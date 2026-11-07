8వ వేతన సంఘం: జీతాల పెంపు, పదోన్నతులపై రైల్వే ఉద్యోగుల పట్టు
రైల్వే సిబ్బందికి మెరుగైన జీతాలు, ప్రమోషన్లు, రిస్క్ అలవెన్సులు ఇవ్వాలని కోరుతూ అఖిల భారత రైల్వేమెన్స్ ఫెడరేషన్ (ఏఐఆర్ఎఫ్) 8వ వేతన సంఘం ముందు ఆరు కీలక డిమాండ్లను ఉంచింది. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఉద్యోగులకు సరైన ప్రయోజనాలు కల్పించాలని ప్యానెల్ను కోరింది.
జస్టిస్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ నేతృత్వంలోని 8వ వేతన సంఘం (పే కమిషన్) ఏర్పాటై ఏడాది దాటింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2025 నవంబరు 3న ఈ ప్యానెల్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతిపాదనలు, సమస్యలను వినడానికి, తమ తుది నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించడానికి కమిషన్కు 18 నెలల సమయం ఇచ్చారు.
ఈ నేపథ్యంలో రైల్వే ఉద్యోగులకు మెరుగైన వేతనాలు, పదోన్నతులు, అదనపు అలవెన్సులు కల్పించాలని కోరుతూ అఖిల భారత రైల్వేమెన్స్ ఫెడరేషన్ (ఏఐఆర్ఎఫ్) 8వ వేతన సంఘం ముందు ఆరు కీలక డిమాండ్లను ఉంచింది. రైల్వే సిబ్బంది, పెన్షనర్ల జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులు తీసుకురావాలన్నదే ఈ ప్రతిపాదనల ప్రధాన ఉద్దేశం. అక్టోబరు 30, 2026న 8వ వేతన సంఘం ప్యానెల్తో జరిగిన సమావేశంలో ట్రాక్ మెయింటెయినర్లు, మహిళా లోకో పైలట్లు, రైలు మేనేజర్లు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను ఫెడరేషన్ నేతలు ప్రస్తావించారు. ఆ తర్వాత ఏఐఆర్ఎఫ్ ప్రధాన కార్యదర్శి శివగోపాల్ మిశ్రా ఈ సిఫార్సులను తమ అనుబంధ విభాగాలకు ఒక లేఖ ద్వారా తెలియజేశారు.
జీతభత్యాల పెంపు ఎందుకు?
విధి నిర్వహణలో సిబ్బంది ఎదుర్కొంటున్న వృత్తిపరమైన ప్రమాదాలు, పని ఒత్తిడితో పాటు ఇండియన్ రైల్వేస్లో వేగంగా జరుగుతున్న ఆధునికీకరణ అంశాలను ఫెడరేషన్ ప్యానెల్ ముందు వివరించింది. ఆధునిక రైల్వే ఆపరేషన్లలో సాంకేతిక అవసరాలు నానాటికీ పెరుగుతున్నాయని, ఎప్పటికప్పుడు కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటేనే అత్యుత్తమ సేవలు అందించగలరని ఏఐఆర్ఎఫ్ వాదించింది.
రోలింగ్ స్టాక్, సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థలు, ట్రాక్లను నిర్వహించే సిబ్బందికి ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు అవసరం. వారిపై తీవ్రమైన పని ఒత్తిడి కూడా ఉంటుంది. ప్రతి పదేళ్లకోసారి మాత్రమే కొత్త వేతన సంఘం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తమ సమస్యలను విన్నవించుకునే అవకాశం ఉద్యోగ సంఘాలకు వస్తుంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాల కోసం తాము ఈ డిమాండ్లను లేవనెత్తినట్లు సంఘం చెబుతోంది.
పని పరిస్థితుల్లో మార్పులను గుర్తించాలి
వివిధ విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల పని పరిస్థితుల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాలను గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉందని ఫెడరేషన్ స్పష్టం చేసింది. ఉదాహరణకు, ట్రాక్ మెయింటెయినర్లు విధి నిర్వహణలో తీవ్రమైన సవాళ్లు, వృత్తిపరమైన ప్రమాదాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. వారి సేవలకు తగిన గుర్తింపు దక్కడంతో పాటు, అదనపు ప్రయోజనాలు అందించాలని సంఘం కోరుతోంది.
తుది నివేదిక రాక కోసం ఎదురుచూపులు
ఈ డిమాండ్లు కేవలం 8వ వేతన సంఘానికి సమర్పించిన ప్రతిపాదనలు మాత్రమేనని, ఆమోదించిన జీతాలు లేదా అలవెన్సుల సవరణలు కావని కార్మికులు గ్రహించాలి. ఏఐఆర్ఎఫ్ తో పాటు నేషనల్ కౌన్సిల్-జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ (ఎన్సీ-జేసీఎం), భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ్ (బీఎంఎస్), భారతీయ ప్రతిరక్షా మజ్దూర్ సంఘ్ (బీపీఎంఎస్) తదితర ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా గత కొద్ది నెలలుగా తమ ప్రతిపాదనలను వేతన సంఘం ముందు ఉంచాయి.
వేతన సంఘం ఈ వినతులన్నింటినీ పరిశీలించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తన సిఫార్సులను సమర్పిస్తుంది. ఈ నివేదిక ఆధారంగానే వేతనాల పెంపు, అలవెన్సులపై ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. నిబంధనల (ToR) ప్రకారం ప్యానెల్ తన తుది నివేదికను మే-జూన్ 2027 నాటికి సమర్పించే అవకాశం ఉంది. 8వ వేతన సంఘానికి సంబంధించిన తాజా సమాచారం కోసం https://8cpc.gov.in/ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు.
(గమనిక: ఈ కథనంలో పేర్కొన్న డిమాండ్లు కేవలం ఏఐఆర్ఎఫ్ వేతన సంఘానికి సమర్పించిన ప్రతిపాదనలు మాత్రమే. ప్రభుత్వ తుది నిర్ణయానికి లోబడే సవరణలు అమలవుతాయి.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More