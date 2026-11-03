8వ వేతన సంఘం బకాయిలు: ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులకు ఎంత అందుతుంది?
8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల అమలు ఆలస్యమైతే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులకు బకాయిలు (ఎరియర్లు) ఎలా లభిస్తాయో స్పష్టమైన విశ్లేషణ. 2026 జనవరి 1 ప్రామాణికంగా చెల్లించనున్న ఈ ఎరియర్ల లెక్కల సమగ్ర సమాచారం.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) పనులు వేగవంతమయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఉద్యోగ సంఘాలు, పింఛనుదారుల సంఘాలు, ఇతర వాటాదారులతో వేతన సంఘం సంప్రదింపుల ప్రక్రియ కొనసాగిస్తోంది. వచ్చే ఏడాది మే నాటికి ఈ కమిషన్ తన నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించాల్సి ఉంది. అయితే, ఈ కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయాల అమలులో జాప్యం జరిగితే ఉద్యోగులకు భారీగా బకాయిలు (ఎరియర్లు) లభించే అవకాశం ఉంది.
కమిటీ సభ్యులు, కీలక బాధ్యతలు
ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం తన ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు, పింఛన్లు, ఇతర లబ్ధిని సమీక్షించేందుకు వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గతేడాది ఈ 8వ వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయగా, నవంబర్లో దీని నిబంధనావళిని (Terms of Reference) విడుదల చేశారు.
- అధ్యక్షురాలు: సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్
- సభ్య కార్యదర్శి: మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి పంకజ్ జైన్
- సభ్యుడు: ప్రధాని ఆర్థిక సలహా మండలి సభ్యుడు, ఫైనాన్స్ ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్
ఈ కమిషన్ ఉద్యోగుల వేతన నిర్మాణం (Pay Matrix), కరువు భత్యం (DA), డియర్నెస్ రిలీఫ్ (DR), ఇంటి అద్దె భత్యం (HRA), పదోన్నతులు, ఇతర లబ్ధిని సమగ్రంగా పరిశీలించి ప్రభుత్వానికి నివేదిక అందజేస్తుంది. ఈ నిర్ణయాల వల్ల దాదాపు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 65 లక్షల మంది పింఛనుదారులు (రక్షణ, రైల్వే విభాగాలు సహా) మొత్తంగా కోటి మందికి పైగా లబ్ధి పొందనున్నారు.
ఎరియర్లు ఎలా లెక్కిస్తారు?
8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల అమలుకు ప్రామాణిక తేదీ 2026 జనవరి 1గా నిర్దేశించారు. కాబట్టి సిఫార్సులు ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చినా, 2026 జనవరి 1 నుంచే పెంపు వర్తిస్తుంది. సవరించిన జీతాలు అమల్లోకి వచ్చే వరకు మధ్యలో ఉన్న కాలాన్ని బకాయిలుగా (Arrears) పరిగణించి చెల్లిస్తారు.
క్లియర్ ట్యాక్స్ (Clear Tax) నివేదిక ప్రకారం, కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసే తుది నోటిఫికేషన్పైనే ఎరియర్ల అర్హత, మొత్తం ఆధారపడి ఉంటాయి. ఒకవేళ సిఫార్సుల అమలు 12 నుంచి 18 నెలలు ఆలస్యమైతే, సవరించిన జీతాల బకాయిలు భారీగా పెరిగి రూ.1 లక్ష లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తంలో లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగి పే లెవెల్, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, అలవెన్సుల ఆధారంగా ఈ మొత్తం మారుతుంది.
పే మ్యాట్రిక్స్ లెవెల్ ఎక్కువగా ఉన్న ఉద్యోగులకు, ఆలస్యం పెరిగే కొద్దీ దక్కే ఎరియర్ల మొత్తం కూడా పెరుగుతుంది. అయితే బకాయిల చెల్లింపు అనేది ప్రభుత్వం విడుదల చేసే తుది మార్గదర్శకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది.
నివేదిక సమర్పణ.. అమలు కాలక్రమం
కమిషన్ ఏర్పాటు చేసిన నాటి నుంచి 18 నెలల్లోగా నివేదిక సమర్పించాలని నిబంధనావళి స్పష్టం చేస్తోంది. దీని ప్రకారం 2027 మే నాటికి నివేదికను సమర్పించడం తుది గడువు.
వేతన సంఘం నివేదిక ఇచ్చినా, ప్రభుత్వం దానిని పూర్తిగా అమల్లోకి తీసుకురావడానికి మరో రెండు నుంచి మూడేళ్ల సమయం పట్టవచ్చు. అంటే 2027లో సిఫార్సులు వచ్చినా, క్షేత్రస్థాయిలో పూర్తిస్థాయి అమలు 2029 లేదా 2030 నాటికి పూర్తయ్యే అవకాశముంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More