ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
8వ వేతన సంఘం: 2.92 నుంచి 4 ఫిట్మెంట్తో జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయి?
8వ వేతన సంఘం ముందు ఉద్యోగ సంఘాలు 2.92 నుంచి 4.00 వరకు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రతిపాదనలు ఉంచాయి. 7వ సీపీసీ పే మ్యాట్రిక్స్ ప్రకారం ప్రాథమిక వేతనం ఎంతకు చేరవచ్చు, కమిషన్ తుది నివేదిక ఎప్పుడు వస్తుందన్న పూర్తి వివరాలివే.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం (8వ సీపీసీ) కసరత్తు వేగవంతమైంది. వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు సమర్పించిన 2.92 నుంచి 4.00 మధ్య ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రతిపాదనలను కమిషన్ ప్రస్తుతం పరిశీలిస్తోంది. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం ఇంకా తుది గుణకాన్ని (మల్టిప్లయర్) ప్రకటించనప్పటికీ, ప్రతిపాదిత ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లు అమలైతే వివిధ పే లెవల్స్లో ప్రాథమిక వేతనం (బేసిక్ పే) ఏ స్థాయికి చేరుతుందన్న లెక్కలు ఉద్యోగ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
అక్టోబరులో 8వ వేతన సంఘం రెండు కీలక సమావేశాలు నిర్వహించింది. అక్టోబరు 8న బెంగళూరులో, అక్టోబరు 23న ముంబయిలో ఈ భేటీలు జరిగాయి. ప్రస్తుతం విధుల్లో ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పదవీ విరమణ చేసిన పెన్షనర్లకు సంబంధించిన వేతనాలు, పింఛన్లు, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, భత్యాలు, ఇతర ప్రయోజనాల సవరణపై వివిధ సంఘాలు ఇచ్చిన వినతులను కమిషన్ క్షుణ్ణంగా మదింపు చేస్తోంది. సాధారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దశాబ్దానికి ఒకసారి వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి, పెరుగుతున్న జీవన వ్యయానికి అనుగుణంగా లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీతభత్యాలను సవరిస్తుంది.
గత వేతన సంఘాల్లో ఫిట్మెంట్.. తాజా డిమాండ్లు ఇవే
గతంలో 6వ వేతన సంఘం 1.86 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను, 7వ వేతన సంఘం 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను అమలు చేశాయి. అయితే ఈసారి ప్రముఖ ఉద్యోగ సంఘాలన్నీ అంతకంటే భారీగా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కోరుతున్నాయి. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగే కొద్దీ ఉద్యోగుల చేతికి అందే వేతనం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఈ క్రమంలోనే పే లెవల్ ఆధారంగా 2.92 నుంచి 4.00 వరకు ఫిట్మెంట్ ఇవ్వాలని ప్రధాన సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
ఉద్యోగి ప్రస్తుత ప్రాథమిక వేతనాన్ని సవరించిన ప్రాథమిక వేతనంగా మార్చడానికి వాడే గుణకాన్నే ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. దీనికి ఉపయోగించే సూత్రం చాలా సులభం:
సవరించిన ప్రాథమిక వేతనం = ప్రస్తుత ప్రాథమిక వేతనం × ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్
ఉదాహరణకు, ఒక ఉద్యోగి ప్రస్తుత ప్రాథమిక వేతనం రూ.18,000 అనుకుందాం. 8వ వేతన సంఘం 3.5 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను ఆమోదిస్తే, ఆ ఉద్యోగి కొత్త ప్రాథమిక వేతనం రూ.18,000 × 3.5 = రూ.63,000 అవుతుంది.
ఇండియన్ రైల్వేస్ టెక్నికల్ సూపర్వైజర్స్ అసోసియేషన్ (ఐఆర్టీఎస్ఏ), మినిస్టీరియల్ స్టాఫ్ అసోసియేషన్ (ఎంఎస్ఏ), నేషనల్ కౌన్సిల్-జేసీఎం స్టాఫ్ సైడ్ (ఎన్సీ-జేసీఎం), భారత్ పెన్షనర్స్ సమాజ్ (బీపీఎస్), భారతీయ ప్రతిరక్షా మజ్దూర్ సంఘ్ (బీపీఎంఎస్) వంటి ప్రముఖ ఉద్యోగ, పెన్షనర్ల సంఘాలు కమిషన్ ముందు తమ డిమాండ్లు ఉంచాయి. ఆయా సంఘాలు ప్రతిపాదించిన ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వివరాలు పట్టికలో చూడొచ్చు.
