ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
ఎనిమిదో వేతన సంఘం: కనీస పెన్షన్ రూ. 45 వేలు, ఓఆర్ఓపీ డిమాండ్లివే
ఎనిమిదో వేతన సంఘం ముందు ఉద్యోగ, పెన్షనర్ల సంఘాలు కీలక డిమాండ్లు ఉంచాయి. కనీస పెన్షన్ రూ. 45 వేలు, కనీస వేతనం రూ. 69 వేలు, 2026 జనవరి 1కి ముందు పదవీ విరమణ చేసిన వారినీ చేర్చాలని కోరాయి.
ఎనిమిదో కేంద్ర వేతన సంఘం ముందు ఉద్యోగ, పెన్షనర్ల సంఘాలు, రక్షణ రంగ సమాఖ్యలు కీలక డిమాండ్లను ఉంచాయి. పెన్షన్ల పెంపు, కనీస పెన్షన్ రూ. 45 వేలు, తరచూ డీఏ/డీఆర్ సవరణలు, 2026 జనవరి 1కి ముందు పదవీ విరమణ చేసిన వారినీ పెన్షన్ సవరణ పరిధిలోకి తీసుకురావడం వంటి ప్రతిపాదనలు వీటిలో ఉన్నాయి. వేతనాలు, పెన్షన్లలో భారీ పెంపుతో పాటు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ మార్పులు, మెరుగైన అలవెన్సులు, రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాలు కల్పించాలని వివిధ సంఘాలు విజ్ఞప్తులు సమర్పిస్తున్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల వేతన నిర్మాణాలను ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి వేతన సంఘాలు సమీక్షిస్తాయి. ఏడో వేతన సంఘం సిఫార్సుల తర్వాత ఎనిమిదో వేతన సంఘం ఏర్పాటు, విధివిధానాలపై విస్తృత చర్చలు నడుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వివిధ వర్గాల డిమాండ్లు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.
భారత్ పెన్షనర్స్ సమాజ్ డిమాండ్లు
245 అనుబంధ సంఘాల ద్వారా దాదాపు 10 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న భారత్ పెన్షనర్స్ సమాజ్ (బీపీఎస్), ఎనిమిదో వేతన సంఘం కింద పెన్షన్ ప్రయోజనాలను గణనీయంగా పెంచాలని కోరింది. జీవన వ్యయాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో తరచూ డీఏ, డీఆర్ సవరిస్తే పెన్షనర్ల కొనుగోలు శక్తిని కాపాడవచ్చని ఆ సంస్థ వాదిస్తోంది.
బీపీఎస్ ప్రధాన ప్రతిపాదనలు:
- చివరిగా తీసుకున్న వేతనంలో 67 శాతం పెన్షన్: సాధారణ పెన్షన్ రేటును 50 శాతం నుంచి 67 శాతానికి పెంచాలి
- కుటుంబ పెన్షన్ 50 శాతం: ప్రస్తుతం ఉన్న 30 శాతం నుంచి చివరి వేతనంలో 50 శాతానికి పెంచాలి
- కనీస పెన్షన్ రూ. 45,000: నెలవారీ కనీస పెన్షన్ను రూ. 9,000 నుంచి రూ. 45,000కు పెంచాలి
- త్రైమాసిక డీఏ/డీఆర్ సవరణ: ఏడాదికి రెండుసార్లు కాకుండా ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి డీఏ, డీఆర్ సవరించాలి
- ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణ పరిహారం: గత మూడు నెలల సగటు ద్రవ్యోల్బణం ఆధారంగా డీఏ/డీఆర్ లెక్కించి, పాయింట్-టు-పాయింట్ పరిహారం ప్రవేశపెట్టాలి
ఎన్సీ-జేసీఎం, రక్షణ సిబ్బంది ప్రతిపాదనలు
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల సంఘాల ప్రాతినిధ్యంతో పనిచేసే నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ది జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ (ఎన్సీ-జేసీఎం) డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ కనీస మూల వేతనాన్ని భారీగా పెంచాలని కోరింది. ఏడో వేతన సంఘం కింద ఉన్న రూ. 18,000 కనీస వేతనాన్ని రూ. 69,000కు పెంచాలని ప్రతిపాదించింది. దాదాపు 3.833 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వర్తింపజేయాలని, ఏడో వేతన సంఘంలో పరిగణించిన ముగ్గురు సభ్యుల కుటుంబ యూనిట్ బదులు ఐదుగురు సభ్యుల కుటుంబ యూనిట్ ఆధారంగా కనీస వేతన అవసరాలు లెక్కించాలని కోరింది.
