కొత్త లుక్లో ఫోక్స్వ్యాగన్ టైగన్ ఫేస్లిఫ్ట్: 40కు పైగా ఫీచర్లు.. పనోరమిక్ సన్రూఫ్
భారత మార్కెట్లో పట్టు పెంచుకునేందుకు ఫోక్స్వ్యాగన్ తన పాపులర్ ఎస్యూవీ 'టైగన్' ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను ఆవిష్కరించింది. అత్యాధునిక డిజైన్, సరికొత్త 8-స్పీడ్ గేర్బాక్స్, గూగుల్ ఏఐ అసిస్టెంట్ వంటి ఫీచర్లతో ఈ కారు సరికొత్తగా ముస్తాబైంది.
జర్మన్ దిగ్గజ కార్ల తయారీ సంస్థ ఫోక్స్వ్యాగన్ భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో తన ఉనికిని మరింత చాటుకునేందుకు సిద్ధమైంది. ఐదేళ్ల క్రితం 'ఇండియా 2.0' ప్రాజెక్టులో భాగంగా విడుదలైన 'టైగన్' ఎస్యూవీని ఇప్పుడు సరికొత్త హంగులతో 'ఫేస్లిఫ్ట్' వెర్షన్లో కంపెనీ ఆవిష్కరించింది. తన సోదర సంస్థ స్కోడా కుషాక్ తరహాలోనే, టైగన్ కూడా భారీ మార్పులకు లోనై వినియోగదారుల ముందుకు రాబోతోంది. ముఖ్యంగా హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్ వంటి దిగ్గజాలకు గట్టి పోటీనిచ్చేలా ఈ మోడల్ను తీర్చిదిద్దారు.
సరికొత్త డిజైన్: చూడగానే కట్టిపడేసేలా..
కొత్త టైగన్ ఫేస్లిఫ్ట్ బాహ్య రూపంలో గణనీయమైన మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. దీని ముందు భాగం (Front Fascia)లో పూర్తిగా రీవర్క్ చేశారు. హెడ్లైట్ల ఆకృతిని మార్చడంతో పాటు, ఫ్రంట్ బంపర్ను మరింత షార్ప్గా, స్పోర్టీగా డిజైన్ చేశారు. వోక్స్వ్యాగన్ గ్లోబల్ మోడల్ 'టైరాన్ ఆర్-లైన్' (Tayron R-Line) డిజైన్ ఫిలాసఫీని ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇక పక్క భాగంలో (Side Profile) కొత్త డిజైన్ కలిగిన అల్లాయ్ వీల్స్ కారుకు ఒక ప్రీమియం లుక్ను జోడించాయి.
మెకానికల్ మార్పులు: 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్
ఇంజన్ పరంగా చూస్తే, పాత వెర్షన్లో ఉన్న నమ్మకమైన ఇంజన్లనే కంపెనీ కొనసాగించింది.
- 1.0L TSI పెట్రోల్: ఇది 113 bhp పవర్, 178 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
- 1.5L TSI పెట్రోల్: ఇది 148 bhp పవర్, 250 Nm టార్క్ అందిస్తుంది.
అయితే, ఈసారి ప్రధాన మార్పు ట్రాన్స్మిషన్లో జరిగింది. 1.0 లీటర్ ఇంజన్ వేరియంట్లో ఉన్న 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ స్థానంలో ఇప్పుడు 8-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఇది డ్రైవింగ్ అనుభూతిని మరింత సాఫీగా మార్చడమే కాకుండా, మైలేజీపై కూడా సానుకూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఇక 1.5 లీటర్ ఇంజన్ యథావిధిగా 7-స్పీడ్ DSG గేర్బాక్స్తో లభిస్తుంది.
ఫీచర్ల జాతర: గూగుల్ ఏఐ అసిస్టెంట్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్
క్యాబిన్ లోపల అడుగుపెడితే టెక్నాలజీ పరంగా భారీ మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఇందులో 10.1 అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేశారు. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇందులో ఇన్-బిల్ట్గా గూగుల్ ఏఐ అసిస్టెంట్ (Google AI Assistant) సౌకర్యం ఉంది. దీనితో పాటు 10.25 అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ వంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి.
భారతీయ వినియోగదారులు ఎక్కువగా ఇష్టపడే పనోరమిక్ సన్రూఫ్ (Panoramic Sunroof) ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో హైలైట్గా నిలవనుంది. లోయర్ వేరియంట్లలో సింగిల్-పేన్ సన్రూఫ్ అందుబాటులో ఉండగా, టాప్ ఎండ్ వేరియంట్లలో పనోరమిక్ సన్రూఫ్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు.
భద్రతలో రాజీ లేదు: 5-స్టార్ రేటింగ్
ఫోక్స్వ్యాగన్ అంటేనే భద్రతకు మారుపేరు. గ్లోబల్ NCAP క్రాష్ టెస్టులో ఇప్పటికే 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ దక్కించుకున్న టైగన్, ఇప్పుడు 40కు పైగా భద్రతా ఫీచర్లతో వస్తోంది. 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, మల్టీ-కొలీజన్ బ్రేక్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC), ఫ్రంట్, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్ల వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. భారతీయ రోడ్లపై ప్రయాణించే కుటుంబాలకు ఇది అత్యంత సురక్షితమైన ఎస్యూవీలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. కొత్త టైగన్ ఫేస్లిఫ్ట్లో జరిగిన అతిపెద్ద మెకానికల్ మార్పు ఏమిటి?
1.0 లీటర్ TSI ఇంజన్ వేరియంట్లో ఉన్న 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ స్థానంలో సరికొత్త 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ను ప్రవేశపెట్టడం ఈ ఫేస్లిఫ్ట్లో జరిగిన ప్రధాన మార్పు.
2. ఇందులో సన్రూఫ్ సౌకర్యం ఉందా?
అవును, టైగన్ ఫేస్లిఫ్ట్లో సన్రూఫ్ను స్టాండర్డ్ ఫీచర్గా అందించారు. టాప్-స్పెక్ వేరియంట్లలో విశాలమైన పనోరమిక్ సన్రూఫ్ లభిస్తుంది.
3. సేఫ్టీ విషయంలో ఈ కారు ఎంతవరకు నమ్మదగినది?
ఫోక్స్వ్యాగన్ టైగన్ గ్లోబల్ NCAP క్రాష్ టెస్టులో 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను పొందింది. ఇందులో 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు మరియు ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ వంటి 40కి పైగా భద్రతా ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
4. కొత్త టైగన్ మార్కెట్లోకి ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుంది?
ప్రస్తుతం కంపెనీ ఈ కారును కేవలం ఆవిష్కరించింది. త్వరలోనే దీని ధరలను ప్రకటించి, భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విక్రయించనున్నారు.
|Volkswagen Taigun facelift: Key specifications
|Engine
|1.0L TSI turbo-petrol / 1.5L TSI turbo-petrol
|Transmission
|8-speed TC AT / 7-speed DSG
|Power
|113 bhp / 148 bhp
|Torque
|178 Nm / 250 Nm
