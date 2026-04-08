    BSA scrambler 650 : రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బైక్​కి పోటీగా బీఎస్​ఏ స్క్రాంబ్లర్​ 650- లాంచ్​ డేట్​ ఇదే!

    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ బేర్​ 650కి గట్టి పోటీని ఇచ్చే బీఎస్​ఈ స్క్రాంబ్లర్​ 650 ఇండియా లాంచ్​ డేట్​ ఫిక్స్​ అయినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ బైక్​ ఫీచర్స్​, ధరతో పాటు ఇప్పటివరకు అందుబాటులో ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Apr 08, 2026 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    జావా, యెజ్డీ, బీఎస్ఏ వంటి ఐకానిక్ మోటార్‌సైకిల్ బ్రాండ్‌లను భారతీయులకు తిరిగి పరిచయం చేసిన మహీంద్రా బ్యాక్డ్ సంస్థ ‘క్లాసిక్ లెజెండ్స్’.. ఇప్పుడు బీఎస్​ఏ లైనప్‌ను మరింత విస్తరించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. స్క్రాంబ్లర్ శైలిలో కొత్త మోటార్‌సైకిల్‌ను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు గత కొంతకాలంగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇక ఇప్పుడు బీఎస్​ఏ స్క్రాంబ్లర్ 650 బైక్​ ఇండియా లాంచ్​ డేట్ ఫిక్స్​ అయ్యిందని తెలుస్తోంది. ఇది​ ఏప్రిల్ 23, 2026న భారత మార్కెట్​లో అడుగుపెట్టనుందని సమాచారం.

    బీఎస్​ఏ స్క్రాంబ్లర్​ 650..
    గోల్డ్ స్టార్ 650 ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై ఆధారితం..

    అంచనాల ప్రకారం.. ఈ కొత్త స్క్రాంబ్లర్ 650 మోటార్‌సైకిల్ ఇప్పటికే మార్కెట్​లో ఉన్న గోల్డ్ స్టార్ 650 ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. లాంచ్ అయిన తర్వాత, ఇది మిడిల్ వెయిట్ స్క్రాంబ్లర్ విభాగంలో రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బేర్ 650తో నేరుగా తలపడనుంది. గతేడాది జులైలో యూకేలో జరిగిన గ్లోబల్ ఈవెంట్‌లో ఈ బైక్​ని సంస్థ ఆవిష్కరించింది.

    బీఎస్​ఏ స్క్రాంబ్లర్​ 650- డిజైన్, స్టైలింగ్..

    బీఎస్​ఏ స్క్రాంబ్లర్ 650 ‘నియో-రెట్రో స్క్రాంబ్లర్’ థీమ్‌తో చాలా పవర్‌ఫుల్, రగ్గడ్ లుక్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీని డిజైన్ ముఖ్యాంశాలు ఇవే:

    హై-మౌంటెడ్ ఫ్రంట్ మడ్‌గార్డ్: ఎత్తుగా అమర్చిన ముందు వైపు మడ్‌గార్డ్.

    సింగిల్ పీస్ సీటు: ఫ్లాట్ డిజైన్‌తో కూడిన సింగిల్ పీస్ సీటు.

    హ్యాండిల్‌బార్: తిన్నగా ఉండే అప్‌రైట్ హ్యాండిల్‌బార్.

    లైటింగ్: రౌండ్ ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్, దానికి అదనంగా రక్షణ గ్రిల్ (ఆప్షనల్).

    గ్రాఫిక్స్: సైడ్ ప్యానెల్‌పై ఆకట్టుకునే '65' గ్రాఫిక్స్, అడ్వెంచర్ ప్రేరిత ఫినిషింగ్.

    బీఎస్​ఏ స్క్రాంబ్లర్​ 650- ఇంజిన్, పర్ఫార్మెన్స్​..

    బీఎస్​ఏ స్క్రాంబ్లర్ 650 బైక్​లో 652సీసీ లిక్విడ్-కూల్డ్, సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజిన్‌ను అమర్చారు.

    పవర్: ఇది సుమారుగా 46 బీహెచ్​పీ పవర్​ని, 55 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    గేర్‌బాక్స్: దీనికి 5-స్పీడ్ ట్రాన్స్‌మిషన్ జత చేసి ఉంటుంది.

    ఎగ్జాస్ట్: ఈ బైక్​ ఎగ్జాస్ట్ కానస్టర్‌ను రీడిజైన్ చేశారు. దీనివల్ల గంభీరమైన 'డీపర్ ఎగ్జాస్ట్ నోట్' వస్తుందని సమాచారం.

    బీఎస్​ఏ స్క్రాంబ్లర్​ 650- చాసిస్, టైర్లు..

    స్క్రాంబ్లర్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇందులో బలమైన చక్రాలను అందించారు.

    వీల్స్: ముందు వైపు 19- ఇంచ్, వెనుక వైపు 17- ఇంచ్ స్పోక్ వీల్ సెటప్ ఉంది.

    టైర్లు: వీటికి పిరెల్లి స్కార్పియన్ ర్యాలీ ఎస్​టీఆర్ టైర్లను వాడారు.

    సబ్-ఫ్రేమ్: వెనుక భాగంలో సన్నగా ఉండేలా సవరించిన సబ్-ఫ్రేమ్‌ను ఉపయోగించారు.

    బీఎస్​ఏ స్క్రాంబ్లర్​ 650- ధర, పోటీ..

    ఈ బైక్ ధర రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బేర్ 650 కంటే తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బేర్ 650 ధర రూ. 3.75 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. బీఎస్​ఏ తన స్క్రాంబ్లర్‌ను మరింత తక్కువ ధరకే ఆఫర్ చేయడం ద్వారా మార్కెట్​లో బలమైన పోటీనివ్వాలని భావిస్తోంది.

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. BSA స్క్రాంబ్లర్ 650 భారతదేశంలో ఎప్పుడు విడుదల అవుతుంది?

    ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, ఈ మోటార్‌సైకిల్ ఏప్రిల్ 23, 2026న అధికారికంగా భారత మార్కెట్​లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

    2. BSA స్క్రాంబ్లర్ 650 ఏయే బైక్లకు పోటీనిస్తుంది?

    ఇది ప్రధానంగా మిడిల్ వెయిట్ స్క్రాంబ్లర్ విభాగంలోని రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బేర్ 650 మోటార్‌సైకిల్‌కు గట్టి పోటీనిస్తుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/News/BSA Scrambler 650 : రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బైక్​కి పోటీగా బీఎస్​ఏ స్క్రాంబ్లర్​ 650- లాంచ్​ డేట్​ ఇదే!