రక్షణ రంగంలోని పౌర ఉద్యోగుల ప్రాతినిధ్యంతో ఆల్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ (ఏఐడీఈఎఫ్) 2.86 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్తో పాటు వేతన పునర్వ్యవస్థీకరణ, పెన్షన్ రక్షణ, పదోన్నతుల సంస్కరణలను కోరింది.
ఏఐడీఈఎఫ్ ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే:
- 2.86 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్: ప్రతిపాదిత గుణకం ఆధారంగా మూల వేతనాన్ని సవరించాలి
- మెరుగైన కనీస వేతనం: కనీస వేతనాలు పెంచి, దిగువ పే స్కేళ్లను పునర్వ్యవస్థీకరించాలి
- పెన్షన్ సంస్కరణలు: పెన్షన్ ప్రయోజనాలు బలోపేతం చేసి, రిటైరీల కొనుగోలు శక్తిని కాపాడాలి
- వన్ ర్యాంక్ వన్ పెన్షన్ (ఓఆర్ఓపీ) సవరణలు: పాత పెన్షనర్లకు కూడా ఓఆర్ఓపీ పరిధిలో పెన్షన్ సవరణలు అందాలి
- డీఏ విలీనం: కొత్త వేతన నిర్మాణంలో డీఏను మూల వేతనంలో కలపాలి
- వేగవంతమైన పదోన్నతులు: పదోన్నతులకు అవసరమైన సర్వీసు కాలాన్ని తగ్గించాలి
- ఆర్గనైజ్డ్ క్యాడర్ హోదా: పలు విభాగాలకు ఆర్గనైజ్డ్ క్యాడర్ హోదా ఇవ్వాలి
- టెక్నీషియన్ల వేతన పెంపు: టెక్నీషియన్ పోస్టులను ఉన్నత పే లెవెల్స్కు అప్గ్రేడ్ చేయాలి
- ఎంటీఎస్ కెరీర్ ప్రోగ్రెషన్: మల్టీ-టాస్కింగ్ స్టాఫ్కు క్రమబద్ధమైన పదోన్నతి వ్యవస్థ తేవాలి
- ఫైర్ సర్వీస్ సమానత్వం: డిఫెన్స్ ఫైర్ సర్వీస్ ఉద్యోగులను ఢిల్లీ ఫైర్ సర్వీస్తో సమానంగా పరిగణించాలి
- అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ల వేతనం: అకౌంట్స్ ఆఫీసర్లను పే లెవెల్ 9కు అప్గ్రేడ్ చేయాలి
- డీఆర్డీఓ సంస్కరణలు: టెక్నికల్ క్యాడర్ల పునర్వ్యవస్థీకరణ, వేగవంతమైన ప్రమోషన్లు, వేరియబుల్ ఇంక్రిమెంట్లు, సమాన కేంద్ర పోస్టులతో వేతన సమానత్వం కల్పించాలి
మాజీ సైనికులు, ఉమ్మడి డిమాండ్లివే
ఫెడరేషన్ ఆఫ్ వెటరన్స్ అసోసియేషన్ (ఎఫ్వీఏ), పూర్వ సైనిక్ అధికార్ రక్షక్ మహాసంఘ్ ఆధ్వర్యంలోని మాజీ సైనికుల బృందం 8వ వేతన సంఘానికి వినతిపత్రం సమర్పించింది. కనీస పెన్షన్ను 70 శాతానికి పునరుద్ధరించడం, వన్ ర్యాంక్ వన్ పెన్షన్ (ఓఆర్ఓపీ) సవరణ చక్రాన్ని నాలుగు ఏళ్ల నుంచి రెండేళ్లకు తగ్గించడం, స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ (ప్రీమెచ్యూర్ రిటైర్మెంట్) తీసుకున్న సిబ్బందికీ ఓఆర్ఓపీ వర్తింపజేయడం వంటి డిమాండ్లను ఇందులో పొందుపరిచింది.
