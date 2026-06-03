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    8వ వేతన సంఘం వినతుల గడువు మళ్లీ పెంపు: జీతాలు, పెన్షన్లపై ప్రభావం ఇదే

    కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల వేతన సవరణకు సంబంధించి 8వ వేతన సంఘం వినతుల గడువును జూన్ 15 వరకు పొడిగించింది. ఈ ఆలస్యం వల్ల ఉద్యోగుల జీతాలు, అలవెన్సులు, వెనుకటి బకాయిలపై పడే ఆర్థిక ప్రభావం గురించిన పూర్తి వివరాలు.

    Published on: Jun 03, 2026 9:51 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం (CPC) వినతుల సమర్పణ గడువును కమిషన్ మరోసారి పొడిగించింది. వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు, కార్మిక యూనియన్లు, పెన్షనర్ల గ్రూపులు తమ డిమాండ్లను, సిఫార్సులను కమిషన్ ముందు ఉంచేందుకు వీలుగా ఈ అదనపు సమయాన్ని ఇచ్చారు. వేతన సంఘం తన తుది నివేదికను సిద్ధం చేసే ప్రక్రియలో భాగంగా ఇచ్చిన రెండో పొడిగింపు ఇది.

    8వ వేతన సంఘం వినతుల గడువు మళ్లీ పెంపు: జీతాలు, పెన్షన్లపై ప్రభావం ఇదే
    8వ వేతన సంఘం వినతుల గడువు మళ్లీ పెంపు: జీతాలు, పెన్షన్లపై ప్రభావం ఇదే

    జూన్ 15 ఆఖరి తేదీ

    ఈసారి 8వ వేతన సంఘం తన గడువును 2026 జూన్ 15 వరకు పొడిగించింది. ఈ వినతుల ప్రక్రియ 2026 మార్చి 5న ప్రారంభం కాగా, అంతకుముందు ఏప్రిల్ 30 వరకు, ఆ తర్వాత మే 31 వరకు గడువు విధించారు. తాజాగా కమిషన్ విడుదల చేసిన సర్క్యులర్ ప్రకారం గడువు మారనుంది.

    "8వ వేతన సంఘానికి మెమోరాండం సమర్పించడానికి 2026 జూన్ 15 ఆఖరి తేదీ. ఇదే చివరి అవకాశం, దీని తర్వాత ఎలాంటి గడువు పెంపు ఉండదు" అని కమిషన్ స్పష్టం చేసింది.

    ఈ వినతులను కేవలం అధికారిక వెబ్‌సైట్ 8cpc.gov.in ద్వారా మాత్రమే ఆన్‌లైన్‌లో పంపాలని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. హార్డ్ కాపీలు, ఈమెయిళ్లు లేదా పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్లను కమిషన్ పరిగణనలోకి తీసుకోదని స్పష్టం చేసింది.

    పెరిగిన జీతాలు ఎప్పటి నుంచి అందుతాయి?

    కేంద్ర ప్రభుత్వం 2025 అక్టోబర్‌లో 8వ వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి, నవంబర్‌లో అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. నివేదిక సమర్పించడానికి కమిషన్‌కు 18 నెలల సమయం ఇచ్చారు. ఈ లెక్కన చూస్తే, ఉద్యోగుల జీతాల సవరణ 2027 ఏప్రిల్ లేదా మే నాటికి జరిగే అవకాశం ఉంది.

    ఆలిండియా ఎన్‌పీఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్, నేషనల్ మిషన్ ఫర్ ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కేమ్ భారత్ జాతీయ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మంజీత్ సింగ్ పటేల్ గతంలో మాట్లాడుతూ, కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభం కానుండటంతో ఏప్రిల్ నెల అమలుకు చాలా కీలకమైన సమయమని పేర్కొన్నారు. ఒకటి లేదా రెండు నెలలు ఆలస్యమైనా, దాదాపు 2027 ఏప్రిల్ నాటికి కొత్త వేతనాలు అమలులోకి రావచ్చని ఆయన అంచనా వేశారు.

