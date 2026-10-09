8వ వేతన సంఘం: ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.833x వర్సెస్ 4x.. జీతంలో ఎంత తేడా వస్తుందో తెలుసా?
8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) అమలు చేయబోయే ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్న 3.833x, 4x ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ల మధ్య లెవెల్-1 ఉద్యోగి ప్రాథమిక వేతనంలో నెలకు రూ.3,006 వ్యత్యాసం రానుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం వేతన సవరణ కసరత్తును వేగవంతం చేసింది. వేతనాల పెంపునకు అత్యంత కీలకమైన 'ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్' (Fitment Factor) ఎంత ఖరారు చేయాలనే అంశంపై ఉద్యోగ సంఘాలు, కమిషన్ మధ్య ప్రధానంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
బెంగళూరు భేటీ ముగింపు.. తదుపరి సమావేశం ముంబైలో
అక్టోబర్ 8న బెంగళూరులో 8వ వేతన సంఘం కీలక భేటీ పూర్తయింది. అంతకుముందు చండీగఢ్, జైపూర్, పుదుచ్చేరి, ఢిల్లీలలో కూడా కమిషన్ వరుస సమావేశాలు నిర్వహించింది. వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు అందించిన వినతిపత్రాల ఆధారంగా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, వేతన సవరణ, పింఛను సంస్కరణలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. కమిషన్ తదుపరి సమావేశం అక్టోబర్ 22 నుంచి ముంబైలో ప్రారంభం కానుంది.
3.833x వర్సెస్ 4x: జీతంలో ఎంత తేడా?
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాలు 3.0 నుంచి 4.0 వరకు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నాయి. భారతీయ ప్రతిరక్ష మజ్దూర్ సంఘ్ (BPMS) 4x గుణకాన్ని డిమాండ్ చేయగా, నేషనల్ కౌన్సిల్-జేసీఎం (NCJCM), ఆల్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ (AIDEF) 3.833x ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశాయి.
7వ వేతన సంఘం ప్రకారం ప్రస్తుతం లెవెల్-1 ఉద్యోగి కనీస ప్రాథమిక వేతనం (Basic Pay) రూ.18,000గా ఉంది. వేర్వేరు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ల ఆధారంగా మారే కొత్త ప్రాథమిక వేతనం లెక్కలు ఇలా ఉన్నాయి.
3.833x ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వర్తిస్తే: ప్రాథమిక వేతనం రూ.68,994 అవుతుంది (రూ.50,994 పెంపు).
4x ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వర్తిస్తే: ప్రాథమిక వేతనం రూ.72,000 అవుతుంది (రూ.54,000 పెంపు).
ఈ రెండు ప్రతిపాదనల మధ్య నెలకు ప్రాథమిక వేతనంలో రూ.3,006 తేడా ఉంటుంది. ఇది మొదటి చూపులో చిన్న మొత్తంగా అనిపించినా, ఏడాది కాలానికి లెక్కేస్తే ఒక్క లెవెల్-1 ఉద్యోగి ప్రాథమిక వేతనంలోనే రూ.36,072 వ్యత్యాసం వస్తుంది. కరువు భత్యం (DA), ఇంటి అద్దె భత్యం (HRA), రవాణా భత్యం (TA) వంటివి తోడైతే చేతికి అందే నికర వేతనంలో ఈ తేడా ఇంకా పెరుగుతుంది. ఇక లెవెల్ 15, 16 వంటి ఉన్నతాధికారుల స్థాయిలలో ఈ వ్యత్యాసం మరింత భారీగా ఉంటుంది.
ఇతర సంఘాల డిమాండ్లు.. తుది నిర్ణయం ఎప్పుడు?
మహారాష్ట్ర ఓల్డ్ పెన్షన్ ఆర్గనైజేషన్ 3.8x, ఫెడరేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ పోస్టల్ ఆర్గనైజేషన్స్ (FNPO) 3.0 నుంచి 3.25x, ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ (AITUC) కనీసం 3.0x ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కావాలని సూచించాయి.
గతంలో 6వ వేతన సంఘంలో 1.86, 7వ వేతన సంఘంలో 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను అమలు చేశారు. 8వ వేతన సంఘం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక సంఖ్యను ప్రకటించలేదు. అయితే ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.0 నుంచి 4.0 మధ్య ఉండే అవకాశం ఉందని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. వేతన సంఘం తన తుది నివేదికను మే-జూన్ 2027 నాటికి సమర్పించే అవకాశం ఉంది. అప్పుడే తుది ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై స్పష్టమైన ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More