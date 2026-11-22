ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
8వ వేతన సంఘం: బేసిక్ పేలో 50% డీఏ విలీనంతో జీతాలు పెరుగుతాయా?
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఖరారుకు ముందే బేసిక్ పే, పెన్షన్లలో 50% డీఏ విలీనం చేయాలని బీపీఎంఎస్ 8వ వేతన సంఘాన్ని కోరింది. ఈ ప్రతిపాదనకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపితే ఉద్యోగుల ప్రాథమిక వేతనం 31.5% వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇది ఇంకా ప్రతిపాదన దశలోనే ఉంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) కింద సవరించిన వేతనాల ప్రారంభ స్థాయి భారీగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న కరువు భత్యంలో (డీఏ) 50 శాతాన్ని ప్రాథమిక వేతనం (బేసిక్ పే), పెన్షన్లలో విలీనం చేయాలనే కొత్త ప్రతిపాదన తెరపైకి వచ్చింది. రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ గుర్తింపు పొందిన అఖిల భారత రక్షణ రంగ కార్మిక సమాఖ్య 'భారతీయ ప్రతిరక్ష మజ్దూర్ సంఘ్' (బీపీఎంఎస్) ఈ మేరకు వేతన సంఘానికి వినతిపత్రం సమర్పించింది.
కొత్త వేతన, పెన్షన్ నిర్మాణాలను కమిషన్ ఖరారు చేయడానికి ముందే ఈ విలీన ప్రక్రియను ఒక ప్రత్యేక దశగా పూర్తి చేయాలని బీపీఎంఎస్ కోరింది. వేతన సంఘంతో జరిగిన రెండో విడత చర్చల సందర్భంగా 2026 నవంబర్ 18న ఈ ప్రతిపాదనను సంఘం ముందుంచింది. వేతన సవరణలో కీలకమైన 'ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్'ను ప్రస్తుతం ఉన్న బేసిక్ పేపై వర్తింపజేస్తారు. అందువల్ల, ముందుగా డీఏను బేసిక్ పేలో కలిపితే, పెరిగిన ప్రాథమిక వేతనంపై ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లెక్కిస్తారు. ఫలితంగా ఉద్యోగుల కొత్త జీతాల ప్రారంభ మొత్తం గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
బేసిక్ పేపై డీఏ విలీన ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
ఈ ప్రతిపాదన అమలైతే వేతనంలో మార్పు ఎలా ఉంటుందో ఒక ఉదాహరణ ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు. 'పే లెవల్ 6'లో ఉన్న ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ప్రస్తుతం నెలకు ₹44,900 బేసిక్ పే పొందుతున్నారనుకుందాం. అక్టోబర్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం 3% డీఏ పెంచడంతో, 2026 జులై 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన తాజా డీఏ రేటు 63 శాతానికి చేరింది. దీని ప్రకారం ఆ ఉద్యోగికి నెలకు ₹28,287 డీఏ అందుతోంది.
ఒకవేళ ఈ డీఏలో 50 శాతం, అంటే సుమారు ₹14,144 మొత్తాన్ని బేసిక్ పేలో విలీనం చేస్తే, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వర్తింపజేయకముందే ఆ ఉద్యోగి సవరించిన బేసిక్ పే ప్రాతిపదిక ₹59,044కు చేరుతుంది. అంటే ప్రస్తుత బేసిక్ పేతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 31.5% పెరుగుదల అన్నమాట. అయితే, ఇది బీపీఎంఎస్ సూచించిన విధానాన్ని వివరించే ఒక నమూనా లెక్క మాత్రమే. ఇది ఖరారైన జీతాల పెంపు కాదు. వేతన సంఘం చేసే సిఫార్సులు, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకునే తుది నిర్ణయంపైనే అసలు ప్రయోజనం ఆధారపడి ఉంటుంది.
వేతన సవరణకు ముందే విలీనం ఎందుకు కోరుతున్నారు?
ద్రవ్యోల్బణం నుంచి ఉద్యోగులకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు కేంద్రం ఏటా రెండుసార్లు డీఏను సవరిస్తుంది. దీనిని బేసిక్ పేలో శాతంగా లెక్కిస్తారు. డీఏ పెరుగుతున్న కొద్దీ అందులో కొంత భాగాన్ని బేసిక్ పేలో విలీనం చేయడం వల్ల వేతన ప్రాతిపదికకు అర్థవంతమైన పెరుగుదల లభిస్తుందని ఉద్యోగ సంఘాలు వాదిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే అనేక ఇతర భత్యాలు, పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలను బేసిక్ పే ఆధారంగానే లెక్కిస్తారు.
సవరించిన వేతన నిర్మాణంలో డీఏ విలీనాన్ని పరోక్షంగా కలపకుండా, వేతన సవరణకు ముందే విడిగా విలీనం చేయాలని బీపీఎంఎస్ పట్టుబడుతోంది. గత వేతన సంఘాలు డీఏను ఎలా పరిగణనలోకి తీసుకున్నాయనే పాత చర్చను ఈ డిమాండ్ మళ్లీ తెరపైకి తెచ్చింది. 7వ వేతన సంఘం 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను సిఫార్సు చేసినప్పుడు, 2016 జనవరి 1 నాటికి 125% డీఏను బేసిక్ పేలో విలీనం చేసినట్లుగా అందులోనే అంతర్గతంగా కలిపి లెక్కించింది. అంతేతప్ప, వేతన సవరణకు ముందు ప్రత్యేకంగా 50% డీఏ విలీనాన్ని అమలు చేయలేదు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలుపుతుందా?
ప్రస్తుతానికి ఈ తాజా డిమాండ్పై కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ఆమోదం లభించలేదు. ప్రస్తుతం ఉన్న డీఏను బేసిక్ పేలో విలీనం చేసే ప్రతిపాదన ఏదీ పరిశీలనలో లేదని 2025 డిసెంబర్ 1న లోక్సభకు ఇచ్చిన లిఖితపూర్వక సమాధానంలో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ స్పష్టం చేసింది. జీవన వ్యయంలో మార్పులకు అనుగుణంగా, అఖిల భారత పారిశ్రామిక కార్మికుల వినియోగదారుల ధరల సూచీ ఆధారంగా ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి డీఏ, కరువు భృతి (డీఆర్) సవరిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం వివరించింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం 2025 నవంబర్ 3న 8వ కేంద్ర వేతన సంఘాన్ని అధికారికంగా ఏర్పాటు చేసింది. అర్హులైన కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీతాలు, భత్యాలు, పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలపై తన సిఫార్సులను సమర్పించడానికి ఈ కమిషన్కు 18 నెలల గడువు ఉంది. వేతన సంఘం తన నివేదికను సమర్పించి, కేంద్ర ప్రభుత్వం దానిని ఆమోదించే వరకు ఈ 50% డీఏ విలీనం కేవలం ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్గానే కొనసాగుతుంది తప్ప, కచ్చితమైన వేతన పెంపుగా పరిగణించలేము.