    బకాయిలు, హెచ్‌ఆర్‌ఏపై పడే ఆర్థిక ప్రభావం

    ఈ ప్రక్రియ ఆలస్యం కావడం వల్ల అటు ఉద్యోగులపై, ఇటు ప్రభుత్వంపై ఆర్థిక ప్రభావం పడనుంది. కొత్త వేతన నిర్మాణం 2026 జనవరి 1 నుంచి అమలులోకి రావలసి ఉంది. దీనివల్ల ఆ తేదీ నుంచి ఉద్యోగులకు రావాల్సిన బకాయిలు (Arrears) పేరుకుపోతున్నాయి. కొత్త స్కేళ్లు అమల్లోకి వచ్చాక ప్రభుత్వం వీటన్నింటినీ ఒకేసారి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల ప్రభుత్వం ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో నగదును విడుదల చేయాల్సి వస్తుంది.

    ఉద్యోగులకు బకాయిలు ఒకేసారి లంప్‌సమ్‌గా అందినప్పటికీ, హెచ్‌ఆర్‌ఏ (HRA - హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్) విషయంలో కొంత నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. బేసిక్ పేపై బకాయిలను వెనుకటి తేదీ నుంచి లెక్కించి ఇస్తారు కానీ, హెచ్‌ఆర్‌ఏను సాధారణంగా వెనుకటి తేదీల నుంచి (రెట్రోస్పెక్టివ్‌గా) చెల్లించరు. ఫలితంగా ఆలస్యమైన కాలానికి పెరిగిన హెచ్‌ఆర్‌ఏ ప్రయోజనాలను ఉద్యోగులు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.

    కమిషన్ నేపథ్యం

    సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజన ప్రకాష్ దేశాయ్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన ఈ 8వ వేతన సంఘంలో మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి పంకజ్ జైన్ సభ్య కార్యదర్శిగా, ప్రధానమంత్రి ఆర్థిక సలహా మండలి సభ్యుడు, ఫైనాన్స్ ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్ సభ్యుడిగా ఉన్నారు. 2025 నవంబర్‌లో ప్రారంభమైన ఈ కమిషన్ గడువు ముగిసి ఇప్పటికి ఆరు నెలలు దాటింది. ఈ వేతన సంఘం నిర్ణయాల వల్ల రక్షణ రంగ సిబ్బందితో సహా సుమారు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, మరో 65 లక్షల మంది రిటైర్డ్ పెన్షనర్లు లబ్ధి పొందనున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 8వ వేతన సంఘం వినతుల సమర్పణకు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? 8వ వేతన సంఘానికి వినతులు, సూచనలు సమర్పించడానికి 2026 జూన్ 15 ఆఖరి తేదీగా నిర్ణయించారు. దీని తర్వాత ఎలాంటి గడువు పెంపు ఉండదు.

    2. వినతులను ఏ విధంగా సమర్పించాలి? వినతులను కేవలం అధికారిక వెబ్‌సైట్ 8cpc.gov.in ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లోనే సమర్పించాలి. ఈమెయిళ్లు, పీడీఎఫ్‌లు లేదా భౌతిక కాపీలను కమిషన్ అంగీకరించదు.

    3. కొత్త జీతాల సవరణ ఎప్పటి నుంచి అమలులోకి రావచ్చు? 8వ వేతన సంఘం నివేదిక సమర్పణ తర్వాత 2027 ఏప్రిల్ లేదా మే నాటికి కొత్త జీతాలు అమలులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ సవరణలు 2026 జనవరి 1వ తేదీ నుంచి వర్తిస్తాయి కాబట్టి అప్పటినుంచి బకాయిలు లభిస్తాయి.

    4. గడువు ఆలస్యం కావడం వల్ల హెచ్‌ఆర్‌ఏ (HRA) పై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది? బేసిక్ పే బకాయిలను వెనుకటి తేదీ నుంచి ఇస్తారు కానీ, హెచ్‌ఆర్‌ఏను సాధారణంగా వెనుకటి తేదీల నుంచి చెల్లించరు. అందువల్ల ఆలస్యమైన కాలానికి పెరిగిన హెచ్‌ఆర్‌ఏను ఉద్యోగులు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/8వ వేతన సంఘం వినతుల గడువు మళ్లీ పెంపు: జీతాలు, పెన్షన్లపై ప్రభావం ఇదే
    Home/News/8వ వేతన సంఘం వినతుల గడువు మళ్లీ పెంపు: జీతాలు, పెన్షన్లపై ప్రభావం ఇదే
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