|ఉద్యోగ / పెన్షనర్ల సంఘం
|ప్రతిపాదించిన ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్
|ఐఆర్టీఎస్ఏ (IRTSA)
|2.92 నుంచి 4.38 (పే లెవల్ ఆధారంగా గ్రేడెడ్ విధానం)
|ఎంఎస్ఏ (MSA)
|3.61
|ఎన్సీ-జేసీఎం స్టాఫ్ సైడ్ (NC-JCM)
|3.833
|భారత్ పెన్షనర్స్ సమాజ్ (BPS)
|3.833
|భారతీయ ప్రతిరక్షా మజ్దూర్ సంఘ్ (BPMS)
|4.00
జస్టిస్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ నేతృత్వంలోని ముగ్గురు సభ్యుల 8వ వేతన సంఘం తన తుది నివేదికను సమర్పించిన తర్వాతే, కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారిక ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను ప్రకటిస్తుంది.
2.92, 3.61, 3.833, 4.00 ఫిట్మెంట్తో జీతాల అంచనాలు
ప్రస్తుత 7వ వేతన సంఘం పే మ్యాట్రిక్స్లోని ఎంపిక చేసిన ప్రధాన లెవల్స్లో 2.92, 3.61, 3.833, 4.00 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లను వర్తింపజేస్తే ప్రాథమిక వేతనం ఏ మేరకు మారవచ్చో ఈ కింది పట్టికలో చూడవచ్చు:
|7వ సీపీసీ పే లెవల్
|ప్రస్తుత ప్రాథమిక వేతనం
|2.92 వద్ద
|3.61 వద్ద
|3.833 వద్ద
|4.00 వద్ద
|లెవల్ 1
|₹18,000
|₹52,560
|₹64,980
|₹68,994
|₹72,000
|లెవల్ 2
|₹19,900
|₹58,108
|₹71,839
|₹76,277
|₹79,600
|లెవల్ 4
|₹25,500
|₹74,460
|₹92,055
|₹97,742
|₹1,02,000
|లెవల్ 6
|₹35,400
|₹1,03,368
|₹1,27,794
|₹1,35,688
|₹1,41,600
|లెవల్ 7
|₹44,900
|₹1,31,108
|₹1,62,089
|₹1,72,102
|₹1,79,600
|లెవల్ 10
|₹56,100
|₹1,63,812
|₹2,02,521
|₹2,15,031
|₹2,24,400
|లెవల్ 12
|₹78,800
|₹2,30,096
|₹2,84,468
|₹3,02,040
|₹3,15,200
|లెవల్ 18
|₹2,50,000
|₹7,30,000
|₹9,02,500
|₹9,58,250
|₹10,00,000
ఉద్యోగులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు
పైన పేర్కొన్న గణాంకాలు కేవలం ప్రాథమిక వేతనంపై ప్రాథమిక అంచనాలు మాత్రమే. తగిన సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారిక వివరాలను వెల్లడిస్తుంది. కమిషన్ చేసే సిఫార్సులు, వివిధ భత్యాలు, కరవు భత్యం (డీఏ), పే మ్యాట్రిక్స్, వేతన శ్రేణుల హేతుబద్ధీకరణ (రేషనలైజేషన్), ఇతర అంశాలపై ఆధారపడి ఉద్యోగులకు అందే అసలు జీతాలు భిన్నంగా ఉంటాయి.
తుది నివేదిక ఎప్పుడు వస్తుంది?
కేంద్ర ప్రభుత్వం 2025 నవంబరు 3న 8వ వేతన సంఘాన్ని తాత్కాలిక కమిషన్గా ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిషన్ విధివిధానాల (టీఓఆర్) ప్రకారం తన సిఫార్సులను సమర్పించడానికి 18 నెలల గడువు ఇచ్చింది. దీని ప్రకారం 2027 మే-జూన్ నాటికి కమిషన్ తుది నివేదిక అందించే అవకాశం ఉంది. ఈ కథనంలోని వివరాలు కేవలం సాధారణ అవగాహన కోసమేనని, ఇందులో చర్చించిన ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లు వివిధ సంఘాల డిమాండ్లు, అంచనా లెక్కలపై ఆధారపడి ఉన్నాయని, తుది సిఫార్సులు, వాటి అమలు పూర్తిగా ప్రభుత్వ ఆమోదానికి లోబడి ఉంటాయని గమనించాలి.