మాజీ సైనికుల ఇతర డిమాండ్లు:
- 70 శాతం బేసిక్ పెన్షన్: వర్తించే వేతనంలో 70 శాతం కనీస పెన్షన్ ప్రమాణాన్ని పునరుద్ధరించాలి
- రెండేళ్లకోసారి ఓఆర్ఓపీ సవరణ: ఓఆర్ఓపీ కింద పెన్షన్ సమానత్వ చక్రాన్ని నాలుగు ఏళ్ల నుంచి రెండేళ్లకు తగ్గించాలి
- ప్రీమెచ్యూర్ రిటైరీలకు ఓఆర్ఓపీ: అర్హులైన ప్రీమెచ్యూర్ రిటైరీలకూ ఓఆర్ఓపీ ప్రయోజనాలు అందించాలి
- రిజర్విస్టులకు పూర్తి ప్రయోజనాలు: పథకం కింద రిజర్విస్టులకు పూర్తి పెన్షన్ హక్కు అందాలి
- ఆరేళ్లకోసారి ఎంఏసీపీ: మాడిఫైడ్ అష్యూర్డ్ కెరీర్ ప్రోగ్రెషన్ చక్రాన్ని ఆరేళ్లకోసారి ప్రయోజనం అందేలా మార్చాలి
- సమాన గౌరవ ర్యాంకు ప్రయోజనాలు: అర్హులైన వారందరికీ ఒకే తరహా గౌరవ ర్యాంకు ప్రయోజనాలు కల్పించాలి
- అదనపు ఇంక్రిమెంట్: 'ఎక్సెంప్లరీ' క్యారెక్టర్ రేటింగ్తో రిటైర్ అయ్యే వారికి అదనపు ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వాలి
- ఆపరేషనల్ రెడీనెస్ బోనస్: నాన్-ప్రొడక్టివిటీ లింక్డ్ బోనస్ స్థానంలో పని పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అధిక బోనస్ ఇవ్వాలి
- అదనపు సెలవులు: తిరుగుబాటు నిరోధక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనే సిబ్బందికి అదనపు సెలవులు కల్పించాలి
- ఈసీహెచ్ఎస్ గది అర్హత సవరణ: కాంట్రిబ్యూషన్ స్థాయి ఆధారంగా ఈసీహెచ్ఎస్ కింద గది అర్హతను పెంచాలి
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కోసం ఉమ్మడిగా 10 శాతం మధ్యంతర భృతి, 50 శాతం డీఏను మూల వేతనంలో విలీనం చేయడం, అధిక ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, పెన్షన్ కమ్యుటేషన్ పునరుద్ధరణ, అదనపు పెన్షన్ వయోపరిమితిని 80 నుంచి 65 ఏళ్లకు తగ్గించడం, ఫిక్స్డ్ మెడికల్ అలవెన్స్ (ఎఫ్ఎంఏ) పెంపు వంటి డిమాండ్లను కూడా ఆ వినతిపత్రంలో పేర్కొన్నారు.
2026 జనవరి 1కి ముందు రిటైర్ అయిన వారి పరిస్థితి ఏంటి?
2026 జనవరి 1కి ముందు పదవీ విరమణ చేసిన సుమారు 65 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్లు తమ పరిస్థితిపై స్పష్టత కోరుతున్నారు. పదవీ విరమణ తేదీతో సంబంధం లేకుండా అందరినీ చేర్చేలా కమిషన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ (టీఓఆర్)ను సవరించాలని పెన్షనర్ల సంఘాలు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాయి.
ప్రస్తుత టీఓఆర్ కారణంగా జనవరి 1, 2026కు ముందు రిటైర్ అయిన వారికి పెన్షన్ సవరణ వర్తిస్తుందా లేదా అన్న ఆందోళన పెన్షనర్లలో నెలకొంది. ఎవరినీ తేదీల ఆధారంగా మినహాయించకుండా అందరికీ పెన్షన్ సవరణ చేస్తామన్న భరోసా ఇవ్వాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వివిధ సంఘాల విజ్ఞప్తుల నేపథ్యంలో సిబ్బంది, శిక్షణ వ్యవహారాల శాఖ (డీఓపీటీ), ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలోని వ్యయ విభాగాన్ని (డీఓఈ) టీఓఆర్ సవరణ కోసం సంప్రదించినట్లు సమాచారం. అయితే ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం నుంచి ఎనిమిదో వేతన సంఘానికి అధికారిక సమాచారం ఏదీ అందలేదని ఆ కమిషన్కు చెందిన అధికారి ఒకరు తెలిపారు.
పెన్షనర్ల ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే:
- టీఓఆర్ సవరణ: జనవరి 1, 2026కు ముందు రిటైర్ అయిన పెన్షనర్లనూ స్పష్టంగా చేర్చాలి
- అందరికీ పెన్షన్ సవరణ: రిటైర్మెంట్ తేదీతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి కేంద్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్కు సవరణ వర్తించాలి
- మినహాయింపులు వద్దు: 2026కి ముందు రిటైర్ అయిన వారి అర్హతపై ఉన్న అయోమయాన్ని తొలగించాలి
- సమాన వైఖరి: వేర్వేరు సంవత్సరాల్లో రిటైర్ అయిన వారందరికీ ఒకే పెన్షన్ సవరణ విధానం అమలు చేయాలి