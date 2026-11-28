ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
8వ వేతన సంఘం: జాప్యం చేస్తే బకాయిల భారం.. రూ.3 లక్షల కోట్ల ఖర్చు అంచనా
8వ వేతన సంఘం అమలును 2028 వరకు వాయిదా వేస్తే తక్షణ ఖర్చు తగ్గినా బకాయిలు పేరుకుపోయి భారం పెరుగుతుందని డాయిష్ బ్యాంక్ రీసెర్చ్ తెలిపింది. వేతన సవరణతో కనీసం రూ.3 లక్షల కోట్ల అదనపు వ్యయం పడవచ్చని అంచనా వేసింది.
8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల అమలును 2028 వరకు వాయిదా వేస్తే ప్రభుత్వ ఆర్థిక స్థితికి తాత్కాలిక ఊరట లభిస్తుంది. కానీ వేతన బకాయిలు పేరుకుపోయి, ఆ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఆర్థిక భారం పెరుగుతుందని డాయిష్ బ్యాంక్ రీసెర్చ్ నివేదిక వెల్లడించింది. ఈ వేతన సవరణ వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ వ్యయం కనీసం రూ.3 లక్షల కోట్లు పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆ నివేదిక అంచనా వేసింది.
సాధారణంగా పదేళ్లకోసారి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారుల వేతనాలు, అలవెన్సులు, పింఛన్లను సవరించడానికి వేతన సంఘాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. 7వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు 2016 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం (ఎఫ్వై27), 2027-28 ఆర్థిక సంవత్సరం (ఎఫ్వై28) వేతన సవరణల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ వ్యయాలపై ఆర్థిక సంస్థలు ప్రత్యేకంగా లెక్కలు కడుతున్నాయి.
ఎఫ్వై28 ఆర్థిక క్రమబద్ధీకరణపై ఒత్తిడి
8వ వేతన సంఘం వల్ల కనీసం రూ.3 లక్షల కోట్ల ఖర్చు పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో, ఎఫ్వై28లో ఆర్థిక క్రమబద్ధీకరణ ప్రణాళికలు సంక్లిష్టంగా మారే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. 'గ్రేట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, బట్ రిస్కీ బిజినెస్' పేరుతో డాయిష్ బ్యాంక్ విడుదల చేసిన 2027 వరల్డ్ ఔట్లుక్ నివేదికలో, ఎఫ్వై28లో కేంద్ర ద్రవ్యలోటును జీడీపీలో 4.3 శాతంగా అంచనా వేసింది. వేతన సవరణతో పాటు ముడి చమురు ధరలు అధికంగా ఉండటం, సబ్సిడీ ఖర్చులు పెరగడం, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) నుంచి వచ్చే డివిడెండ్ తగ్గే అవకాశం వంటి అంశాలు ప్రభుత్వ ఆర్థిక స్థితిపై ఒత్తిడి పెంచుతాయని తెలిపింది.
ఎఫ్వై27లో ఆర్బీఐ నుంచి రూ.2.9 లక్షల కోట్ల డివిడెండ్ బదిలీ అవుతుందని డాయిష్ బ్యాంక్ అంచనా వేస్తోంది. దీనితో పోలిస్తే 8వ వేతన సంఘం అంచనా ఖర్చు రూ.3 లక్షల కోట్లు కొంచెం ఎక్కువే అయినా, ఈ రెండు అంచనాలు వేర్వేరు ఆర్థిక సంవత్సరాలకు సంబంధించినవి.
అమలు ఆలస్యమైతే బకాయిలు ఎలా పెరుగుతాయి?
8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల అమలును 2028 వరకు వాయిదా వేస్తే, తక్షణ ఆర్థిక ఒత్తిడి కొంత తగ్గినా చివరకు చెల్లించాల్సిన మొత్తం పెరుగుతుందని డాయిష్ బ్యాంక్ స్పష్టంగా పేర్కొంది. 8వ వేతన సంఘం నిబంధనల (టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ - టీఓఆర్) ప్రకారం నిర్ణీత సమయంలోపే వేతన సవరణ అమలు చేయాలన్న వాదనకు ఈ అంచనా బలాన్ని చేకూరుస్తోంది.
