్..

    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ అంటేనే భారీ, బరువు గల బైక్​లను తయారు చేస్తుంది అనే ముద్ర ఉంది. కానీ, ఈ సంస్థ నుంచి వచ్చిన తొలి ఎలక్ట్రిక్ బైక్​ మాత్రం కేవలం 124 కిలోల బరువును కలిగి, కంపెనీ చరిత్రలోనే అత్యంత తేలికపాటి బైక్‌గా నిలిచింది. దీని కోసం ఫోర్జ్డ్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్‌ను వాడారు.

    డిజైన్ పరంగా చూస్తే, పాతకాలపు 'గిర్డర్-స్టైల్' ఫ్రంట్ ఫోర్క్, రౌండ్ ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్, స్లిమ్ ట్యాంక్ వంటి ఫీచర్లు దీనికి రెట్రో లుక్‌ని ఇస్తున్నాయి. ఇది స్టార్మ్ బ్లాక్, ఫ్లీ గ్రీన్ అనే రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభించనుంది.

    కొత్త లుక్‌లో ఫోక్స్‌వ్యాగన్ టైగన్ ఫేస్‌లిఫ్ట్: 40కు పైగా ఫీచర్లు.. పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్

    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ ఫ్లయింగ్​ ఫ్లీ సీ6- పెర్ఫార్మెన్స్ అదరహో!

    వేగం, రేంజ్ విషయంలో రాజీ పడకుండా రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ ఈ ఎలక్ట్రిక్​ బైక్​ని తీర్చిదిద్దింది.

    రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 154 కిలోమీటర్ల దూరం (ఐడీసీ రేంజ్) ప్రయాణించవచ్చు.

    వేగం: సున్నా నుంచి 60 కి.మీ వేగాన్ని కేవలం 3.7 సెకన్లలో అందుకుంటుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 115 కి.మీ.

    బ్యాటరీ: ఇందులో 3.91 కేడబ్ల్యూహెచ్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీని అమర్చారు.

    ఛార్జింగ్: సాధారణ హోమ్ సాకెట్ ద్వారా కేవలం 65 నిమిషాల్లోనే 20% నుంచి 80% వరకు ఛార్జింగ్ పూర్తి చేసుకోవచ్చు.

    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ ఫ్లయింగ్​ ఫ్లీ సీ6- స్మార్ట్ ఫీచర్లు, హై-టెక్ సేఫ్టీ..

    ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్‌లో 3.5 ఇంచ్ రౌండ్ టీఎఫ్‌టీ టచ్‌స్క్రీన్ కన్సోల్ ఉంది. దీని ద్వారా నావిగేషన్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్స్ ఉపయోగించుకోవచ్చు. రైడర్ల సౌకర్యార్థం ఇందులో సిటీ, రెయిన్, హైవే, స్పోర్ట్, కస్టమ్ అనే 5 రైడింగ్ మోడ్స్ ఇచ్చారు.

    భద్రత విషయంలోనూ రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ వెనక్కి తగ్గలేదు. లీన్-సెన్సిటివ్ ఏబీఎస్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు మలుపుల్లో కూడా బైక్‌పై పూర్తి నియంత్రణను అందిస్తాయి. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ సొంతంగా అభివృద్ధి చేసిన వెహికల్ కంట్రోల్ యూనిట్ (వీసీయూ) ద్వారా ఈ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ ఫ్లయింగ్​ ఫ్లీ సీ6 థ్రోటల్ రెస్పాన్స్ మరింత స్మూత్‌గా ఉంటుంది.

    మరి మీరూ ఈ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ ఫ్లయింగ్​ ఫ్లీ సీ6 కొంటున్నారా?

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ధర ఎంత?

    ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6 అసలు ధర రూ. 2.79 లక్షలు. ఒకవేళ మీరు బ్యాటరీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ మోడల్ ఎంచుకుంటే రూ. 1.99 లక్షలకే లభిస్తుంది.

    2. ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళ్తుంది?

    కంపెనీ లెక్కల ప్రకారం, ఫుల్ ఛార్జ్‌పై ఈ బైక్ 154 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది.

    3. ఛార్జింగ్ కావడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?

    సాధారణ ఇంట్లో వాడే ప్లగ్ పాయింట్ ద్వారా 20% నుంచి 80% ఛార్జింగ్ కేవలం 65 నిమిషాల్లో పూర్తవుతుంది.

    4. బుకింగ్స్ ఎప్పుడు మొదలవుతాయి?

    ఏప్రిల్ 10, 2026 మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి బుకింగ్స్ ప్రారంభమవుతాయి. మే నెలాఖరు నుండి డెలివరీలు మొదలవుతాయి.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

