Electric bike : రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తొలి ఎలక్ట్రిక్ బైక్- రెండు రోజుల్లో లాంచ్, రేంజ్ ఎంతంటే..
Royal Enfield Flying Flea C6 : రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తొలి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6 ఇండియాలో ఏప్రిల్ 10న లాంచ్కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ రేంజ్, ఫీచర్లు సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
గంభీరమైన ఇంజిన్ శబ్దంతో భారత రోడ్లపై దశాబ్దాలుగా రారాజుగా వెలుగుతున్న రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్.. ఇప్పుడు నిశ్శబ్ద విప్లవానికి తెరలేపింది! తన మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్ ‘ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6’ ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసేందుకు సర్వం సిద్ధం చేసింది. మరో రెండు రోజుల్లో (ఏప్రిల్ 10) ఈ బైక్కి సంబంధించిన ధరలను ప్రకటించడంతో పాటు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన షోరూమ్ను కూడా సంస్థ ప్రారంభించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నుంచి వస్తున్న ఈ తొలి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ విశేషాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6- చరిత్ర నుంచి స్ఫూర్తి.. ఆధునిక సాంకేతికత
రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో వాడిన అసలైన 'ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ' మోడల్ ఆధారంగా ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఈ-బైక్ని రూపొందించారు. ఇది చూడటానికి ఎంతో క్లాసిక్గా ఉన్నా, లోపల మాత్రం అత్యంత శక్తివంతమైన ఎలక్ట్రిక్ టెక్నాలజీని కలిగి ఉంది. నగరాల్లో రోజువారీ ప్రయాణాలకు అత్యంత అనువుగా ఉండేలా దీనిని తక్కువ బరువుతో డిజైన్ చేశారు.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6- పర్ఫార్మెన్స్, బ్యాటరీ సామర్థ్యం..
బ్యాటరీ: ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6లో 3.91 కేడబ్ల్యూహెచ్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. దీనికి మెగ్నీషియం అల్లాయ్ కేసింగ్ అందించడం వల్ల బ్యాటరీ వేడెక్కకుండా ఉంటుంది.
పవర్: 20.65 హెచ్పీ పవర్ని, 60 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే మోటార్ను ఇందులో వాడారు.
వేగం: ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ గరిష్టంగా గంటకు 115 కి.మీ. వేగంతో ప్రయాణించగలదు. కేవలం 3.7 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 60 కి.మీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది.
రేంజ్: ఒక్కసారి పూర్తిస్థాయిలో ఛార్జ్ చేస్తే 154 కి.మీ. (ఐడీసీ రేంజ్) దూరం ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6- ఛార్జింగ్ వివరాలు..
ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6 బైక్ ఛార్జింగ్ కూడా చాలా వేగంగా అవుతుంది. సాధారణ పరిస్థితుల్లో సుమారు 2 గంటల 16 నిమిషాల్లో 0 నుంచి 100 శాతం ఛార్జింగ్ పూర్తవుతుంది. కేవలం 65 నిమిషాల్లోనే 20 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6- అదిరిపోయే ఫీచర్లు.. హైటెక్ టెక్నాలజీ
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఈ బైక్లో భద్రతకు పెద్దపీట వేసింది.
అడ్వాన్స్డ్ బ్రేకింగ్: డ్యూయల్ ఛానల్ ఏబీఎస్తో పాటు మలుపుల్లో కూడా సురక్షితంగా ఉండేలా ‘లీన్-యాంగిల్ సెన్సిటివ్ ఏబీఎస్’, 'ట్రాక్షన్ కంట్రోల్' ఫీచర్లను అందించారు.
టెక్నాలజీ: 3.5- ఇంచ్ కలర్ టీఎఫ్టీ టచ్ డిస్ప్లే, యూఎస్బీ-సీ ఛార్జర్, వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా ఉన్నాయి.
బరువు: ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ బరువు కేవలం 124 కిలోలు మాత్రమే. దీనివల్ల ట్రాఫిక్లో బైక్ను నడపడం చాలా సులభం అవుతుంది.
డిజైన్: ముందు వైపు గిర్డర్ లింకేజ్ సస్పెన్షన్, వెనుక మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ ఉన్నాయి. 19-ఇంచ్ ట్యూబ్లెస్ టైర్లు బైక్కు ఒక ప్రత్యేకమైన రూపాన్ని ఇస్తాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-
1. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6 రేంజ్ ఎంత?
ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఈ బైక్ 154 కిలోమీటర్ల దూరం (ఐడీసీ అంచనా ప్రకారం) ప్రయాణిస్తుంది.
2. ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ బరువు ఎంత?
ఇది కేవలం 124 కిలోల బరువు మాత్రమే ఉంటుంది. దీనివల్ల నగరాల్లో డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా తేలికగా అనిపిస్తుంది.
3. బ్యాటరీ పూర్తి ఛార్జ్ అవ్వడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?
స్టాండర్డ్ ఛార్జర్తో 0 నుంచి 100 శాతం ఛార్జింగ్ కావడానికి సుమారు 2 గంటల 16 నిమిషాల సమయం పడుతుంది.
4. ఇందులో ఏవైనా ప్రత్యేక సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయా?
అవును. ఇందులో లీన్-యాంగిల్ సెన్సిటివ్ ఏబీఎస్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, టిప్-ఓవర్ అలర్ట్ (బైక్ కింద పడితే అలర్ట్ ఇచ్చే సిస్టమ్), లొకేషన్ షేరింగ్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