సవరించిన వేతన నిర్మాణాన్ని వెనుకటి తేదీ నుంచి వర్తింపజేస్తే, జీతాల సవరణలో జరిగే ఏ ఆలస్యమైనా ఎక్కువ కాలం బకాయిలు పేరుకుపోవడానికి దారితీస్తుంది. సిఫార్సులను ఆ తర్వాత అమలు చేసేటప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద మొత్తంలో చెల్లింపులు చేయాల్సి వస్తుంది. వచ్చే ఏడాది అంటే 2027 నుంచే 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల అమలును కేంద్రం పరిశీలిస్తుందని డాయిష్ బ్యాంక్ భావిస్తోంది. అయినా సరే, అమలు తేదీ, ఏ తేదీ నుంచి వర్తింపజేస్తారు, బకాయిల చెల్లింపు విధానం వంటి అంశాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి.
ఎఫ్వై27 లక్ష్యాలు.. డివిడెండ్ అండ
ఎఫ్వై27లో కేంద్ర ప్రభుత్వం తన ద్రవ్యలోటు లక్ష్యమైన జీడీపీలో 4.3 శాతాన్ని చేరుకుంటుందని డాయిష్ బ్యాంక్ అంచనా వేసింది. ఆర్బీఐ నుంచి రూ.2.9 లక్షల కోట్ల డివిడెండ్ రాక, ఎకనామిక్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ కింద రూ.1 లక్షల కోట్ల కేటాయింపు, మూలధన వ్యయం తగ్గే అవకాశం, అంచనాలకు మించిన డిజిన్వెస్ట్మెంట్ ఆదాయాలు ఈ లక్ష్యానికి తోడ్పడతాయని తెలిపింది.
8వ వేతన సంఘం అమలు వల్ల ప్రభుత్వ ఖర్చు పెరగడం ఖాయమే అయినా, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఆదాయం పెరగడం వల్ల కుటుంబాల వినియోగం, దేశీయ డిమాండ్కు మద్దతు లభిస్తుంది. భారత వాస్తవ జీడీపీ వృద్ధిని ఎఫ్వై27లో 7.3 శాతంగా, ఎఫ్వై28లో 7.2 శాతంగా, ఎఫ్వై29లో 7.3 శాతంగా డాయిష్ బ్యాంక్ అంచనా వేసింది. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం, సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం ఉన్నప్పటికీ ఆర్థిక వ్యవస్థ దృఢంగా నిలబడిందని పేర్కొంది.
కేంద్ర బడ్జెట్.. ఉద్యోగుల ఎదురుచూపులు
కేంద్ర బడ్జెట్ 2027-28 మరికొన్ని నెలల్లో రానున్న నేపథ్యంలో, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ కాపాడుతూనే 8వ వేతన సంఘం ఖర్చును సర్దుబాటు చేయాల్సిన సవాలు కేంద్రం ముందుంది. టీఓఆర్ ప్రకారం 8వ వేతన సంఘానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు, తుది నివేదిక మరికొన్ని నెలల్లో సభ ముందు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆలస్యం చేస్తే తక్షణ ఖర్చు తగ్గినా, వెనుకటి తేదీ నుంచి జీతాలు, అలవెన్సులు సవరిస్తే బకాయిల రూపంలో కేంద్రంపై తుది ఆర్థిక భారం పెరుగుతుంది.
(గమనిక: ఈ కథనం డాయిష్ బ్యాంక్ రీసెర్చ్ అంచనాలు, నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించినది. 8వ వేతన సంఘం వాస్తవ ఖర్చు, అమలు తేదీ, బకాయిల వివరాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి.)