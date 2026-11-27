ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
8వ వేతన సంఘం: ప్రధాని మోదీకి పెన్షనర్ల లేఖ.. 11 కీలక డిమాండ్లివే
8వ వేతన సంఘం పరిధిలోకి 2026 జనవరికి ముందు రిటైర్ అయిన వారినీ చేర్చాలని కోరుతూ పెన్షనర్ల సంఘం ప్రధాని మోదీకి లేఖ రాసింది. పాత పెన్షన్ విధానం పునరుద్ధరణ, 20 శాతం మధ్యంతర భృతి, వైద్య భత్యం పెంపు సహా 11 ప్రధాన డిమాండ్లను ప్రభుత్వం ముందుంచింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతనాలు, పెన్షన్లు, భత్యాలను సమీక్షించేందుకు 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం (సీపీసీ) కసరత్తు చేస్తున్న వేళ, పెన్షనర్ల సంఘం రంగంలోకి దిగింది. 2026 జనవరికి ముందు పదవీ విరమణ చేసిన వారినీ వేతన సంఘం విధివిధానాల (టీఓఆర్) పరిధిలోకి చేర్చాలని కోరుతూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి లేఖ రాసింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం, రైల్వే, రక్షణ, బీఎస్ఎన్ఎల్, ఎంటీఎన్ఎల్, బ్యాంకు, స్వయంప్రతిపత్తి సంస్థల పెన్షనర్లు, కుటుంబ పెన్షనర్ల ప్రయోజనాల కోసం 'ఫోరమ్ ఆఫ్ సివిల్ పెన్షనర్స్ అసోసియేషన్స్' (ఎఫ్సీపీఏ) నవంబర్ 25న ప్రధానికి వినతిపత్రం సమర్పించింది. పెన్షన్ సవరణ, రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాలు, వైద్య సదుపాయాలకు సంబంధించిన 11 ప్రధాన డిమాండ్లను అందులో పొందుపరిచింది.
సాధారణంగా దశాబ్దానికి ఒకసారి వేతన సంఘం సిఫార్సులు అమల్లోకి వస్తాయి. అయితే 2026 జనవరి 1కి ముందు రిటైర్ అయిన లక్షలాది మంది పెన్షనర్లకు కొత్త వేతన సంఘం ప్రయోజనాలు దక్కుతాయా లేదా అన్న అంశంపై కొంతకాలంగా ఆందోళన నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో పెన్షనర్ల సంఘం లేవనెత్తిన 11 కీలక డిమాండ్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
2025 పెన్షన్ చట్టం రద్దు.. టీఓఆర్ సవరణ
ఫైనాన్స్ యాక్ట్, 2025 ద్వారా తీసుకొచ్చిన 'వాలిడేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ రూల్స్ యాక్ట్, 2025'ను పూర్తిగా ఉపసంహరించుకోవాలని ఎఫ్సీపీఏ డిమాండ్ చేసింది. పెన్షన్ సమానత్వ సూత్రాన్ని సమర్థిస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన 'డీఎస్ నకారా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా' తీర్పు స్ఫూర్తిని ఈ చట్టం దెబ్బతీస్తోందని పేర్కొంది. దీనివల్ల 2026కు ముందు రిటైర్ అయిన వారికి సమాన పెన్షన్ సవరణ ప్రయోజనాలు అందకుండా పోయే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
2026 జనవరి 1కి ముందు పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగుల పెన్షన్ సవరణను స్పష్టంగా కవర్ చేసేలా 8వ వేతన సంఘం విధివిధానాలను (టీఓఆర్) సవరించాలని సంఘం కోరింది. ఒకే హోదా, సమాన సర్వీసు కాలం, ఒకే తరహా నిబంధనలతో పనిచేసిన రిటైరీలను కేవలం ఆ తేదీకి ముందు లేదా తర్వాత రిటైర్ అయ్యారన్న కారణంతో వేర్వేరుగా చూడకూడదని స్పష్టం చేసింది.
