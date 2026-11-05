8వ వేతన సంఘం: జీతాల పెంపు ఆలస్యమైందా? ప్రక్రియ ఎక్కడిదాకా వచ్చింది?
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారుల జీతభత్యాలను సవరించే 8వ వేతన సంఘం ఏర్పడి ఏడాది పూర్తయింది. ఈ సిఫార్సుల ప్రక్రియ ఎక్కడివరకు వచ్చింది? జీతాల పెంపు ఆలస్యమైందా? అమలు తేదీ ఎప్పుడు? వంటి కీలక అంశాలపై సమగ్ర విశ్లేషణ.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారుల వేతన సవరణ కోసం ఏర్పాటైన 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) తన ప్రయాణంలో ఏడాది కాలాన్ని పూర్తి చేసుకుంది. కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం అనంతరం 2025 నవంబరు 3న అధికారికంగా రూపుదిద్దుకున్న ఈ కమిషన్, ప్రస్తుతం తన విధుల నిర్వహణలో కీలక దశకు చేరుకుంది. మరి జీతాల పెంపు ఆలస్యమవుతోందా? కొత్త పే స్కేళ్లు ఎప్పటి నుంచి అమలులోకి వస్తాయి? అనే సందేహాలు ఉద్యోగుల్లో వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వేతన సంఘం ప్రక్రియ ఏ ఏ దశల్లో సాగుతోంది, ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏమిటనే అంశాలపై సమగ్ర వివరాలు ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
వేతన సంఘం ప్రయాణంలో 5 కీలక దశలు
వేతన సంఘం సిఫార్సులు ఖరారై ఉద్యోగులకు పెరిగిన జీతాలు అందడానికి ముందు అనేక ప్రక్రియలు పూర్తి కావాల్సి ఉంటుంది. 8వ వేతన సంఘం ఇప్పటివరకు దాటిన, ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న దశలు ఇవే:
తొలి దశ: ప్రకటన (పూర్తయింది)
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారుల జీతాలు, ఇతర ప్రయోజనాలను సమీక్షించి మార్పులు సూచించేందుకు 8వ వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం 2025 జనవరిలోనే ప్రకటించింది.
రెండో దశ: విధివిధానాల (టీఓఆర్) ఆమోదం (పూర్తయింది)
2025 అక్టోబరు 28న కేంద్ర కేబినెట్ 8వ వేతన సంఘం విధివిధానాలకు (టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ - టీఓఆర్) ఆమోదం తెలిపింది. ఛైర్పర్సన్, ఒక పార్ట్టైమ్ సభ్యుడు, ఒక మెంబర్ సెక్రటరీలతో తాత్కాలిక వ్యవస్థగా ఈ కమిషన్ పనిచేస్తుందని స్పష్టం చేసింది. సిఫార్సులు చేసే సమయంలో దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులు, నిధుల నిర్వహణను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని సూచించింది.
మూడో దశ: కమిషన్ అధికారిక ఏర్పాటు (పూర్తయింది)
2025 నవంబరు 3న ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటును అధికారికంగా నోటిఫై చేసింది. సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ను ఛైర్పర్సన్గా, పులక్ ఘోష్ను పార్ట్టైమ్ సభ్యుడిగా, పంకజ్ జైన్ను మెంబర్ సెక్రటరీగా నియమించింది. సిఫార్సులు సమర్పించేందుకు కమిషన్కు ఏర్పాటు చేసిన తేదీ నుంచి 18 నెలల గడువు ఇచ్చింది.
నాలుగో దశ: వాటాదారుల అభిప్రాయ సేకరణ (కొనసాగుతోంది)
2026 ఫిబ్రవరిలో కమిషన్ వాటాదారుల సంప్రదింపుల ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. 18 ప్రశ్నలతో కూడిన ప్రశ్నావళిని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అనంతరం 2026 మార్చిలో ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులు, వివిధ సంఘాలు, యూనియన్లు తమ నివేదికలను, విజ్ఞప్తులను సమర్పించేందుకు ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా అవకాశం కల్పించింది. ఏప్రిల్ 30ని దరఖాస్తుల సమర్పణకు ఆన్లైన్ పోర్టల్ గడువుగా నిర్ణయించినప్పటికీ, ప్రత్యక్ష సంప్రదింపుల ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతోంది. అక్టోబరు 7-8 తేదీల్లో బెంగళూరులో, అక్టోబరు 22-23 తేదీల్లో ముంబైలో కమిషన్ కీలక సమావేశాలు నిర్వహించింది.
ఐదో దశ: సిఫార్సుల రూపకల్పన (ప్రస్తుతం జరుగుతోంది)
వాటాదారుల అభిప్రాయ సేకరణ, దరఖాస్తుల పరిశీలన, సమాచార విశ్లేషణ పూర్తి చేసిన కమిషన్ ప్రస్తుతం తన నివేదిక రూపకల్పన దశకు చేరుకుంది. ఇందులో నూతన వేతన నిష్పత్తి, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, పింఛను, గ్రాట్యుటీ, ఇంటి అద్దె భత్యం (హెచ్ఆర్ఏ) సహా ఇతర భత్యాల సవరణపై స్పష్టమైన సిఫార్సులను తయారు చేస్తోంది.
తదుపరి ప్రక్రియ ఏమిటి?
కమిషన్ నివేదిక ఖరారైన తర్వాత క్రింది దశలు పూర్తవ్వాల్సి ఉంటుంది:
- కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పణ
- ప్రభుత్వం నివేదికను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం
- కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం ముద్ర వేయడం
- ఉత్తర్వుల జారీ మరియు అమల్లోకి తీసుకురావడం
జీతాల పెంపు ఆలస్యమైందా?
8వ వేతన సంఘం పనుల్లో ఎలాంటి జాప్యం జరగడం లేదు. కమిషన్ తన సిఫార్సులు సమర్పించడానికి ప్రభుత్వం 18 నెలల సమయం ఇచ్చింది. ఆ ప్రకారంగా 2027 మే 3 నాటికి నివేదిక ఇవ్వడానికి కమిషన్కు గడువు ఉంది. కాబట్టి కమిషన్ నిర్ణీత కాలపట్టిక ప్రకారమే సాగుతోంది.
2026 జనవరి 1 అమలు తేదీ భావన ఏమిటి?
సాధారణంగా ప్రతి పదేళ్లకోసారి కొత్త వేతన సంఘం సిఫార్సులు అమల్లోకి వస్తుంటాయి. ఆ ఆనవాయితీ ప్రకారం 7వ వేతన సంఘం అమలు తర్వాత 2026 జనవరి 1 నాటికి కొత్త స్కేళ్లు అమల్లోకి రావలసి ఉంది. అయితే 2026 జనవరి 1 అనేది ప్రభుత్వ అధికారిక అమలు తేదీ కాదు. గతంలో ఉన్న సరళిని బట్టి ఊహించిన తేదీ మాత్రమే. ఈ సిఫార్సులను ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి తెస్తారు, పాత తేదీ నుంచి అమలు చేసి బకాయిలు (అరియర్స్) ఇస్తారా లేదా అనే దానిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More