    Electric bike : రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ తొలి ఎలక్ట్రిక్​ బైక్​- రెండు రోజుల్లో లాంచ్, రేంజ్​ ఎంతంటే..

    Royal Enfield Flying Flea C6 : రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ తొలి ఎలక్ట్రిక్​ బైక్​ ఫ్లయింగ్​ ఫ్లీ సీ6 ఇండియాలో ఏప్రిల్​ 10న లాంచ్​కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్​ రేంజ్​, ఫీచర్లు సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Apr 08, 2026 4:10 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గంభీరమైన ఇంజిన్ శబ్దంతో భారత రోడ్లపై దశాబ్దాలుగా రారాజుగా వెలుగుతున్న రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్​.. ఇప్పుడు నిశ్శబ్ద విప్లవానికి తెరలేపింది! తన మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్ ‘ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6’ ను మార్కెట్​లోకి విడుదల చేసేందుకు సర్వం సిద్ధం చేసింది. మరో రెండు రోజుల్లో (ఏప్రిల్​ 10) ఈ బైక్​కి సంబంధించిన ధరలను ప్రకటించడంతో పాటు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన షోరూమ్‌ను కూడా సంస్థ ప్రారంభించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ నుంచి వస్తున్న ఈ తొలి ఎలక్ట్రిక్​ బైక్​ విశేషాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ తొలి ఎలక్ట్రిక్​ బైక్​ ఇదే..
    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ ఫ్లయింగ్​ ఫ్లీ సీ6- చరిత్ర నుంచి స్ఫూర్తి.. ఆధునిక సాంకేతికత

    రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో వాడిన అసలైన 'ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ' మోడల్ ఆధారంగా ఈ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ ఈ-బైక్​ని రూపొందించారు. ఇది చూడటానికి ఎంతో క్లాసిక్‌గా ఉన్నా, లోపల మాత్రం అత్యంత శక్తివంతమైన ఎలక్ట్రిక్ టెక్నాలజీని కలిగి ఉంది. నగరాల్లో రోజువారీ ప్రయాణాలకు అత్యంత అనువుగా ఉండేలా దీనిని తక్కువ బరువుతో డిజైన్ చేశారు.

    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ ఫ్లయింగ్​ ఫ్లీ సీ6- పర్ఫార్మెన్స్, బ్యాటరీ సామర్థ్యం..

    బ్యాటరీ: ఈ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ ఫ్లయింగ్​ ఫ్లీ సీ6లో 3.91 కేడబ్ల్యూహెచ్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. దీనికి మెగ్నీషియం అల్లాయ్ కేసింగ్ అందించడం వల్ల బ్యాటరీ వేడెక్కకుండా ఉంటుంది.

    పవర్: 20.65 హెచ్​పీ పవర్​ని, 60 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేసే మోటార్‌ను ఇందులో వాడారు.

    వేగం: ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ గరిష్టంగా గంటకు 115 కి.మీ. వేగంతో ప్రయాణించగలదు. కేవలం 3.7 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 60 కి.మీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది.

    రేంజ్: ఒక్కసారి పూర్తిస్థాయిలో ఛార్జ్ చేస్తే 154 కి.మీ. (ఐడీసీ రేంజ్) దూరం ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది.

    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ ఫ్లయింగ్​ ఫ్లీ సీ6- ఛార్జింగ్ వివరాలు..

    ఈ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ ఫ్లయింగ్​ ఫ్లీ సీ6 బైక్ ఛార్జింగ్ కూడా చాలా వేగంగా అవుతుంది. సాధారణ పరిస్థితుల్లో సుమారు 2 గంటల 16 నిమిషాల్లో 0 నుంచి 100 శాతం ఛార్జింగ్ పూర్తవుతుంది. కేవలం 65 నిమిషాల్లోనే 20 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ ఫ్లయింగ్​ ఫ్లీ సీ6- అదిరిపోయే ఫీచర్లు.. హైటెక్ టెక్నాలజీ

    రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్ ఈ బైక్‌లో భద్రతకు పెద్దపీట వేసింది.

    అడ్వాన్స్‌డ్ బ్రేకింగ్: డ్యూయల్ ఛానల్ ఏబీఎస్​తో పాటు మలుపుల్లో కూడా సురక్షితంగా ఉండేలా ‘లీన్-యాంగిల్ సెన్సిటివ్ ఏబీఎస్’, 'ట్రాక్షన్ కంట్రోల్' ఫీచర్లను అందించారు.

    టెక్నాలజీ: 3.5- ఇంచ్ కలర్ టీఎఫ్​టీ టచ్ డిస్‌ప్లే, యూఎస్బీ-సీ ఛార్జర్, వైర్‌లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా ఉన్నాయి.

    బరువు: ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ బరువు కేవలం 124 కిలోలు మాత్రమే. దీనివల్ల ట్రాఫిక్‌లో బైక్‌ను నడపడం చాలా సులభం అవుతుంది.

    డిజైన్: ముందు వైపు గిర్డర్ లింకేజ్ సస్పెన్షన్, వెనుక మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ ఉన్నాయి. 19-ఇంచ్ ట్యూబ్‌లెస్ టైర్లు బైక్‌కు ఒక ప్రత్యేకమైన రూపాన్ని ఇస్తాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్​ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సీ6 రేంజ్ ఎంత?

    ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఈ బైక్ 154 కిలోమీటర్ల దూరం (ఐడీసీ అంచనా ప్రకారం) ప్రయాణిస్తుంది.

    2. ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ బరువు ఎంత?

    ఇది కేవలం 124 కిలోల బరువు మాత్రమే ఉంటుంది. దీనివల్ల నగరాల్లో డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా తేలికగా అనిపిస్తుంది.

    3. బ్యాటరీ పూర్తి ఛార్జ్ అవ్వడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?

    స్టాండర్డ్ ఛార్జర్‌తో 0 నుంచి 100 శాతం ఛార్జింగ్ కావడానికి సుమారు 2 గంటల 16 నిమిషాల సమయం పడుతుంది.

    4. ఇందులో ఏవైనా ప్రత్యేక సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయా?

    అవును. ఇందులో లీన్-యాంగిల్ సెన్సిటివ్ ఏబీఎస్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, టిప్-ఓవర్ అలర్ట్ (బైక్ కింద పడితే అలర్ట్ ఇచ్చే సిస్టమ్), లొకేషన్ షేరింగ్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/News/Electric Bike : రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ తొలి ఎలక్ట్రిక్​ బైక్​- రెండు రోజుల్లో లాంచ్, రేంజ్​ ఎంతంటే..
