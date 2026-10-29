8వ వేతన సంఘం: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఊరటనిచ్చే 3 కీలక డిమాండ్లు
8వ వేతన సంఘం ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగ, పెన్షనర్ల సంఘాలు 3 ప్రధాన డిమాండ్లను ఉంచాయి. డీఏ పెంపు, పన్ను మినహాయింపులపై వీరు కోరిన మార్పులు అమలులోకి వస్తే జీతాలు, పెన్షన్ల స్వరూపమే మారనుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, విశ్రాంత ఉద్యోగుల (పెన్షనర్లు) ఆర్థిక భవిష్యత్తును నిర్ణయించే 8వ వేతన సంఘం తన పనిని శరవేగంగా కొనసాగిస్తోంది. జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ నాయకత్వంలో 2025 నవంబర్ 3న ఏర్పాటైన ఈ మూడంచెల కమిషన్కు నివేదిక సమర్పించేందుకు 18 నెలల వ్యవధి ఉంది. ఇప్పటికే ఢిల్లీ, పశ్చిమ బెంగాల్, లడఖ్, ఉత్తరప్రదేశ్, బెంగళూరు, ముంబై వంటి ప్రాంతాల్లో వివిధ భాగస్వామ్య వర్గాలు, ఉద్యోగ సంఘాలతో కమిషన్ విస్తృత సమావేశాలు నిర్వహించింది.
ఈ చర్చల సందర్భంలో 'భారత్ పెన్షనర్స్ సమాజ్' (BPS), 'ఫెడరేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ పోస్టల్ ఆర్గనైజేషన్స్' (FNPO) వంటి సంఘాలు కరువు భత్యం (డీఏ) రూపకల్పనపై మూడు ప్రధాన డిమాండ్లను కమిషన్ ముందుంచాయి. ఈ ప్రతిపాదనలు ఆమోదం పొందితే లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
1. ఆరు నెలలకు బదులు.. 3 నెలలకోసారి డీఏ పెంపు
ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏడాదికి రెండుసార్లు (జనవరి 1, జూలై 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చేలా) ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాల ఆధారంగా డీఏను సమీక్షిస్తుంది. ఇటీవల అక్టోబర్ 28న కూడా కేంద్ర కేబినెట్ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు 3 శాతం డీఏ పెంపును ఆమోదించింది.
అయితే పెరిగే నిత్యావసరాల ధరలకు అనుగుణంగా ప్రతీ మూడు నెలలకోసారి (త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన) డీఏ, కరువు ఉపశమనం (డీఆర్) పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. గత మూడేళ్ల సగటు ద్రవ్యోల్బణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రతీ క్వార్టర్కు డీఏ సవరణ చేస్తే, ఉద్యోగులపై ద్రవ్యోల్బణ భారం పడకుండా తక్షణ ఉపశమనం లభిస్తుందని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
2. డీఏ 25 శాతం దాటితే బేసిక్ పేలో విలీనం
కరువు భత్యం 25 శాతం పరిమితి దాటిన వెంటనే దాన్ని ప్రాథమిక వేతనం (బేసిక్ పే) లో విలీనం చేయాలనేది మరో ప్రధాన డిమాండ్. ప్రస్తుతం పోస్టల్ ఉద్యోగుల సంఘం (FNPO) సమర్పించిన వినతిపత్రంలో, డీఏ 25% దాటగానే బేసిక్ పేతో, పెన్షనర్లకు డీఆర్ ను బేసిక్ పెన్షన్తో విలీనం చేయాలని కోరింది.
ఈ విలీనం జరిగితే ఉద్యోగులకు లభించే ఇతర అలవెన్సులు, గ్రాట్యుటీ, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (పీఎఫ్) వంటి ప్రయోజనాలు ఒక్కసారిగా పెరుగుతాయి. అయితే ప్రభుత్వం ఈ సిఫార్సును ఏ రీతిలో ఆమోదిస్తుందనే దానిపైనే తుది ప్రయోజనాలు ఆధారపడి ఉంటాయి.
3. డీఏపై పన్ను మినహాయింపు ఇవ్వాలి
కరువు భత్యం అనేది ఉద్యోగుల సంపదను పెంచడానికి ఇచ్చే బోనస్ కాదని, కేవలం ద్రవ్యోల్బణం వల్ల కలిగే అదనపు ఖర్చును భర్తీ చేయడానికి ఇచ్చే ఉపశమనమని సంఘాలు గుర్తుచేస్తున్నాయి. అందుకే డీఏ, ఇంటి అద్దె అలవెన్స్ (HRA), రవాణా అలవెన్సులపై ఆదాయపు పన్ను నుంచి పూర్తి మినహాయింపు ఇవ్వాలని FNPO కోరింది. ఈ నిర్ణయం అమలులోకి వస్తే ఉద్యోగుల చేతికి వచ్చే నికర వేతనం (టేక్ హోమ్ శాలరీ) పెరుగుతుంది.
అధికారిక నిర్ణయం వచ్చే వరకు నిరీక్షణ తప్పదు
ప్రస్తుతానికి ఇవన్నీ ఉద్యోగ సంఘాలు 8వ వేతన సంఘానికి సమర్పించిన ప్రతిపాదనలు మాత్రమే. వీటిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక నిర్ణయం తీసుకోలేదు. వేతన సంఘం తన తుది నివేదికను సమర్పించిన తర్వాతే, ప్రభుత్వం ఏ వినతులను ఆమోదిస్తుందో స్పష్టత వస్తుంది. కాబట్టి ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు తమ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ప్రణాళికల్లో ఈ ప్రతిపాదనలను ఇప్పటికిప్పుడు ప్రామాణికంగా తీసుకోకూడదు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More