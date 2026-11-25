ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
8వ వేతన సంఘం.. ‘పోస్టల్ ఉద్యోగుల పదోన్నతుల గడువు 4 ఏళ్లకు పరిమితం చేయాలి’
పదోన్నతుల అర్హత సర్వీసు కాలాన్ని గరిష్ఠంగా నాలుగేళ్లకు పరిమితం చేయాలని 8వ వేతన సంఘాన్ని ఫెడరేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ పోస్టల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కోరింది. పోస్టల్ విభాగంలో ఖాళీలు, కెరీర్ స్తబ్దతను తొలగించడానికి ఈ ప్రతిపాదన చేసింది.
పదోన్నతుల కోసం అర్హత సర్వీసు కాలాన్ని నాలుగేళ్లకు పరిమితం చేయాలని ఫెడరేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ పోస్టల్ ఆర్గనైజేషన్స్ (ఎఫ్ఎన్పీఓ) 8వ వేతన సంఘాన్ని కోరింది. తపాలా (పోస్టల్) విభాగంలో దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న కెరీర్ స్తబ్దత, పదోన్నతుల జాప్యం, ఖాళీలను పరిష్కరించేందుకు ఈ ప్రతిపాదన చేసింది. ఎఫ్ఎన్పీఓ ఆలోచనలు, ప్రతిపాదనలను 8వ వేతన సంఘం ప్యానెల్ అంగీకరిస్తే, సేవలందిస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదోన్నతుల నిబంధనల్లో అర్థవంతమైన మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
2026 నవంబర్ 20 తేదీన 8వ వేతన సంఘం చైర్పర్సన్ జస్టిస్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్కు రాసిన లేఖలో ఎఫ్ఎన్పీఓ సెక్రటరీ జనరల్ శివాజీ వాసిరెడ్డి ఈ విజ్ఞప్తి చేశారు. పదోన్నతులకు అవసరమైన అర్హత సర్వీసు నిబంధనలను నిర్దేశిస్తూ, 2022 సెప్టెంబర్ 20న సిబ్బంది, శిక్షణ వ్యవహారాల శాఖ (డీఓపీటీ) జారీ చేసిన కార్యాలయ మెమోరాండంపై సమగ్ర సమీక్ష జరపాలని కోరారు.
మార్పులు ఎందుకు కోరుతున్నారు?
నిర్దేశించిన పదోన్నతుల కాలవ్యవధుల్లో భారీ వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయని ఈ సమాఖ్య లేఖలో స్పష్టం చేసింది. కొన్ని పదోన్నతుల కోసం ఉద్యోగులు ఏకంగా 12 ఏళ్ల వరకు వేచి చూడాల్సి వస్తుండగా, మరికొన్ని విభాగాల్లో తక్కువ ఏళ్లలోనే పదోన్నతులు లభిస్తున్నాయని పేర్కొంది. దీనిపై లోతుగా పరిశీలించి మెరుగుదల తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపింది.
ఇంత సుదీర్ఘ నిరీక్షణ కాలాల వల్ల లోయర్ సెలెక్షన్ గ్రేడ్, హయ్యర్ సెలెక్షన్ గ్రేడ్ పోస్టులు, పర్యవేక్షణ హోదాలు, సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్, గ్రూప్-బీ పోస్టుల్లో ఖాళీలు ఏర్పడుతున్నాయని ఎఫ్ఎన్పీఓ వివరించింది. దీనివల్ల ఏర్పడే సిబ్బంది కొరతతో విధుల్లో ఉన్న అధికారులపై పనిభారం పెరుగుతోందని తెలిపింది. పరిపాలనా నిర్ణయాల్లో జాప్యం, పనితీరు మందగించడం, పర్యవేక్షణతో పాటు సాంకేతిక ఆధారిత కార్యక్రమాల అమలుపైనా ప్రభావం పడుతోందని పేర్కొంది.
సమాఖ్య చేసిన ప్రతిపాదనలు ఇవీ..
కేడర్ అవసరాలు, ఉద్యోగ బాధ్యతలను బట్టి ఒకటి నుంచి నాలుగేళ్ల వరకు అర్హత సర్వీసు ఉండేలా, వివిధ శాఖల్లో ఏకరూప పదోన్నతి వ్యవస్థను సిఫార్సు చేయాలని ఎఫ్ఎన్పీఓ కోరింది.
పరివర్తన సమయంలో ఇప్పటికే ఉన్న ఉద్యోగులకు తగిన రక్షణ, భద్రత కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. ఖాళీలు, కెరీర్ స్తబ్దతను అంచనా వేసి విశ్లేషించడానికి ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షలు నిర్వహించాలని కూడా సూచించింది.
ప్రతిపాదన ప్రధాన లక్ష్యాలు.. తుది నిర్ణయం ఎవరిది?
కెరీర్ పురోగతిని మరింత స్పష్టంగా, పారదర్శకంగా, ఉద్యోగులకు అనుకూలంగా మార్చడమే ఈ ప్రతిపాదన లక్ష్యం. తపాలా శాఖలో పదోన్నతుల జాప్యాన్ని తగ్గించి, నిరంతరంగా కొనసాగుతున్న ఖాళీలను భర్తీ చేయాలని భావిస్తోంది. 8వ వేతన సంఘం ప్యానెల్ వీటిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఉద్యోగుల పనితీరు, నైతిక స్థైర్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.
అయితే, ఇవి కేవలం సిఫార్సులు, అభిప్రాయాలు మాత్రమేనని, ఆమోదం పొందిన మార్పులు కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. తుది నిర్ణయం అనేది 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు, ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం తీసుకునే ఆమోదంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.