పాత పెన్షన్ పునరుద్ధరణ.. బీఎస్ఎన్ఎల్, బ్యాంకు పెన్షన్లు
2004 జనవరి 1న లేదా ఆ తర్వాత విధుల్లో చేరిన ఉద్యోగులకు పాత పెన్షన్ విధానాన్ని (ఓపీఎస్) తిరిగి తీసుకురావాలని సంఘం కోరింది. జాతీయ పెన్షన్ వ్యవస్థ (ఎన్పీఎస్), ఏకీకృత పెన్షన్ పథకం (యూపీఎస్)లను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేసింది.
బీఎస్ఎన్ఎల్, ఎంటీఎన్ఎల్ సంస్థల్లో విలీనమైన ఉద్యోగుల పెన్షన్ సవరణ సమస్య ఇంకా పరిష్కారం కానందున, 2017 జనవరి 1 నుంచి వర్తించేలా దాన్ని అమలు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. మరోవైపు, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) పెన్షన్ సవరణ విధానం తరహాలో, పదవీ విరమణ చేసిన బ్యాంకు ఉద్యోగుల పెన్షన్లను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయాలని కోరింది.
50 శాతం డీఏ విలీనం.. 20 శాతం మధ్యంతర భృతి
స్వయంప్రతిపత్తి సంస్థల (అటానమస్ బాడీస్) ఉద్యోగులను సైతం 8వ వేతన సంఘం పరిధిలోకి తీసుకురావాలని ఎఫ్సీపీఏ సూచించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్లకు అందుతున్నట్లే, ఈ సంస్థల పెన్షనర్లకూ సీజీహెచ్ఎస్ వైద్య సదుపాయాలను విస్తరించాలని కోరింది.
8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు అమల్లోకి వచ్చే వరకు తాత్కాలిక ఉపశమన చర్యగా 50 శాతం కరవు భత్యం (డీఏ), కరవు ఉపశమనాన్ని (డీఆర్) ప్రాథమిక వేతనం, పెన్షన్లలో విలీనం చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. తదుపరి పెన్షన్ సవరణ జరిగేలోపు పెన్షనర్లు, కుటుంబ పెన్షనర్లకు ప్రస్తుత పెన్షన్పై కనీసం 20 శాతం అదనపు మధ్యంతర భృతి ఇవ్వాలని కోరింది.
కమ్యుటేషన్ కాలం తగ్గింపు.. వైద్య సదుపాయాలు, ఓఆర్ఓపీ
పెన్షన్ కమ్యుటేషన్ విధానంలో రిటైరీలు తమ నెలవారీ పెన్షన్లో కొంత భాగాన్ని తగ్గించుకుని, బదులుగా ఒకేసారి ఏకమొత్తం పొందుతారు. ప్రస్తుతం 15 ఏళ్ల తర్వాత పూర్తి పెన్షన్ పునరుద్ధరిస్తున్నారు. అయితే పెన్షన్ కోతల ద్వారా ఆ లోపే అసలు మొత్తం రికవరీ అవుతున్నందున, ఆ కాలాన్ని 10 ఏళ్ల 8 నెలలకు తగ్గించాలని సంఘం వాదించింది.
దేశంలోని ప్రతి జిల్లాలో కనీసం ఒక సీజీహెచ్ఎస్ వెల్నెస్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని, అదనపు వైద్యులు, వైద్య సిబ్బంది నియామకంతో పాటు మందుల లభ్యత పెంచాలని కోరింది. మరిన్ని ఆసుపత్రులను ఎంపానెల్ చేయాలని, పరిపాలనా ఇబ్బందులు లేకుండా నగదు రహిత చికిత్స అందించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. ప్రస్తుతం ఇస్తున్న ఫిక్స్డ్ మెడికల్ అలవెన్స్ను రూ. 5,000కు పెంచాలని కోరింది.
వన్ ర్యాంక్ వన్ పెన్షన్ (ఓఆర్ఓపీ) కింద 2026కు ముందు, ఆ తర్వాత రిటైర్ అయిన వారి మధ్య ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేకుండా సమాన పెన్షన్ అందించాలని ఎఫ్సీపీఏ కోరింది. కాగా, ఇవన్నీ పెన్షనర్ల సంఘం ప్రభుత్వం ముందుంచిన డిమాండ్లు మాత్రమేనని, 8వ వేతన సంఘం తుది సిఫార్సులు ఇంకా వెలువడాల్సి ఉందని గమనించాలి.